Военное обозрение
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Российские силы ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА в Калужской области

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Российские силы ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА в Калужской области

Сегодня два беспилотных летательных аппарата были сбиты над Калужской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.


Как отметил глава региона, вражеские беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Их сбили в районе населенного пункта Шайковка В результате падения фрагментов уничтоженных беспилотников пострадавших нет. Не наблюдается и каких-либо разрушений инфраструктуры.

Украинские формирования регулярно запускают в сторону региона беспилотные летательные аппараты. Обычно украинские военные рассчитывают, что беспилотники, если им удастся пролететь над Калужской областью, затем долетят до Московской области или Москвы. Поражение целей на территории Москвы имеет важное информационно-психологическое значение для украинского режима, поэтому он и уделяет подобным диверсионным операциям особое внимание.


Чаще всего атакам украинских беспилотников подвергаются прилегающие к границам с Украиной российские регионы - Белгородская, Брянская и Курская области, Республика Крым, новые регионы России – Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Но в некоторых случаях вражеским дронам удается долетать и до регионов, находящихся на относительном удалении от украинской границы, как, например, до Калужской и даже Московской областей.
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2 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:45
    0
    Миллион процентов гарантия что запуск идёт и территории самой России!Это провал в работе наших спецслужб,остутствие у них информации и агентуры.
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:21
    0
    Никогда не думал, что о подобном, "Украинские формирования регулярно запускают в сторону региона беспилотные летательные аппараты. Обычно украинские военные рассчитывают, что беспилотники, если им удастся пролететь над Калужской областью, затем долетят до Московской области или Москвы" мы будем читать, как о ежедневной информации о погоде. Всегда был уверен, что СССР, а теперь РФ мгновенно так ответит, все "запускалки" на 100 лет вперёд сдохнут, ан нет...
    Вот дожились. am