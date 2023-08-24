Просьбы и предложения: ракеты AGM-158 JASSM для Украины

Ракета AGM-158 JASSM в полете
Киевский режим вновь мечтает о получении иностранного «чудо-оружия», которое обязательно изменит ход боевых действий и поможет ему победить Россию. На этот раз в такой роли рассматриваются крылатые ракеты воздушного базирования AGM-158 JASSM американского производства. Такие изделия предлагается использовать против различных объектов на территории Крыма. Впрочем, потенциальные поставщики пока не спешат предоставлять Украине желаемые ракеты.
Предложения и пожелания
Нынешнее украинское руководство достаточно давно говорит о необходимости получения зарубежных дальнобойных ракетных систем. К настоящему времени такие его требования были частично удовлетворены – Великобритания и Франция предоставили свои крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) типа Storm Shadow / SCALP-EG. Кроме того, звучат заявления о необходимости поставки аналогичных изделий из США.
Так, тему иностранных ракет в мае поднял американский центр RAND. В своей очередной публикации он указал принципиальную возможность отправки на Украину ракет AGM-158 JASSM. Аналитики центра считают, что киевский режим мог бы использовать такие КРВБ для атаки российских военных объектов и инфраструктуры в Крыму. При этом авиационные ракеты могут стать своего рода заменой для сухопутных комплексов ATACMS, которые пока не поставляются на Украину.
Центр RAND считается уважаемой организацией, и американское руководство нередко прислушивается к его мнению. Тем не менее, его предложение об отправке крылатых ракет на Украину, похоже, осталось без внимания. США до сих пор не сообщали о своем желании выделить изделия AGM-158.
Процесс подвески JASSM-ER на самолет F-16
Тему ракет JASSM вновь подняло издание Forbes в своей публикации от 21 августа. Оно рассмотрело иностранные планы о поставке истребителей F-16 и попыталось предугадать, какие боеприпасы могут отправить на Украину вместе с ними. В целом появляется принципиальная возможность предоставлять самые разные ракеты и бомбы с различными характеристиками и возможностями.
Наибольший интерес в этом контексте, как отмечает «Форбс», представляет крылатая ракета AGM-158. По данным издания, такое изделие уже присутствует в списке пожеланий киевского режима. Однако США еще не одобряли поставку подобных ракет.
Издание считает, что получение JASSM позволит Киеву в полной мере использовать потенциал истребителей F-16. Эти самолеты не могут применять ракеты Storm Shadow или SCALP-EG, и потому их ударный потенциал ограничен. AGM-158 уже интегрированы в их комплекс вооружений, и это позволит в полной мере использовать возможности самолетов.
Неопределенные перспективы
Таким образом, киевский режим вместе с лояльными к нему иностранной прессой и аналитиками регулярно упоминают про возможность и необходимость поставки дальнобойных американских КРВБ. При этом Белый дом и Пентагон не только не спешат предоставлять подобную помощь, но и не поднимают эту тему. Причины этого остаются неизвестными, и можно ожидать любое развитие ситуации.
Вполне возможно, что США так и не станут делиться с Украиной своими ракетами JASSM. Они готовы поддерживать киевский режим разнообразной матчастью, но до сих пор не начинали поставки дальнобойных ракет. К примеру, больше года продолжаются обсуждения возможной передачи ТРК ATACMS, но положительного решения нет и не предвидится. То же может произойти и с авиационными ракетами.
Причины этого просты. Вашингтон намерен продолжать поддержку киевского режима, но при этом желает сэкономить. Поставка изделий AGM-158 или ATACMS в этом отношении невыгодна и нецелесообразна. Кроме того, американское руководство регулярно утверждает, что не одобряет применение поставленных вооружений по «общепризнанным» территориям России. При этом оно «страхует» себя от негативных последствий отказами в поставке тех или иных образцов.
В то же время, США не возражают против поставок вооружений и техники другими странами. Так, они не стали мешать Великобритании и Франции отгружать ракеты Storm Shadow / SCALP-EG. Вполне возможно, что с ракетами JASSM применят схожую схему. Поставщиком в таком случае выступит зарубежный эксплуатант или эксплуатанты, а Вашингтон не будет противодействовать ему.
