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«У нас свой путь, отличный от этого»: секретарь Совбеза Абхазии ответил на слова Дмитрия Медведева о вхождении в состав России

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«У нас свой путь, отличный от этого»: секретарь Совбеза Абхазии ответил на слова Дмитрия Медведева о вхождении в состав России

Республика Абхазия придерживается курса на союзнические отношения с Россией, но в стране нет политических сил, выступающих за ее вхождение в состав Российской Федерации. Об этом в беседе с ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.


Таким образом, секретарь Совбеза Абхазии прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Ранее Медведев заявлял, что в Абхазии и Южной Осетии идея вхождения в состав России пользуется популярностью.

Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений

- заявил секретарь Совбеза Абхазии ТАСС.

При этом Шамба подчеркнул, что в Южной Осетии ситуация действительно отличается от абхазской, так как осетины – разделенный народ, в составе России есть Республика Северная Осетия – Алания. Поэтому воссоединение Северной и Южной Осетии в составе Российской Федерации будет смотреться органично.

Я надеюсь, что возникнут в свое время соответствующие обстоятельства, и Южная Осетия объединится с Северной

- отметил секретарь Совбеза Абхазии.

Медведев, напомним, заявил о том, что идею вхождения двух республик в состав российского государства вполне можно реализовать, если возникнут на это «веские причины».
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50 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:54
    +37
    Путь свой, но Россия обязательно помогай? laughing """""
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 15:57
      +20
      Тоже об этом подумал...денег давайте,а к нам не лезьте со своим уставом recourse ...
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 16:32
        +5
        денег давайте,а к нам не лезьте со своим уставом
        Элита любой нашей бывшей республики прекрасно понимает, что лучше быть бараном в маленькой отаре овец, чем овцой в большом стаде баранов... Там он царь и бог, а под Москвой он обычный "смотрящий"... Почувствуйте разницу... Пока мы помогаем жителям бывших республик, давая скидки на газ, электроэнергию и так далее, американцы делают проще - они либо покупают элиту в других странах, либо просто находят на неё компромат и пользуют её бесплатно ... Все кто имеет счета за рубежом уже под колпаком у американских спецслужб, так как эти счета можно заблокировать или просто изъять...
        Так что уговаривать элиты наших "бывших" бесполезно... Если их уже взяли в оборот Штаты, никуда они от них не денутся... Когда то СССР вполне успешно мог использовать тактику "кнута и пряника", нужно просто всё это вспомнить, изучить и использовать...
        1. Nross
          Nross Сегодня, 17:14
          0
          Согласен. Эти элиты токсичны, и уже давно. Они давно на своих местах просиживают штаны, давно наворовали мулёны, и наверняка вывели их на Запад. Таких нужно менять - да хоть на ГБистов, но только не на таких же местных.
          В Российский Империи, к сожалению не сразу, но придумали действенный способ контроля таких неразумных братьев наших меньших - Генералгубернаторство.
      2. knn54
        knn54 Сегодня, 16:35
        0
        Понятно-хан/эмир/падишах не собирается быть простым баем.
        По разговорам с "тамошними" влияние Турции в Абхазии растет с каждым днем.И это не есть хорошо.
        1. Ростов Папа
          Ростов Папа Сегодня, 17:04
          +1
          "Свой путь"... Бабки от России..............
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:00
      0
      У абхазов родные братья черкесы и адыги с которыми они вместе воевали против грузин в 90-ые годы за Абхазию.Это примерно как Южная и Северная Осетии. Конгресс горских народов Северного Кавказа или Конфедерация горских народов Кавказа ,уже не помню ,весь воевал против Грузии. Кубанские казаки,чеченцы,дагестанцы так же поддержали абхазов.Можно сказать что весь Северный Кавказ воевал с Грузией в 90-ые годы пусть и не официально.А так Абхазия маленькая гордая кавказская республика с населением всего то 250 тыс. человек.

      Вот старая карта ещё до событий 2014 года.Этнический состав Кавказа. Смотрите сколько непохожих друг на друга народов живёт на Кавказе. Кого там только нет.
      1. Nross
        Nross Сегодня, 17:19
        0
        Ошибаетесь.
        Они очень похожи друг на друга. Пусть не языком, не фольклёром, но отношением друг к другу - очень похожи.
        100-летняя война на Кавказе доказала это много раз. Зачем нам снова эти грабли?
        Их нужно держать в узде. Жёсткой узде - со сталью в зубах, не иначе.
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:02
      +13
      . «У нас свой путь, отличный от этого»

      Отдать их грузинам и пусть свой путь строят. А если защитить попросят, то только на условиях вхождения.

      Они даже экономически живут за счёт России. Электричество задаром получают. Пенсии и мед обслуживание в Адлере. Так как все граждане РФ. Хорошо устроились на чужой шее!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:14
        -2
        Не хорошо так говорить.Выбор абхазов надо уважать.Они потом и кровью получили свою независимость и наверно не вам за них решать как им жить.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 16:26
          +11
          Они потом и кровью получили свою независимость и наверно не вам за них решать как им жить.

