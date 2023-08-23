Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские «беженцы» призывного возраста разгромили общежитие в Польше

4
Украинские «беженцы» призывного возраста разгромили общежитие в Польше

Пока киевский режим пытается призвать как можно больше солдат в ВСУ путем принудительной мобилизации, многие украинские мужчины вполне боеспособного возраста находятся в странах Европы в качестве «беженцев». При этом они позволяют себе хулиганские выходки и даже откровенный криминал.


В Гданьске двое молодых украинцев, 33 лет и 21 года от роду, устроили форменный погром в общежитии. Они выбили стекла в окнах и поломали несколько дверей. Кроме того, украинцы выбили стекла в припаркованном рядом с хостелом автомобиле.

Как оказалось, оба «беженца» находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них был настолько невменяем, что оказал сопротивление подоспевшим полицейским, бросая в них камни и различные предметы. Польская полиция утверждает, что «беженцы» могли разозлиться на то, что их выгнали из общежития за неподобающее поведение.

Оба украинских гражданина в итоге были задержаны. Им инкриминируют порчу имущества на общую сумму в 8 тысяч злотых. В Польше за такое действие предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Сейчас старший из хулиганов отправился под стражу сроком на три месяца, по младшему дебоширу вопрос решается.

Ранее некоторые польские политики предлагали начать задерживать украинских мужчин призывного возраста, находящихся на территории европейских государств, и отправлять их на Украину для последующей мобилизации в ряды ВСУ.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Stiopa
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:16
    +1
    Поздравляю братьев поляков! ))) Э то еще цветочки! Ягодки потом будут.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 17:18
      0
      Цитата: Егоза
      Поздравляю братьев поляков! ))) Э то еще цветочки! Ягодки потом будут.


      Подозреваю (обоснованно), что ягодки уже есть, только пока в польской прессе мелькают, да и то редко.
  2. kromer
    kromer Сегодня, 17:16
    0
    В Польше за такое действие предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Сейчас старший из хулиганов отправился под стражу сроком на три месяца, по младшему дебоширу вопрос решается.


    Что не сделаешь лишь бы в ВСУ принудительно не попасть.
  3. dimy44
    dimy44 Сегодня, 17:18
    0
    Тю. Они же дети. Младший вообще несмышленыш. "А что очки товарищу разбили - так то портвейном усугубили".