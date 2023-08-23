На передовой российскими военными был уничтожен бывший киевский депутат подполковник Сергей Ильницкий с позывным «Сокол», командовавший ротой в 28-й ОМБр украинской армии. В зоне СВО был ликвидирован не простой офицер, а бывший заместитель главаря боевиков «Правого сектора»* Дмитрия Яроша.
Об этом сообщается в СМИ Украины.
Радикал нашел свою смерть недалеко от поселка Курдюмовка в Донецкой Республике.
Известно, что Ильницкий участвует в военных действиях еще с 2014 года, начав воевать против жителей Донбасса в рядах националистического формирования «Украинская добровольческая армия» (УДА), которым командовал лидер экстремистов радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош. Боевик стал его первым заместителем. Вскоре он проявил себя и в политике, став депутатом Киевсовета от партии «Европейская Солидарность», которую возглавляет бывший украинский президент Петр Порошенко, считающийся одним из главных поджигателей войны на Донбассе.
В своей военной «карьере» боевик достиг должности подразделения «Юг». Сперва оно входило в структуру УДА, а затем было переименовано в пехотную роту и вошло в состав 28-й бригады ВСУ.
Ранее из ЛНР появилось сообщение о ликвидации диверсионной группы, которая пыталась перейти линию фронта. Выяснилось, что боевики планировали проведение терактов перед выборами в республике. Ликвидацию террористов успешно провели военнослужащие российского спецназа.
«Правый сектор»* – запрещенная в России экстремистская организация.