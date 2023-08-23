Польский военный эксперт связал массовое бегство жителей Украины с отсутствием перспективы окончания конфликта

Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию

В настоящее время украинские граждане массово бегут из страны. Это – прямой результат невозможности завершения конфликта, считает польский военный эксперт, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал брони в отставке Вальдемар Скшипчак, который опубликовал статью в Wprost.Скшипчак считает, что эмиграция стала настоящей и очень серьезной проблемой для современной Украины. У людей, по словам генерала в отставке, нет надежды на окончание боевых действий.- подчеркивает польский военный эксперт.Следствием сложившейся ситуации будет не только демографический коллапс, но и отсутствие возможности восстановить демографию и экономику страны. Уже сейчас Украина не способна выжить без финансовой и материальной помощи западных союзников, и эта ситуация будет лишь усугубляться, учитывая множество проблем, с которыми сталкивается страна в ходе вооруженного конфликта.Стоит отметить, что основная часть покидающих Украину – это женщины и дети, и, оседая в Европе, они уже вряд ли вернутся на родину. Значительная часть беженцев так и останется в европейских странах, что нанесет колоссальный ущерб украинской демографии. К тому же, на Украине будет и очевидный дефицит рабочих рук.