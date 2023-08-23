Сегодня подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации были отражены атаки противника, предпринятые на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из официальной сводки Министерства обороны Российской Федерации, озвученной генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым.
Как сообщает российское военное ведомство, на Запорожском направлении ВС РФ отбили четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. По противнику отработала российская артиллерия, были нанесены авиационные удары.
Всего за сутки на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили до 80 боевиков, 4 автомобиля, САУ «Krab» польского производства и «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубицу Д-30, 3 американские гаубицы М119. Удалось уничтожить и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.
Мощные удары авиации и артиллерии были нанесены по позициям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики на Южно-Донецком направлении. У Ровнополя удалось воспрепятствовать действиям двух диверсионно-разведывательных групп противника. На данном направлении ВСУ потеряли до 145 человек убитыми и ранеными, лишились 1 танка, 3 автомобилей и самоходной гаубицы М109 «Paladin» производства США.
На Донецком направлении ВС РФ отбили атаки противника в районах Майорска, Курдюмовки и Невельского, уничтожив до 180 боевиков, 3 бронемашины, 3 автомобиля, САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.
Продолжаются активные бои и на Красно-Лиманском направлении. Здесь ВС РФ отбили 2 атаки штурмовых групп из состава украинских 21-й механизированной бригады и 5-й бригады национальной гвардии в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Противник потерял до 60 боевиков, 2 бронемашины, 2 пикапа и 1 гаубицу Д-30.
Пытаясь взять реванш на Купянском направлении, противник пытался контратаковать российские войска в районах Синьковки, Новоегоровки и Новоселовского. Всего было предпринято четыре атаки силами штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Все перечисленные атаки были успешно отражены российскими военными, а ВСУ лишились 170 боевиков, 1 танка, 5 бронемашин, 3 пикапов, артиллерийской системы М777 и гаубицы Д-20.
Наконец, на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ, 3 автомобили и САУ «Гвоздика».
В районе города Запорожья ударом ВС РФ была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Пункты управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ были уничтожены ударами ВС РФ в районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, противовоздушная оборона сбила 18 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.