В настоящее время ракета AGM-158 JASSM состоит на вооружении тактической авиации ВВС США. Также такое оружие поставлялось Австралии, Марокко, Польше и Финляндии. Среди покупателей JASSM есть активные помощники киевского режима, и теперь они могут передать ему крылатые ракеты.
Сброс изделия AGM-158B с истребителя
Предмет интереса
Будущая КРВБ AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) создавалась во второй половине девяностых годов компанией Lockheed Martin по заказу ВВС США. В конце десятилетия начались летные испытания, а в 2001 г. стартовало производство. В течение нескольких следующих лет продолжалась доводка конструкции, после чего начались полноценные поставки вооружений в войска.
Тогда же стартовала разработка глубоко модернизированной ракеты AGM-158B JASSM-ER с улучшенной бортовой электроникой и повышенной дальностью полета. Она испытывалась с 2006 г. и поступила на вооружение в 2014-м. Ее первыми заказчиками стали ВВС и ВМС США.
Изделие AGM-158 представляет собой малозаметную дозвуковую крылатую ракету, предназначенную для поражения удаленных наземных целей с известными координатами. Она может применяться широким кругом тактических и стратегических боевых самолетов разработки США, состоящих на вооружении ряда стран.
Ракета построена в корпусе длиной 4,3 м шириной 550 мм и имеет характерный экстерьер, образованный изогнутыми поверхностями и ровными гранями. Имеется раскладываемое в полете крыло и оперение. Стартовая масса – 1021 кг, что в известной мере сокращает требования к потенциальному носителю. Модернизированное изделие JASSM-ER шире и тяжелее. За счет массы до 1200 кг удалось нарастить количество топлива и увеличить дальность полета.
Применение ракеты JASSM дальним бомбардировщиком
AGM-158 оснащена турбореактивным двигателем Teledyne CAE J402-CA-100, который обеспечивает высокую дозвуковую скорость полета и дает дальность 370 км. На AGM-158B применяется двигатель Williams F107‐WR‐105. За счет большего запаса топлива дальность превышает 920 км.
Все версии JASSM имеют комбинированную систему управления и наведения. Полет в район цели осуществляется за счет спутниковой и инерциальной навигации. За поиск и наведение на конечном участке траектории отвечает инфракрасная ГСН типа IIR. Заявлено КВО не более нескольких метров.
На борту ракет AGM-158 присутствует проникающая фугасная боевая часть WDU-42/B массой 450 кг. Подрыв осуществляется при контакте с целью или с задержкой, внутри нее.
Цель для ПВО
Решат ли США отправлять ракеты JASSM на Украину, пока неизвестно. Однако уже можно представить, какими будут последствия таких поставок. Следует ожидать, что появление в зоне боевых действий новых американских КРВБ добавит работы российской противовоздушной обороне и боевой авиации, но не повлияет на ход событий.
С точки зрения ПВО, ракета AGM-158 представляет собой дозвуковую аэродинамическую цель, вероятно, с ограниченной видимостью для радиолокационных средств. В этом отношении она практически не отличается от англо-французских изделий, поставленных на Украину ранее. При этом ракеты Storm Shadow / SCALP-EG успешно перехватываются нашими ЗРК и из-за этого показывают крайне низкую эффективность. Аналогичные результаты можно ожидать и с американскими JASSM.
Ракета падает на цель
Американские ракеты предлагается использовать с обещанными истребителями F-16. Такие самолеты, в отличие от JASSM, даже не позиционируются как малозаметные и являются достаточно простой целью для ЗРК или истребительной авиации. Появляется высокий риск того, что самолет будет сбит на пути к рубежу пуска ракет, во время применения оружия или на отходе. В любом случае это приведет к сокращению парка доступных носителей и ухудшит перспективы ракет.
Просьбы и реальность
Таким образом, киевскому режиму удалось выпросить у зарубежных партнеров американские истребители и получить соответствующие обещания. Теперь он пытается тем же образом раздобыть современное авиационное вооружение ударного назначения. Удастся ли ему получить и крылатые ракеты JASSM – большой вопрос. США не торопятся выделять подобную помощь, а возможности третьих стран ограничены.
Впрочем, полностью исключать возможность поставки таких изделий не стоит, и нужно учитывать такую возможность. Подобный сценарий не является положительным, но и не дает значительных поводов для пессимизма. Ракеты AGM-158 добавят работы нашей ПВО, но в целом имеют шанс повторить судьбу других иностранных изделий на Украине.