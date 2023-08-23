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В зоне СВО ликвидирован бывший заместитель главаря боевиков «Правого сектора»

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В зоне СВО ликвидирован бывший заместитель главаря боевиков «Правого сектора»

На передовой российскими военными был уничтожен бывший киевский депутат подполковник Сергей Ильницкий с позывным «Сокол», командовавший ротой в 28-й ОМБр украинской армии. В зоне СВО был ликвидирован не простой офицер, а бывший заместитель главаря боевиков «Правого сектора»* Дмитрия Яроша.

Об этом сообщается в СМИ Украины.

Радикал нашел свою смерть недалеко от поселка Курдюмовка в Донецкой Республике.

Известно, что Ильницкий участвует в военных действиях еще с 2014 года, начав воевать против жителей Донбасса в рядах националистического формирования «Украинская добровольческая армия» (УДА), которым командовал лидер экстремистов радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош. Боевик стал его первым заместителем. Вскоре он проявил себя и в политике, став депутатом Киевсовета от партии «Европейская Солидарность», которую возглавляет бывший украинский президент Петр Порошенко, считающийся одним из главных поджигателей войны на Донбассе.

В своей военной «карьере» боевик достиг должности подразделения «Юг». Сперва оно входило в структуру УДА, а затем было переименовано в пехотную роту и вошло в состав 28-й бригады ВСУ.

Ранее из ЛНР появилось сообщение о ликвидации диверсионной группы, которая пыталась перейти линию фронта. Выяснилось, что боевики планировали проведение терактов перед выборами в республике. Ликвидацию террористов успешно провели военнослужащие российского спецназа.


«Правый сектор»* – запрещенная в России экстремистская организация.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:01
    0
    Правый Сектор весь обосновался в 67 ОМБр бригаде и сейчас пытается помешать освободить Купянск.Вот фотка,где Сырский к ним недавно приезжал.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Правый Сектор весь обосновался в 67 ОМБр бригаде и сейчас пытается помешать освободить Купянск.


      Отдельные члены. Остальные фронта избегают.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:12
        0
        Ярош в самом начале июня ещё перед самым контрнаступлением интервью давал духоподьёмное как они освободят Крым.По обстановке во время интервью видно что где то на фронте или около него.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 17:16
          0
          По-моему, Ярош давно не имеет отношение к "правому сектору"
  2. kromer
    kromer Сегодня, 17:03
    +1
    А ведь о ДУК ПС за всё время ни слова. В 2014 году одну роту из корпуса уничтожили и всё. А остальные нацисты живы и даже на передовой корпус не появляется.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:04
      0
      Правый сектор сейчас это 67 ОМБр.Воюет на Луганском направлении сейчас.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 17:11
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Правый сектор сейчас это 67 ОМБр.Воюет на Луганском направлении сейчас.


        Добровольческий украинский корпус Правого сектора, Украинская повстанческая армия (помните киноактёра воевавшего в батальоне "Аратта"?) Где эти роты и батальоны? Они есть, но по ним тишина, потому как на фронт не очень спешат.