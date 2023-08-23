Президента Украины Владимира Зеленского вероятнее всего свергнут или убьют за то, что тот выступает против проведения мирных переговоров с Россией. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.В эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик американской разведки назвал организацию очередного госпереворота на Украине с последующим отстранением Зеленского от власти или физическую ликвидацию украинского президента наиболее вероятными сценариями дальнейшего развития событий. Эксперт также добавил, что не верит в возможность того, что Зеленский изменит свою позицию в вопросах, касающихся вступлению Украины в переговорный процесс с Россией.Джонсон также подчеркнул, что действия киевского режима привели к настоящей гуманитарной и демографической катастрофе на Украине, вследствие чего эту страну покинули более 13 миллионов ее граждан, а из оставшихся на подконтрольных Киеву территориях 27 миллионов около 400 тысяч погибли в боях.Для сравнения экс-аналитик ЦРУ напоминает, что за годы Второй мировой войне, когда население США составляло 150 миллионов, американская армия потеряла всего 472 тысячи человек. То есть, потери Украины, население которой в семь раз меньше, почти равны потерям армии США за четыре года.Стоит отметить, что в Кремле ранее подчеркивали, что в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для проведения мирных переговоров с Украиной. В российском правительстве отметили, что абсолютным приоритетом для Москвы является достижение всех заявленных ранее целей спецоперации на Украине, что на данный момент возможно только военным путем.