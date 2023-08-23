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Пограничная стража Польши обвинила нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, в «вооруженном нападении»

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Пограничная стража Польши обвинила нелегальных мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, в «вооруженном нападении»

Группа примерно из двадцати нелегальных мигрантов якобы пыталась напасть на патруль польских пограничников со стороны Белоруссии. Об этом сообщает Пограничная стража Польши.


По утверждению польских силовиков, инцидент произошел в районе Дубич Церкевных. Патруль пограничников выполнял свои задачи, когда подвергся нападению двадцати человек. Некоторые нападавшие были в масках, вооружены палками и камнями. Один из мигрантов якобы целился в пограничников из ружья, сообщают в польской пограничной страже.

Как заявляют польские власти, только в течение последних суток в страну пытались проникнуть не менее 60 мигрантов с территории Белоруссии. Варшава обвиняет Минск в прямом содействии азиатским и африканским мигрантам, которые начали скапливаться на белорусско-польской границе с середины 2021 года.

Польские власти открыто обвиняют Белоруссию и Россию в том, что якобы они целенаправленно организовали скопление нескольких тысяч мигрантов у белорусско-польской границы. В результате Польше пришлось стянуть к границе дополнительные силы полиции и даже армии, ужесточить мероприятия по охране рубежей страны.

Однако, как разрешить ситуацию с мигрантами на границе, польское руководство не знает, и поэтому постоянно паникует, обвиняя белорусские власти в потворстве нелегалам. На самом деле, сам Евросоюз своей политикой потворства мигрантам превратил входящие в его состав страны в желаемую цель для миграции выходцев из бедствующих государств Азии и Африки, и вполне естественно, что мигранты пытаются пробраться в страны ЕС, и не только через белорусско-польскую границу, но и через Балканы, Италию, Испанию и другими путями.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Stiopa
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:38
    0
    Заберите этих мигрантов себе,так вы сможете их наказать за нападение. lol А потом всех отправить в всу чтобы хлебнули полной ложкой "демократии "...
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 16:39
    0
    В умелых руках и рогатка свалит пограничника.
  3. spech
    spech Сегодня, 16:46
    0
    Учатся по старым методичкам.
    1939 год и сентябрь скоро.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:47
    0
    Нападавшие были в масках, как пшеки поняли, что это негры, а не жители окраины...., откуда у негров ружье, отродясь, кроме АКМ, у них в руках ничего не было. Может не разглядели?
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 16:50
    0
    Сегодня литовцы пожаловались - разбирают их границу. Видеокамеры со столбов сняли ,«Два человека пришли с белорусской территории, срезали два столба с камерами
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/08/23/na-litovsko-belorusskoy-granice-proizoshel-ocherednoy-nepriyatnyy-incident,
    а кроме того постоянно режут забор, разбивают аппаратуру, колючку уносят.
  6. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 17:11
    0
    Это переодетые воины ВАГНЕРА..... все Польша, тебе каюк!