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Минобороны РФ: Российские войска отразили четыре атаки механизированной бригады ВСУ в районе села Работино на Запорожском направлении

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Минобороны РФ: Российские войска отразили четыре атаки механизированной бригады ВСУ в районе села Работино на Запорожском направлении

Сегодня подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации были отражены атаки противника, предпринятые на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из официальной сводки Министерства обороны Российской Федерации, озвученной генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым.


Как сообщает российское военное ведомство, на Запорожском направлении ВС РФ отбили четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. По противнику отработала российская артиллерия, были нанесены авиационные удары.

Всего за сутки на Запорожском направлении ВС РФ уничтожили до 80 боевиков, 4 автомобиля, САУ «Krab» польского производства и «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, гаубицу Д-30, 3 американские гаубицы М119. Удалось уничтожить и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.


Мощные удары авиации и артиллерии были нанесены по позициям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики на Южно-Донецком направлении. У Ровнополя удалось воспрепятствовать действиям двух диверсионно-разведывательных групп противника. На данном направлении ВСУ потеряли до 145 человек убитыми и ранеными, лишились 1 танка, 3 автомобилей и самоходной гаубицы М109 «Paladin» производства США.

На Донецком направлении ВС РФ отбили атаки противника в районах Майорска, Курдюмовки и Невельского, уничтожив до 180 боевиков, 3 бронемашины, 3 автомобиля, САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.

Продолжаются активные бои и на Красно-Лиманском направлении. Здесь ВС РФ отбили 2 атаки штурмовых групп из состава украинских 21-й механизированной бригады и 5-й бригады национальной гвардии в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Противник потерял до 60 боевиков, 2 бронемашины, 2 пикапа и 1 гаубицу Д-30.

Пытаясь взять реванш на Купянском направлении, противник пытался контратаковать российские войска в районах Синьковки, Новоегоровки и Новоселовского. Всего было предпринято четыре атаки силами штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Все перечисленные атаки были успешно отражены российскими военными, а ВСУ лишились 170 боевиков, 1 танка, 5 бронемашин, 3 пикапов, артиллерийской системы М777 и гаубицы Д-20.

Наконец, на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ, 3 автомобили и САУ «Гвоздика».

В районе города Запорожья ударом ВС РФ была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Пункты управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ были уничтожены ударами ВС РФ в районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, противовоздушная оборона сбила 18 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

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8 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 15:33
    +1
    Российские войска отразили четыре атаки механизированной бригады ВСУ в районе села Работино на Запорожском направлении

    good Желаю дальнейших успехов нашим в этом деле. soldier
  2. Комментарий был удален.
  3. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 15:33
    -1
    Отразили -- конечно хорошо. Но у нас, ребята, есть два пути: либо мобилизация как минимум одного миллиона военнослужащих, либо миллион дронов типа "Ланцет", т.е. перевод экономики на военные рельсы. А что такое перевод экономики? На мой взгляд, это ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ отказ от пр-ва гражданской продукции в пользу средств поражения противника.
    Нам нужно смириться с тем, что автомобилей не будет вообще, кроме как БТР. Хочется материться, но народ не готов к войне вообще, какое-то вроде как недовольство, но претензии только местечковые, типа "а вдруг сына заберут"?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 15:40
      -5
      Есть 3 вариант самый нормальный заключить мирный договор. К стати как перевод гражданской продукции на военные рельсы поможет нарастить число беспилотников ? Вы магазины собираетесь заставить беспилотники делать ?
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 15:52
        +3
        Кронос-вы уже готовы перед врагом лапки в небо поднять?Вам точно больше 3х лет?Минских позорищ мало?Какой к шайтанам мирный договор вы желаете заключить???? am fool fool
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:17
        0
        Цитата: Кронос
        Вы магазины собираетесь заставить беспилотники делать ?

        БПЛА должны делать заводы, например, по пр-ву бытовой техники. Магазины могут, например, плести маскировочные сети. Есть ещё 333 варианта.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:42
      +2
      Есть ещё варианты. В том числе и неядерные. Те самые мосты, депо, подстанции. Как минимум левый берег обезопасить можно без радикальных решений. Ну а дальше...
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:50
      -3
      Миллион даже Китай не потянет, народ живёт мирной жизнью а вы хотите всех заставить страдать, если начинать то с чиновников и олигархов
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:12
        +1
        Цитата: Nastia Makarova
        Миллион даже Китай не потянет

        Вы глупо шутите или на самом деле даже арифметмку за 4-й класс не освоили?
        По всем канонам военной социологии Китай потянет 150 000 000 призывников без особого ущерба для своей экономики, но её действительно придётся переводить на военные рельсы. Учите матчасть.