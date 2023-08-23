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Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» передала кадры съемок поверхности Луны

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Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» передала кадры съемок поверхности Луны

Индия буквально ворвалась в малочисленный клуб держав, обладающих технологиями по освоению космоса. Причем мелочиться в Нью-Дели не стали и сразу приступили к реализации одного из сложнейших в истории всей мировой космонавтики проектов, запустив первую лунную миссию «Чандраян-1» в 2008 году.


Вторая миссия по отправке на Луну станции «Чандраян-2» потерпела неудачу при попытке мягкой посадки в момент совершения критического маневра разворота.

Индийская автоматическая космическая станция «Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа, после чего аппарат начал совершать облеты спутника Земли с целью сократить расстояние перед посадкой до ста километров. На самом деле, ракета-носитель останется на орбите, выполняя роль спутника-ретранслятора сигналов, на лунную поверхность будет отправлен спускаемый модуль «Викрам».

Маневр по его отделению от базовой платформы был запланирован на 17 августа, позднее Индийская организация космических исследований сообщила, что спуск может быть отложен на 27 августа. Однако ничего непредвиденного, как в случае с российским аппаратом «Луна-25», не произошло. Спускаемый модуль начал прилунение в заданную дату.

Сегодня индийская автоматическая станция «Чандраян-3» передала кадры съемок поверхности Луны, сделанные одной из камер посадочного модуля «Викрам». На данный момент уже известно, что посадочная платформа лунной станции «Чандраян-3» успешно совершила мягкую посадку, впервые в истории изучения спутника Земли прилунившись на его Южном полюсе. За трансляцией Индийского космического агентства следили премьер-министр Нарендра Моди и еще 7,8 млн человек.



Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии «Чандраян-3» позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле «Викрам».

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21 комментарий
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 16:36
    +22
    Поздравим Индию с прекрасным достижением. drinks
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 16:38
      +5
      Вот вам и воды Ганга.......молодцы good
      1. alystan
        alystan Сегодня, 17:10
        0
        Наверняка без Кришны не обошлось в этом деле. belay
        Вспоминаю сразу ребят из Индии, с которыми учился. И то, как серьезно они относились к учебе. Часть из них после защиты диплома сразу перебралась в Штаты (не в свои).
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:38
    +7
    Молодцы индусы! Поздравляем их с этим достижением. А сами закатываем рукава и работать, работать и ещё раз работать. И учиться, пусть даже у тех же индусов и китайцев. Это не зазорно, главное снова вернуться в большой космос!
  3. Buchenland
    Buchenland Сегодня, 16:39
    +7
    "Лунный клуб" пополнился. Поздравления всем причастным!
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:59
      +2
      Ну, да один выбыл, другой прибыл. Кто выбыл?
      Индии- респект! Молодцы!
  4. Паллада
    Паллада Сегодня, 16:39
    +6
    Вот и утерли нос нашему Роскосмосу, если у руля стоят случайные люди.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:43
      +7
      Почему "Роскосмосу"? Всему миру. Прилунения у всех стран имеют зашкаливающую аварийность.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:58
      +1
      Случайные люди вряд ли добились бы таких успехов, что все (три) межпланетные миссии 30 лет проваливаются, а остальные сдвигают вправо на 20-30 лет
    3. Александр Райков
      Александр Райков Сегодня, 16:59
      -1
      "Вот и утерли нос нашему Роскосмосу, если у руля стоят случайные люди." Нет и не стоят у руля Роскосмосу случайные люди!!! Все закономерно, пока Россия и российское общество окончательно не попрощаеться с время предателя Горби и любителя спиртного - завалившего великой стране, пока его центр будеть сеять зараз среди новых поколениях... проблем "случайных людей" не решить!!! Россия из за рубежом выглядеть как страна олигасов и предателей социалистических идей.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 17:06
        0
        Цитата: Александр Райков
        Нет и не стоят у руля Роскосмосу случайные люди!!! Все закономерно, пока Россия и российское общество окончательно не попрощаеться с время предателя Горби и любителя спиртного - завалившего великой стране, пока его центр будеть сеять зараз среди новых поколениях... проблем "случайных людей" не решить!!!

        И кто же тогда стоял у руля космоса советского, что при попытке сесть на Луну угробил подряд 11 станций, а при попытке доставить на Землю лунный грунт - 5 АМС подряд? wink
    4. cmax
      cmax Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: Паллада
      Вот и утерли нос нашему Роскосмосу, если у руля стоят случайные люди.

      Действительно случайные!

      svpressa..... Анастасия Удальцова. 23.08.23

      "О чём говорить, если «директор» Роскосмоса Борисов даже не соизволил приехать на работу в такой ответственный момент (в ведомстве его отсутствие объясняют, смешно сказать, «отпуском после тяжёлой поездки по Африке»)?"

      Трудно представить, что Королев так бы себя повел. В этосэм и есть отличие нынешних своих" менеджеров" и профессионалов с большой буквы в СССР .
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:41
    +3
    Поддерживаю Арона. Давайте порадуемся успеху индийцев, коли не можем порадоваться нашему! drinks
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:41
    +3
    молодцы индусы ! жаль что у РФ не вышло ! надеюсь следующий раз получится
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:41
    +3
    Индусы всётаки с второй попытки добились своего.Теперь интересны кадры с лунахода.Молодцы.Если посмотреть на схему посадки ,действали с оглядкой на прошлую неудачу.Медленно , но уверено.
  8. spirit
    spirit Сегодня, 16:42
    +5
    Поздравляем Индию.Кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет,у того и
    получается drinks
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:42
    +9
    Осталось только чисто по по-человечески позавидовав индусам поздравить их с успехом! good drinks
  10. Ив762
    Ив762 Сегодня, 16:54
    +1
    Индийцам - почёт и уважение (soldier) . Роскосмосу - стёб и сарказм ( wassat ). Несогласным с таким "набором" - асбестовые труханы... yes
  11. beybender
    beybender Сегодня, 16:56
    +1
    А когда то смеялись над машиной ТАТА !!!
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:12
    0
    И ведь у индусов на космос денег тратится всего ничего, видать они забыли что нужны эффективные менеджеры с огромными окладами
  13. Желтый пузырь
    Желтый пузырь Сегодня, 17:18
    0
    Лапоть 26 сел тайно на луну, самовар 1 на подходе, обидно но мы прорвемся.