Зеленский отказался отвечать на вопрос об отставке главы украинского Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе проходившей в Киеве совместной пресс-конференции с главой правительства Финляндии отказался комментировать информацию о возможной отставке главы Минобороны страны Алексея Резникова, при этом отметив, что в настоящее время соответствующий указ еще не подписан.Зеленский также опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором заявил, что готов комментировать какие-либо кадровые перестановки исключительно после того, как будут подписаны соответствующие указы.Ряд украинских СМИ сообщал, что Зеленский в настоящее время подбирает кандидатуру на замену Резникову. Среди возможных кандидатов на эту должность рассматриваются глава украинского Мининфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.Также появлялась информация, что западные кураторы порекомендовали украинскому президенту назначить на должность главы оборонного ведомства женщину. По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко, оба перечисленных выше кандидата на пост главы Минобороны Украины отказались от назначения на эту должность.Резников перестал устраивать Запад на должности главы Минобороны Украины после просочившейся в СМИ информации о беспрецедентной по своим масштабам коррупции в возглавляемом им ведомстве. В частности, сообщалось, что украинское Минобороны закупало продукты для питания военнослужащих по аномально высоким ценам. Например, закупочная стоимость куриных яиц для ВСУ составляла 17 гривен (около 43 рублей) за одну штуку.