«У нас свой путь, отличный от этого»: секретарь Совбеза Абхазии ответил на слова Дмитрия Медведева о вхождении в состав России

Республика Абхазия придерживается курса на союзнические отношения с Россией, но в стране нет политических сил, выступающих за ее вхождение в состав Российской Федерации. Об этом в беседе с ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
Таким образом, секретарь Совбеза Абхазии прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Ранее Медведев заявлял, что в Абхазии и Южной Осетии идея вхождения в состав России пользуется популярностью.
Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений
- заявил секретарь Совбеза Абхазии ТАСС.
При этом Шамба подчеркнул, что в Южной Осетии ситуация действительно отличается от абхазской, так как осетины – разделенный народ, в составе России есть Республика Северная Осетия – Алания. Поэтому воссоединение Северной и Южной Осетии в составе Российской Федерации будет смотреться органично.
Я надеюсь, что возникнут в свое время соответствующие обстоятельства, и Южная Осетия объединится с Северной
- отметил секретарь Совбеза Абхазии.
Медведев, напомним, заявил о том, что идею вхождения двух республик в состав российского государства вполне можно реализовать, если возникнут на это «веские причины».