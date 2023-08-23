Военное обозрение
Войти Регистрация

Польский военный эксперт связал массовое бегство жителей Украины с отсутствием перспективы окончания конфликта

7
Польский военный эксперт связал массовое бегство жителей Украины с отсутствием перспективы окончания конфликта

В настоящее время украинские граждане массово бегут из страны. Это – прямой результат невозможности завершения конфликта, считает польский военный эксперт, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал брони в отставке Вальдемар Скшипчак, который опубликовал статью в Wprost.


Скшипчак считает, что эмиграция стала настоящей и очень серьезной проблемой для современной Украины. У людей, по словам генерала в отставке, нет надежды на окончание боевых действий.

Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию

- подчеркивает польский военный эксперт.

Следствием сложившейся ситуации будет не только демографический коллапс, но и отсутствие возможности восстановить демографию и экономику страны. Уже сейчас Украина не способна выжить без финансовой и материальной помощи западных союзников, и эта ситуация будет лишь усугубляться, учитывая множество проблем, с которыми сталкивается страна в ходе вооруженного конфликта.

Стоит отметить, что основная часть покидающих Украину – это женщины и дети, и, оседая в Европе, они уже вряд ли вернутся на родину. Значительная часть беженцев так и останется в европейских странах, что нанесет колоссальный ущерб украинской демографии. К тому же, на Украине будет и очевидный дефицит рабочих рук.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:47
    +4
    Жители окраины решили не ждать, когда примет страну в ЕС, сами решили - жить здесь (в ЕС) и сейчас, а СВО только повод.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:48
    +2
    Бегут с Украины, те кто орал что Украина це Европа.Конфликт на Украине в пользу запада не закончится.Принимайте новых европейцев.Они готовы на всё- лишь бы не работать.Но умные пользуются моментом и сразу пытаются трудоустроиться и не светится что они украинцы в всяких акциях бездельников.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:49
    +1
    Да кого уже интересует будущее Украины, особенно, когда оно не интересует даже самих украинцев. Хозяевам она нужна, пока воюет. Мирного будущего у неё нет уже, это ясно и слепому.

    А вот судьба России и послевоенной Европы интересует больше.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:51
    0
    Перспектива- то- есть… Но для всех- разная. Убежали в большей степени те, кому нравилось скакать на майдане, но не хотелось за это расплачиваться- быть пушечным мясом. Да и не нужны они будут, потом на Украине. И не особо нужны- в ЕС. Так и будут болтаться, как … в проруби. Даже если и вернутся, то оплату за оружие для ВСУ никто не отменял.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:56
    +2
    Поляхии это только на руку-дешевая рабсила и пушечное мясо для поляхских авантюр.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:12
    +2
    В настоящее время украинские граждане массово бегут из страны.
    Так ещё и мужики могилизируются ударными темпами ...
    Земля опустеет и перспективы хоть какого то восстановления очень туманные ...
  7. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 16:37
    +1
    Украина хоть относительно на юге, но зима близко. И зимы бывают аномально тёплые как прошлая, а иногда и как правило природа через год или два компенсирует всё лютыми холодами