Власти Австрии и Германии опубликовали информацию о количестве мужчин призывного возраста среди украинских беженцев

В настоящее время на территории Австрии находится около 14 тысяч украинских беженцев, являющихся мужчинами призывного возраста. Все они получили в этой стране статус временной защиты после начала российской спецоперации на Украине.Как сообщает австрийское издание Еxxpress со ссылкой на предоставленные МВД страны данные, находящихся в Австрии украинских мужчин призывного возраста хватило бы для комплектования живой силой 28 батальонов или одной целой дивизии. Примечательно, что публикация озаглавлена "Бегство с фронта".Всего на территории Австрии с начала СВО зарегистрированы 101 629 покинувших свою страну граждан Украины, более 40 тысяч из них получают базовые государственные пособия.Преимущественно в Австрии находятся женщины и дети с Украины, однако есть и 34,2 тысяч мужчин, возраст 14 тысяч из которых не превышает 54 лет, то есть, они подпадают под призыв на Украине.Также сообщается, что по данным немецкого МВД, в Германию после 24 февраля 2022 года уехало 163 287 украинских мужчин призывного возраста.Сбор и публикация в СМИ этих данных властями стран Евросоюза может свидетельствовать о планах Запада начать депортацию на Украину мужчин призывного возраста, которым удалось тем или иным способом несмотря на запрет выезда покинуть границы Украины. По оценкам аналитиков, на фоне значительных потерь украинская армия в скором времени неизбежно столкнется с нехваткой живой силы, что вынудит киевский режим попытаться мобилизовать даже покинувших страну граждан.