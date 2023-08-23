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Минобороны РФ: Российский истребитель поднимали по тревоге из-за приближения к границам страны норвежского самолета

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Минобороны РФ: Российский истребитель поднимали по тревоге из-за приближения к границам страны норвежского самолета

23 августа в районе Баренцева моря была замечена воздушная цель, следовавшая в сторону государственной границы Российской Федерации. Для ее перехвата был поднят в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


Как утверждается в сообщении, экипажем истребителя ВС РФ приближающаяся воздушная цель была идентифицирована. Это был самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии. Когда в небе появился российский истребитель, норвежский самолет развернулся в противоположную государственной границе России сторону.

Таким образом, нарушения воздушных рубежей нашей страны допущено не было. Истребитель ВС РФ действовал в соответствии со всеми международными правилами, регулирующими полеты над нейтральными водами. Опасного сближения с норвежским патрульным самолетом наш истребитель не предпринимал.

Тем не менее, подобные полеты норвежских самолетов в определенной степени являются провокационными. Страны НАТО демонстрируют возросшую активность своих самолетов и беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушных границ нашей страны, что требует соответствующей реакции. Из-за опасного приближения самолетов и БПЛА к рубежам России, в воздух регулярно поднимаются истребители сил противовоздушной обороны. Чаще всего подобные ситуации возникают в районе Черного и Балтийского морей.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:24
    +1
    Для ее перехвата был поднят в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота.

    Задолбали, и шо? Тоже мне новость. У нас в ВВС СССР на аэродроме по нескольку раз в неделю поднимали дежурные перехватчики и никто об этом в СМИ не писал.
    Мало того, неизвестно откуда регулярно поступала информация, что на аэродроме сопредельного гос-ва готовится вылет самолёта в сторону нашей границы, пилот по фамилии ........ уже пошёл надевать лётный комбинезон, всем службам быть в полной готовности.
    Ответные вылеты также происходили регулярно с целью выявления актуального местоположения ср-в ПВО в сопредельном гос-ве.
    Иногда пилоты на пару секунд даже заходили в воздушное пр-во сопредельного гос-ва. ЛПС ходил с БОЕВЫМИ наградами.
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 16:24
    0
    Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии.

    Я так и подумал.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:27
    +1
    МиГ29 нужно все модернизировать,об замене их пока речи не может быть.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:33
    +1
    А вот ради чего Посейдоны летают в Баренцево море.АПЛ Смоленск на одном из полигонов Баренцева моря.Как говорят в редакции газеты "На Страже Запольрья ",норвежцы поделились снимками.Типа прикололись.

    Июль 2023 г.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 16:45
    -2
    Пока не ликвидируем хотя бы один "заблудившийся" вражеский самолёт, они так и будут нас дразнить.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:06
      0
      Цитата: Roust
      Пока не ликвидируем хотя бы один "заблудившийся" вражеский самолёт, они так и будут нас дразнить.

      Эти взаимные дразнилки ещё с 1950-х годов идут.