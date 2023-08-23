На передовой российскими военными был уничтожен бывший киевский депутат подполковник Сергей Ильницкий с позывным «Сокол», командовавший ротой в 28-й ОМБр украинской армии. В зоне СВО был ликвидирован не простой офицер, а бывший заместитель главаря боевиков «Правого сектора»* Дмитрия Яроша.Об этом сообщается в СМИ Украины.Радикал нашел свою смерть недалеко от поселка Курдюмовка в Донецкой Республике.Известно, что Ильницкий участвует в военных действиях еще с 2014 года, начав воевать против жителей Донбасса в рядах националистического формирования «Украинская добровольческая армия» (УДА), которым командовал лидер экстремистов радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош. Боевик стал его первым заместителем. Вскоре он проявил себя и в политике, став депутатом Киевсовета от партии «Европейская Солидарность», которую возглавляет бывший украинский президент Петр Порошенко, считающийся одним из главных поджигателей войны на Донбассе.В своей военной «карьере» боевик достиг должности подразделения «Юг». Сперва оно входило в структуру УДА, а затем было переименовано в пехотную роту и вошло в состав 28-й бригады ВСУ.Ранее из ЛНР появилось сообщение о ликвидации диверсионной группы, которая пыталась перейти линию фронта. Выяснилось, что боевики планировали проведение терактов перед выборами в республике. Ликвидацию террористов успешно провели военнослужащие российского спецназа.«Правый сектор»* – запрещенная в России экстремистская организация.