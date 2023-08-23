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Американский эксперт: Зеленского свергнут или ликвидируют за отказ от мирных переговоров с Россией

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Американский эксперт: Зеленского свергнут или ликвидируют за отказ от мирных переговоров с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского вероятнее всего свергнут или убьют за то, что тот выступает против проведения мирных переговоров с Россией. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.


В эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик американской разведки назвал организацию очередного госпереворота на Украине с последующим отстранением Зеленского от власти или физическую ликвидацию украинского президента наиболее вероятными сценариями дальнейшего развития событий. Эксперт также добавил, что не верит в возможность того, что Зеленский изменит свою позицию в вопросах, касающихся вступлению Украины в переговорный процесс с Россией.

Джонсон также подчеркнул, что действия киевского режима привели к настоящей гуманитарной и демографической катастрофе на Украине, вследствие чего эту страну покинули более 13 миллионов ее граждан, а из оставшихся на подконтрольных Киеву территориях 27 миллионов около 400 тысяч погибли в боях.

Для сравнения экс-аналитик ЦРУ напоминает, что за годы Второй мировой войне, когда население США составляло 150 миллионов, американская армия потеряла всего 472 тысячи человек. То есть, потери Украины, население которой в семь раз меньше, почти равны потерям армии США за четыре года.

Стоит отметить, что в Кремле ранее подчеркивали, что в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для проведения мирных переговоров с Украиной. В российском правительстве отметили, что абсолютным приоритетом для Москвы является достижение всех заявленных ранее целей спецоперации на Украине, что на данный момент возможно только военным путем.
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26 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:37
    -1
    Американский эксперт: Зеленского свергнут или ликвидируют за отказ от мирных переговоров с Россией


    Эксперт дело говорит.Даже не знаю что более желательнее ликвидация Зеленского или его сохранение для функции предохранения от всяких переговоров и договорняков.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:44
      +1
      Может он и дело ооворит.Но это только частное мнение.В реальности этого не будет.Тем более ,за отказ от переговоров.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:02
      +5
      Цитата: Orange-Bigg
      Американский эксперт: Зеленского свергнут или ликвидируют за отказ от мирных переговоров с Россией


      Эксперт дело говорит.Даже не знаю что более желательнее ликвидация Зеленского или его сохранение для функции предохранения от всяких переговоров и договорняков.

      А Вам не кажется что он говорит именно то, что Вы хотите услвшать?
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 18:46
        0
        Цитата: Арон Заави
        А Вам не кажется что он говорит именно то, что Вы хотите услвшать?

        А вы правда думаете, что матрасы заинтересованы в том, что бы Россия достигла победы на поле боя? Уже ёжику понятно то, что украина не вытянет войну, а стало быть это повлечёт за собой большие имиджевые и политические потери для Запада. Да, какое то время бандерлоги ещё смогут сопротивляться, но победить Россию, как этого хотели в США и Европе, однозначно не получится. Дальнейшее сопротивление куева приведёт лишь к тому, что "затейники" потеряют десятки или сотни миллиардов долларов, а украина лишится ещё части своей территории, а стало быть заключать перемирие придётся в худших условиях чем существуют сейчас.
        Запад это понимает и через всякого рода аналитиков и СМИ начинает готовить общественность к замораживанию конфликта на украине на условиях выгодных для себя, но никак не для Зеленского, а вот Зелепука как раз отчаянно демонстрирует готовность воевать до последнего украинца, поскольку только война обеспечивает его существование на этом свете и у него есть все шансы завершить свою карьеру, в лучшем случае на тюремных нарах как Михрюта Саакашвили, а в худшем его просто устранят физически, что бы не наговорил лишнего. Зеленский играет свою последнюю роль и встретить старость в окружении внуков ему не грозит однозначно.
    3. Юрий Хучев
      Юрий Хучев Сегодня, 18:39
      0
      желательно ликвидировать , чтобы больше не умничал
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:19
      0
      Ну и бред от этого "эксперта "!Значит война идёт долгие месяцы,зелёный против всяких переговоров,и его до сих пор не грохнули!Война выгодна, янки ибо они хотят нас измотать длительными боевыми действиями.
  2. kromer
    kromer Сегодня, 17:38
    +5
    Президента Украины Владимира Зеленского вероятнее всего свергнут или убьют за то, что тот выступает против проведения мирных переговоров с Россией.


    Хотели бы давно убили. Значит он им зачем то нужен.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:47
      +2
      Цитата: kromer
      Хотели бы давно убили. Значит он им зачем то нужен.

