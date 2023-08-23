Украинские «беженцы» призывного возраста разгромили общежитие в Польше

Пока киевский режим пытается призвать как можно больше солдат в ВСУ путем принудительной мобилизации, многие украинские мужчины вполне боеспособного возраста находятся в странах Европы в качестве «беженцев». При этом они позволяют себе хулиганские выходки и даже откровенный криминал.В Гданьске двое молодых украинцев, 33 лет и 21 года от роду, устроили форменный погром в общежитии. Они выбили стекла в окнах и поломали несколько дверей. Кроме того, украинцы выбили стекла в припаркованном рядом с хостелом автомобиле.Как оказалось, оба «беженца» находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них был настолько невменяем, что оказал сопротивление подоспевшим полицейским, бросая в них камни и различные предметы. Польская полиция утверждает, что «беженцы» могли разозлиться на то, что их выгнали из общежития за неподобающее поведение.Оба украинских гражданина в итоге были задержаны. Им инкриминируют порчу имущества на общую сумму в 8 тысяч злотых. В Польше за такое действие предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Сейчас старший из хулиганов отправился под стражу сроком на три месяца, по младшему дебоширу вопрос решается.Ранее некоторые польские политики предлагали начать задерживать украинских мужчин призывного возраста, находящихся на территории европейских государств, и отправлять их на Украину для последующей мобилизации в ряды ВСУ.