          Так пусть живут как хотят тогда только вот не за счёт России. Одними мандаринами сыт не будешь.
          1. VOVA30930
            VOVA30930 Сегодня, 16:57
            0
            Да и мандарины у них не очень. (((
            Есть гораздо более интересные предложения.
        2. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 16:39
          +2
          Цитата: Orange-Bigg
          Не хорошо так говорить.Выбор абхазов надо уважать.Они потом и кровью получили свою независимость и наверно не вам за них решать как им жить.

          До СВО у них был другой выбор,хотели они присоединиться,даже здесь по этому поводу материалы были,но глядя на выходки и продажность властей РФ,мнение у них поменялось.
        3. AUL
          AUL Сегодня, 16:43
          +2
          Цитата: Orange-Bigg
          .Они потом и кровью получили свою независимость

          Потом российских налогоплательщиков и кровью российских солдат!
      2. kromer
        kromer Сегодня, 16:25
        +4
        Цитата: Stas157
        Они даже экономически живут за счёт России. Электричество задаром получают. Пенсии и мед обслуживание в Адлере. Так как все граждане РФ. Хорошо устроились на чужой шее!


        Согласен. Вся беда в нашей внешней политике. Мы Абхазии и Южной Осетии бесплатной финансовой помощью делаем их бюджет бездефицитным. Зачем с их точки зрения входить в состав РФ? Россия платит, строит инфраструктуру, помогает из федерального бюджета так, как разве может сравнится Чечня. Им хорошо живется на наши деньги. Случись чего, мы и от грузин защитим их.
        Наша доброта не входит не в какие рамки, раз республики висящие на нашей шее позволяют себе нас же унижать. Россия может наказать, и причём очень жёстко. Но этому мешает наша внешняя политика. Пора России задуматься. И наконец наказывать жестко за такие высказывания.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:22
      +8
      Цитата: AdAstra
      Путь свой, но Россия обязательно помогай?

      Не совсем так.
      Россия заплатит денег, наймёт таджиков и всё сделает. Поэтому самим можно ничего не делать от слова "совсем". Слово "работать" считается ругательным, хотя, по неизвестной причине, мужики-абхазы ездят по дорогам, на которых асфальт обновляли последний раз в середине 80-х, на вполне себе приличных машинах. Где берут деньги - неизвестно. Потому что женщины занимаются домом, а у них "работа" - прогуляться туда-сюда, пообщаться с друзьями. Строительство остановилось на том месте, где его остановили три негодяя в Беловежской пуще.
      Из плюсов - природа райская. И сказка, которую рассказывают абхазы о том. что бог отдал абхазам кусочек земли, припасённый для себя - правда.

      Говорю, может быть неприятные для Абхазии вещи, но выдуманного ничего нет. У сотрудника жена из Абхазии, он раз в два года туда на своей машине на неделю-другую ездит к её родне.
      За последние, как минимум, 15 лет ничего не изменилось - я просто пересказал его впечатления.
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 16:47
        0
        У них нет таких пошлин на машины как в России, мощные машины бу стоят копейки
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:58
    +17
    Ведмедева отправить в Абхазию послом и чтобы в Россию без Абхазии не возвращался!Умничать в интернете он умеет,пусть себя в деле покажет!
    1. vik669
      vik669 Сегодня, 16:24
      0
      Так было уже - куда послали, туда и посол и результаты были ...
    2. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 16:25
      +1
      Все гораздо проще, зачем Ваши законы, как нихера не работали так и не собираются. Ванька бабки плати, жжопа море мочи.Сопли развели на ВО про гордость....
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:59
    +14
    Уже даже секретарь Совбеза Абхазии открыто посылает по известному адресу заместителя председателя совета безопасности Российской Федерации laughing
    Секретарь Совбеза Абхазии!
    1. spirit
      spirit Сегодня, 16:39
      0
      Уже даже секретарь Совбеза Абхазии

      Это все потому что он больше "Финляндию" любит , а не Абхазское полусладкое....вот и обиделись drinks
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:59
    +7
    то у нас свой путь, отличный от этого.

    В этой фразе всё...
    1. kromer
      kromer Сегодня, 16:33
      +2
      Цитата: Doccor18
      то у нас свой путь, отличный от этого.

      В этой фразе всё...


      Да закрыть им финансирование за эти слова и дать понять, что от агрессии грузин защищать их не будем. Уверяю, риторика Абхазии поменяется координально.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:00
    +6
    Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений

    Песня называется «Опять от задницы немного отлегло».
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  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:05
    +3
    Ранее Медведев заявлял, что в Абхазии и Южной Осетии идея вхождения в состав России пользуется популярностью.


    ДАМ бежит впереди паровоза? laughing
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 16:14
      +1
      Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений
      - заявил секретарь Совбеза Абхазии ТАСС.