      Пока претенденты "на трон", не согласовали новую кандидатуру, клоун будет жить.
  3. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 17:39
    0
    Чушь. В 404-й вообще нет политиков, которые за переговоры. Зеленский удобен, он послушный, говорит по англ., следит за собой. Так что никто его трогать не будет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:46
      +3
      Про "следит за собой" laughing belay улыбнуло...
  4. HAM
    HAM Сегодня, 17:39
    +2
    Уже янки достали своими прогнозами-прибейте пана Зе,а потом и говорите за что.......
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:41
    +2
    Американский эксперт: Зеленского свергнут или ликвидируют за отказ от мирных переговоров с Россией
    Сомнительно, что именно это может стать причиной его ликвидации...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:02
      +2
      Цитата: rocket757
      Сомнительно, что именно это может стать причиной его ликвидации...

      Зато поможет "сохранить лицо" Америке. Ведь все на "русских террористов" свалят. И пока Англия и США не договорятся, кого поставить вместо Зели, его будут сохранять на троне.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:50
        0
        Не важно, какой зелебобик в командирском кресле сидит...
        команды приходят из другого места, из за океяна.
  6. 1976AG
    1976AG Сегодня, 17:42
    +3
    Но ведь дело не только в президенте, но и в настроениях в армии и обществе. Любой президент украины, который захочет мирного урегулирования конфликта, как минимум натолкнется на неприятие этой идеи. Они столько времени вдалбливали людям, что армия России несет огромные потери и скоро украина победит, что как можно при таком раскладе говорить о желании прекратить конфликт и пойти на территориальные уступки России ?
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:54
      +1
      Цитата: 1976AG
      Но ведь дело не только в президенте, но и в настроениях в армии и обществе. Любой президент украины, который захочет мирного урегулирования конфликта, как минимум натолкнется на неприятие этой идеи. Они столько времени вдалбливали людям, что армия России несет огромные потери и скоро украина победит, что как можно при таком раскладе говорить о желании прекратить конфликт и пойти на территориальные уступки России ?

      Вот именно! Если зе или кто то из его К° согласится сесть за стол переговоров с Россией, его СВОИ нацисты убьют!
      Без помощи из вне!
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:45
    +1
    Для сравнения экс-аналитик ЦРУ напоминает, что за годы Второй мировой войне, когда население США составляло 150 миллионов, американская армия потеряла всего 472 тысячи человек. То есть, потери Украины, население которой в семь раз меньше, почти равны потерям армии США за четыре года.


    Абсолютно глупое сравнение !
    На территории Америки войн не было ни разу (Американскую Гражданскую войну - не считаем )
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 17:56
      +2
      Цитата: Бонифаций
      Для сравнения экс-аналитик ЦРУ напоминает, что за годы Второй мировой войне, когда население США составляло 150 миллионов, американская армия потеряла всего 472 тысячи человек. То есть, потери Украины, население которой в семь раз меньше, почти равны потерям армии США за четыре года.


      Абсолютно глупое сравнение !
      На территории Америки войн не было ни разу (Американскую Гражданскую войну - не считаем )


      Двойка по истории.

      Война 1812-го года.
      Американо-мексиканская война.
      Куча индейских войн.
      1. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 18:05
        0
        Угу! С дикими животными- хороша война! Это Янки любят - аборигенов расстреливать
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:49
    +3
    Скорее его убьют за желание переговоров
  9. air wolf
    air wolf Сегодня, 17:49
    +2
    Ну не знаю, у нас в России народ на войну собирают со всех уголков, даже фейки запускают, что всех ветеранов МВД по повестке рядовыми в росгрвардию, которая вообще не понятно, что такое.
    А тут Зелю хотят кокнуть или свергнуть, хотели кокнуть, давно бы кокнули...
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:57
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Американский эксперт: Зеленского свергнут или ликвидируют за отказ от мирных переговоров с Россией


    Эксперт дело говорит.Даже не знаю что более желательнее ликвидация Зеленского или его сохранение для функции предохранения от всяких переговоров и договорняков.

    Сие зависит от того, как скажет Старик Хикори в граде на Холме.
  11. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 18:04
    0
    [quote=Barmaglot_07][quote=Бонифаций][quote]
    Куча индейских войн.[/quote]
    Серьёзно? Тогда давайте события из фильма "Свадьба в Малиновке" тоже считать войной. laughing
  12. Комментарий был удален.
  13. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:38
    0
    Думаю если Зеленского и убудут убирать то сделают это эффектно. Дабы превратить в сакральную жертву. Что нибудь из разряда он погиб прикрывая своим телом, от русского оружия (подбираем кому что угодно) детей или он хотел предложить мир а русские убили его подлым ударом.
  14. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 18:40
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Orange-Bigg
    Американский эксперт: Зеленского свергнут или ликвидируют за отказ от мирных переговоров с Россией


    Эксперт дело говорит.Даже не знаю что более желательнее ликвидация Зеленского или его сохранение для функции предохранения от всяких переговоров и договорняков.

    А Вам не кажется что он говорит именно то, что Вы хотите услвшать?


    Ещё один внештатный сотрудник RT к уже имеющимся Ридли Скотту и Макгрегора?
  15. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:29
    0
    Что за дичь? С каких это пор Зеленский что-то там решает? Он всего лишь говорящая голова, впрочем, как всякий любой президент.