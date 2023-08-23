Пограничная стража Польши обвинила нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, в «вооруженном нападении»

Группа примерно из двадцати нелегальных мигрантов якобы пыталась напасть на патруль польских пограничников со стороны Белоруссии. Об этом сообщает Пограничная стража Польши.По утверждению польских силовиков, инцидент произошел в районе Дубич Церкевных. Патруль пограничников выполнял свои задачи, когда подвергся нападению двадцати человек. Некоторые нападавшие были в масках, вооружены палками и камнями. Один из мигрантов якобы целился в пограничников из ружья, сообщают в польской пограничной страже.Как заявляют польские власти, только в течение последних суток в страну пытались проникнуть не менее 60 мигрантов с территории Белоруссии. Варшава обвиняет Минск в прямом содействии азиатским и африканским мигрантам, которые начали скапливаться на белорусско-польской границе с середины 2021 года.Польские власти открыто обвиняют Белоруссию и Россию в том, что якобы они целенаправленно организовали скопление нескольких тысяч мигрантов у белорусско-польской границы. В результате Польше пришлось стянуть к границе дополнительные силы полиции и даже армии, ужесточить мероприятия по охране рубежей страны.Однако, как разрешить ситуацию с мигрантами на границе, польское руководство не знает, и поэтому постоянно паникует, обвиняя белорусские власти в потворстве нелегалам. На самом деле, сам Евросоюз своей политикой потворства мигрантам превратил входящие в его состав страны в желаемую цель для миграции выходцев из бедствующих государств Азии и Африки, и вполне естественно, что мигранты пытаются пробраться в страны ЕС, и не только через белорусско-польскую границу, но и через Балканы, Италию, Испанию и другими путями.