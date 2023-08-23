Врио главы Запорожской области после встречи с президентом России пообещал «очень много интересного» на фронте этой осенью

Президент России Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Запорожской области РФ Евгением Балицким подтвердил свои слова, что Москва еще «ничего не начинала» и осенью на фронте будет «много интересного».
О таких словах Путина рассказал сам Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Врио главы Запорожской области подчеркнул, что встреча с президентом внушила ему очень высокое доверие. В частности, отмечает Балицкий, глава государства подтвердил свои слова, что «Мы еще ничего не начинали».
Как отметил Балицкий, осенью в зоне проведения специальной военной операции будет «очень много интересного».
Что именно подразумевал глава государства под данными словами, не сообщается. Но не исключено, что Россия собирается активизировать наступательные действия после очевидного провала украинского контрнаступления.
Напомним, что сегодня ночью в Кремле Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Запорожской области Евгением Балицким и с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Он побеседовал с ними о ситуации в этих российских регионах, о ходе проведения специальной военной операции, рассказал о поддержке со стороны федерального центра. Как теперь становится ясно из слов Балицкого, речь шла и о перспективах развития ситуации в сфере военно-политического противостояния Украине.