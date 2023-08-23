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Врио главы Запорожской области после встречи с президентом России пообещал «очень много интересного» на фронте этой осенью

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Врио главы Запорожской области после встречи с президентом России пообещал «очень много интересного» на фронте этой осенью

Президент России Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Запорожской области РФ Евгением Балицким подтвердил свои слова, что Москва еще «ничего не начинала» и осенью на фронте будет «много интересного».


О таких словах Путина рассказал сам Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». Врио главы Запорожской области подчеркнул, что встреча с президентом внушила ему очень высокое доверие. В частности, отмечает Балицкий, глава государства подтвердил свои слова, что «Мы еще ничего не начинали».

Как отметил Балицкий, осенью в зоне проведения специальной военной операции будет «очень много интересного».

Что именно подразумевал глава государства под данными словами, не сообщается. Но не исключено, что Россия собирается активизировать наступательные действия после очевидного провала украинского контрнаступления.

Напомним, что сегодня ночью в Кремле Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Запорожской области Евгением Балицким и с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Он побеседовал с ними о ситуации в этих российских регионах, о ходе проведения специальной военной операции, рассказал о поддержке со стороны федерального центра. Как теперь становится ясно из слов Балицкого, речь шла и о перспективах развития ситуации в сфере военно-политического противостояния Украине.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:47
    0
    Заинтриговал...Только бы слова кое кого с делом не разошлись,как у него часто в последнее время бывает...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:49
      -2
      Ну да города Запорожье и Херсон пора освобождать от оккупации Зеленского в соответствии с Конституцией РФ.



      Даже так.В 2023 году Верховным главнокомандующим было принято решение о воссоздании, существовавших еще во времена СССР, Московского и Ленинградского военных округов - то есть Западный военный округ был разделен на две части.Обновленная карта военных округов Российской Федерации на текущий момент выглядит следующим образом:
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 16:55
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Ну да города Запорожье и Херсон пора освобождать от оккупации Зеленского в соответствии с Конституцией РФ.


        Тут Конституция на Конституцию lol А вообще осенью дождей стоит ждать. В прошлом году до заиорозков все свелось к артиллерийским дуэлям.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:03
      +2
      Как в песне, слова, слова! Хочется поверить, но не можется. sad
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: Бережливый
      Заинтриговал...Только бы слова кое кого с делом не разошлись,как у него часто в последнее время бывает...

      Так ведь слов-то никаких не приведено которые бы потом могли расходиться/не расходиться с делом.
      Заметка ни о чём.
      Слабее гадания на кофейной гуще.

      «Мы еще ничего не начинали».
      похоже на детское "чур, не я!".
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:48
    +2
    Блин..Может быть лучше помолчать..Что бы потом не выглядеть полным глупцом..А то еще и за разглашение примут...
  3. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 16:49
    -4
    С учётом эпической картины происходящего, это довольно двусмысленное заявление...
  4. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 16:50
    +4
    Идет по стопам украинских пустобрехов, те тоже много чего наобещали своему стаду. Молча делай свою работу на посту, а говори уже по результату.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 16:51
    +1
    Пиар. Лучше бы молчал.. На фронте всё решает Сильный Дух Наших Солдат. И Воля к Победе.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:53
    +2
    Иногда лучше молчать, чем говорить... Очень хочется ошибиться.
  7. Светлан
    Светлан Сегодня, 16:56
    +1
    Болтун находка для шпиона.

    Встретились, чайком побаловались, ну и хорошо.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:03
    +3
    Да, молчание- золото. Думаю, что ничего стратегически важного не будет. Ну не нужна наша Победа бизнесу. Да и чинушам, не нужна. Победа нужна России, а они- не Россия.
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:03
    0
    Странная заметка. Два основых тезиса перепеты по-разному три раза. Прочая информация тоже подана два-три раза? Зачем так? Для тупых?
  10. К_4
    К_4 Сегодня, 17:15
    0
    Ага, очень много интересного....Пойдут все....обхохочемся тогда.