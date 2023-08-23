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Новый подводный беспилотник Украины «Маричка» прошел тестирование

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Новый подводный беспилотник Украины «Маричка» прошел тестирование

Конфликт на Украине вывел на новый уровень использование беспилотных аппаратов как воздушных, так и морских самого разного типа. Обе стороны активно их используют и ведут деятельность по разработке новых и усовершенствованию существующих беспилотников.


Сегодня несколько украинских аккаунтов в социальных сетях опубликовали видео, демонстрирующее новый якобы украинский подводный беспилотник-камикадзе под названием «Маричка».

На видео сообщается, что «Маричка» представляет собой беспилотный подводный аппарат шириной 1 и длиной 6 метров и дальностью действия около 1000 километров. Он может выполнять атакующие, транспортные или разведывательные миссии. Грузоподъемность и другие технические детали беспилотника пока неизвестны.

Если верить украинским СМИ, «Маричка» - это беспилотник собственной разработки, созданный инженерами-добровольцами на пожертвования. Сообщается, что ориентировочная стоимость беспилотника составляет около 16 миллионов гривен (более 430 тысяч долларов).

Ожидается, что после испытания боевых возможностей «Маричка» будет использоваться в операциях против кораблей Российского Черноморского флота, а также критически важных объектов инфраструктуры.

Использованы фотографии:
Скриншот видео/YouTube
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:16
    +1
    1000км под водой ,у дрона "ядерная "батарейка? bullyНемцы стали в очередь ,со своими 185 км.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:16
    0
    Посмотрел ролик. Но какой же язык у них кривой!!
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:17
    +2
    Что то я не верю чтобы что то подобное было изобретено и сделано на коленке в гараже какими то добровольцами.Они там случайно межгалактический пепелац не готовят к началу испытаний?Опять англичанка гадит?

    На видео сообщается, что «Маричка» представляет собой беспилотный подводный аппарат шириной 1 и длиной 6 метров и дальностью действия около 1000 километров. Он может выполнять атакующие, транспортные или разведывательные миссии. Грузоподъемность и другие технические детали беспилотника пока неизвестны.


    Что же там за движок такой?У торпед рекорд дальности в районе 100 км.А тут сразу 1000 км.
  4. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 17:17
    +1
    Охренеть! Старлик под водой ловит? :)