Минобороны РФ: Российский истребитель поднимали по тревоге из-за приближения к границам страны норвежского самолета

23 августа в районе Баренцева моря была замечена воздушная цель, следовавшая в сторону государственной границы Российской Федерации. Для ее перехвата был поднят в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Как утверждается в сообщении, экипажем истребителя ВС РФ приближающаяся воздушная цель была идентифицирована. Это был самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии. Когда в небе появился российский истребитель, норвежский самолет развернулся в противоположную государственной границе России сторону.
Таким образом, нарушения воздушных рубежей нашей страны допущено не было. Истребитель ВС РФ действовал в соответствии со всеми международными правилами, регулирующими полеты над нейтральными водами. Опасного сближения с норвежским патрульным самолетом наш истребитель не предпринимал.
Тем не менее, подобные полеты норвежских самолетов в определенной степени являются провокационными. Страны НАТО демонстрируют возросшую активность своих самолетов и беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушных границ нашей страны, что требует соответствующей реакции. Из-за опасного приближения самолетов и БПЛА к рубежам России, в воздух регулярно поднимаются истребители сил противовоздушной обороны. Чаще всего подобные ситуации возникают в районе Черного и Балтийского морей.