      Абхазские самураи однако. wink
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 16:08
    +8
    Сергей Шамба очень политически верно ответил.Мы за союз, а не за вхождение.Нам с Грузией не по пути, а с Россией по пути,но разными дорогами.Как в сказке "Волк,побежал к домику бабушки по короткой дороге,а Красная шапочка,пошла по длинной"(с) laughing
    1. guest
      guest Сегодня, 16:23
      +3
      Да но некоторые, включая Медведева, страдают юношеским максимализмом. Ну не хочет Абхазия в состав России и не надо, а помогать им надо только там где это выгодно России.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 16:10
    +2
    Просто все видят как слаба стала Россия, при сами знаете ком.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:12
      +5
      Просто все видят как слаба стала Россия, при сами знаете ком.
      Байдане ?))
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:31
      -1
      Просто все видят как слаба стала Россия, при сами знаете ком

      Нет не слаба а ослаблена. Своё всё развалили и живём за счёт продажи природных ископаемых .
  9. Seal
    Seal Сегодня, 16:12
    +1
    Цитата: Stas157
    мед обслуживание в Адлере.
    Ну, это-то как раз далеко не подарок. Особенно в курортный сезон.
  10. Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский Сегодня, 16:13
    +11
    Вопросов больше нет. Да и претензии к Грузии начинают пропадать. Я вообще за то чтобы РФ не лезла во всякие геморрои и пыталась их лечить,пусть как нибудь сами. У России самой геморрой здоровенный, его и лечить надо. Я считаю надо укреплять безопасность внутри страны, обеспечить население всем необходимым дабы вырастить сильных людей,воспитать правильно и мужчин и женщин и способствовать демографическому росту. А вокруг пускай всё горит синем пламенем.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:15
      +4
      Я считаю надо укреплять безопасность внутри страны, обеспечить население всем необходимым
      Зачем так тратиться, когда проще завести десяток другой миллионов иммегрантов ?
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:14
    +6
    Тут все правильно. Но рассуждения о "Своем пути" нужны тогда, когда ты сам зарабатываешь на "свой путь". Рядом грузины, он путь поддержат.
  12. dump22
    dump22 Сегодня, 16:17
    -3
    Сейчас ему быстро разъяснят, что он не прав.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: dump22
      Сейчас ему быстро разъяснят, что он не прав.


      Да плевал он на эти разъяснения. Прекрасно знает, что ничего не изменится. Политика внешняя у нас такая.
  13. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:18
    +2
    "Свой путь" с электричеством и газом из Краснодарского края . Турция уже давненько посматривает в вашу сторону "своепутные вы наши"
  14. Million
    Million Сегодня, 16:18
    +1
    Вроде ответил Шамба правильно,но какое то гадское ощущение от его ответа.
  15. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:19
    +2
    И куда этот путь лежит сегодняшним потенциалом? Под Турцию? Снова под Грузию? Странные люди.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 16:39
      0
      Цитата: ИванИванов
      И куда этот путь лежит сегодняшним потенциалом? Под Турцию? Снова под Грузию? Странные люди.


      Отступись Россия от Абхазии и грузины их вырежут поголовно. На что Россия не пойдёт.
  16. Николай310
    Николай310 Сегодня, 16:21
    +3
    Без России от этой шамбы Ш очень быстро отвалится и настанет Абхазии полная Амба...маленькие,но горды...а потом будет Россия,памаги...
  17. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:22
    +1
    Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений

    Ну и слава Богу. Пусть идут.
  18. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:38
    0
    сидеть на шее и получать свою дань

    и ведь димон умоется после такого щелбана
  19. Александр Одинцов
    Александр Одинцов Сегодня, 16:39
    0
    Думаю если бы это было бы предложение Верховного реакция была бы другой. Медведев озвучил пожелания патриотического блока, но все знают что курс на восстановление Империи запретен. А ответ Абхазии это подтверждает. Хотя один народ в разных государствах нелепость.
  20. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 16:44
    +1
    А жрать и жить за счет денег России это тоже особый путь? Отдайте этих гордых народов Грузии, она их научит любить Россию
  21. Roust
    Roust Сегодня, 16:48
    0
    А они нам нужны!? Пусть благодарят, что грузинам не отдали на сьедение.
  22. alystan
    alystan Сегодня, 16:54
    0
    При этом Шамба подчеркнул, что в Южной Осетии ситуация действительно отличается от абхазской, так как осетины - разделенный народ, в составе России есть Республика Северная Осетия - Алания. Поэтому воссоединение Северной и Южной Осетии в составе Российской Федерации будет смотреться органично.

    По его идее, органично смотрелось бы воссоединение Абхазии с Турцией или Азербайджаном?

    Медведеву надо было бы вспомнить попойку в Беловежской пуще, поехать в Сухуми и хорошенько и предметно "позаседать". И все сомнения враз бы исчезли у сторон. Привык все волевым решением делать. Опыта жизненного никакого... )))
  23. Комментарий был удален.
  24. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 17:24
    0
    А это мнение уже не всех абхазов..а чисто местных чиновников властьимущих..которые ой как не хотят быть под властью российской элитки..а хотят иметь много от России но в тоже время быть независимыми феодалами и местными царьками. Вот вся суть.