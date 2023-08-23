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Власти Австрии и Германии опубликовали информацию о количестве мужчин призывного возраста среди украинских беженцев

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Власти Австрии и Германии опубликовали информацию о количестве мужчин призывного возраста среди украинских беженцев

В настоящее время на территории Австрии находится около 14 тысяч украинских беженцев, являющихся мужчинами призывного возраста. Все они получили в этой стране статус временной защиты после начала российской спецоперации на Украине.


Как сообщает австрийское издание Еxxpress со ссылкой на предоставленные МВД страны данные, находящихся в Австрии украинских мужчин призывного возраста хватило бы для комплектования живой силой 28 батальонов или одной целой дивизии. Примечательно, что публикация озаглавлена "Бегство с фронта".


Всего на территории Австрии с начала СВО зарегистрированы 101 629 покинувших свою страну граждан Украины, более 40 тысяч из них получают базовые государственные пособия.

Преимущественно в Австрии находятся женщины и дети с Украины, однако есть и 34,2 тысяч мужчин, возраст 14 тысяч из которых не превышает 54 лет, то есть, они подпадают под призыв на Украине.

Также сообщается, что по данным немецкого МВД, в Германию после 24 февраля 2022 года уехало 163 287 украинских мужчин призывного возраста.

Сбор и публикация в СМИ этих данных властями стран Евросоюза может свидетельствовать о планах Запада начать депортацию на Украину мужчин призывного возраста, которым удалось тем или иным способом несмотря на запрет выезда покинуть границы Украины. По оценкам аналитиков, на фоне значительных потерь украинская армия в скором времени неизбежно столкнется с нехваткой живой силы, что вынудит киевский режим попытаться мобилизовать даже покинувших страну граждан.
Использованы фотографии:
Pixabay
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:43
    +4
    Картина маслом, полиции немчуры по улицам Берлина бегает за кеклами и вручает им повестки и жестко пакуют..... Где-то это уже было.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:43
    0
    А Австрия точно нейтральная страна?
    1. kromer
      kromer Сегодня, 16:56
      +1
      Цитата: alexoff
      А Австрия точно нейтральная страна?


      Да нет в Европе нейтральных стран. Только если на словах, а на деле все под США.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:13
        0
        Цитата: kromer
        Только если на словах, а на деле все под США.

        Чумадед прикажет, всех отловить отправить на УКрану, через неделю вся Европа начнет депортацию.
        Говорили б/украм - "хлопцы, до Руанды надо ехать, там мужиков мало, а женщин много".
        НЕ послушали.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:57
      +1
      Цитата: alexoff
      А Австрия точно нейтральная страна?

      Пока содержит у себя ~14000 боеспособных укров её можно даже считать "условно дружественной". hi
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:43
    0
    Короче,уклониться не удастся..Впрочем нам от этого не легче-есь приличный фонд для комплектования ВСУ
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:47
      +3
      Что-то мне не кажется, что насильственно оторванные от сладкой евросиськи и забритые пинками на фронт - прям так уж шибко усилят укровермахт.. what
  4. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:44
    +2
    Сколько свежего мяса нашли для директора мясокомбината Украина Зеленского. Теперь им прийдётся переселяться в Южную Америку.Оттуда выдачи нет.А что Аргентина та же рай по сравнению с тем что их ждёт на родине.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:53
      0
      Им бы в Кампучию. Или в КНДР. Корейцы их научат « родину любить»)
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:44
    0
    Сперва подгребут всех из сытой европы а затем зелёный обьявит тотальную мобилизацию всех от 14 до 94лет...а сам ломанет в Израиль....если сумеет...
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:46
      +2
      Удивительно, как эти терпилы из СССР вышли, им же как начальство сказало так и сделают, просто вместо обещаний сделать коммунизм теперь обещают кружевное исподнее
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:46
    +2
    Немцы считают украинцев хуже арабов,тех же не гонят на фронт на историческую родину?
  7. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 16:47
    +1
    Скоро украинцы как евреи станут по свету скитаться.
    Поразительное отношение со стороны западных стан. Ну приняли, так приняли. Заставьте их работать чтоб не сидели на шее и платили сами за себя.
    Но нет, нужно как можно больше украинцев убить. И русских заодно.
  8. kromer
    kromer Сегодня, 16:47
    0
    Также сообщается, что по данным немецкого МВД, в Германию после 24 февраля 2022 года уехало 163 287 украинских мужчин призывного возраста.


    А до 24.02.2022 ? В десятки раз больше. На заработки в ЕС ехали в основном мужчины как раз призывного возраста.
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 16:50
    0
    И пойдут теплушки с запада на восток, увозя пойманный скот на убой. Есть, конечно нюанс, что сначала их надо всех поймать.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:51
    +1
    Ага. Так они вам и вернулись на незалежную. Это как раз, самая « сообразительная» часть укропов. Они неприятности чуют, за версту. Впрочем, как и халяву.. Им там хорошо- с желто- блокитными тряпками, по улицам бегают. Где то накормят, где то пивка глотнуть дадут. Да и бабенки у них- при деле.. Не жизнь а сказка.))
  11. Roust
    Roust Сегодня, 16:58
    +1
    А может, им попрыгать и кружевные трусики надеть...? Авось, пронесёт!? Западу не нужны краинские мужчины, им нужны их жены, сестры и их дети. Беспредельная Тупость и Жажда к халяве кастрюлеголовых - путь к рабству их потомков.
  12. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 17:03
    0
    "Также сообщается, что по данным немецкого МВД, в Германию после 24 февраля 2022 года уехало 163 287 украинских мужчин призывного возраста."

    Они никому ничего не должны. Каждый делает свой выбор. Я уверен что поддержали майдан не все, жаль только что не в ту сторону поехали. А вообще многие рады такой ситуации, можно свалить с Украины. Ну и не забываем, за БЕЗВИЗ тоже скакали. Вот и все!
  13. Опториус
    Опториус Сегодня, 17:03
    +1
    Бедные укры. Безопасных мест в мире для них становится все меньше. Обидно. А они ведь деньги заплатили, чтоб смыться с нэньки и немалые. Зато если б лыжи в Россию навострили-вряд ли бы обратно депортировали. Неудачный выбор-с направления бегства может сыграть злую шутку.
  14. cmax
    cmax Сегодня, 17:09
    0
    Ну не хотят люди умирать за идеалы майдана, тем более все перешло в плоскость кто больше наворует!