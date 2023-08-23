Военное обозрение
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Президент Литвы пообещал Зеленскому уже в сентябре поставить на Украину два ЗРК NASAMS

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Президент Литвы пообещал Зеленскому уже в сентябре поставить на Украину два ЗРК NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский умудряется «обирать» даже те европейские страны, экономики которых пребывают в самом упадническом состоянии среди государств ЕС, а сами они выживают в основном за счет дотаций Брюсселя.


Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев, где во время встречи с украинским коллегой, помимо всего прочего, пообещал уже в сентябре этого года поставить на Украину два зенитных ракетных комплекса норвежского производства NASAMS. Помимо этого, литовский лидер сообщил, что Вильнюс утвердил план долгосрочной военной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы.

Литва и в дальнейшем поможет Украине оружием и боеприпасами, будет оказывать финансовую поддержку. Это наша общая борьба за свободу

— весьма пафосно высказался глава государства, годовая инфляция в котором составляет рекордные для стран Евросоюза 16,6 процентов.

Кроме того, во время переговоров Науседа выразил безоговорочную поддержку так называемого «мирного плана» Зеленского по завершению конфликта на Украине. Руководители двух по европейским меркам «нищих» стран обсудили вопрос вступления Украины в ЕС. Правда, президент Литвы посоветовал главе киевского режима все-таки ускориться в части выполнения требований Еврокомиссии в этом вопросе и постараться хоть что-то сделать до конца 2023 года.

Известно, что система ПВО NASAMS без ракет стоит около 75 миллионов долларов. В марте канадские власти пообещали приобрести у США эту систему в полной комплектации с боеприпасами для передачи Киеву, что обойдется Оттаве в 406 миллионов долларов. В конце июня Науседа заявлял, что Литва приобрела две пусковые установки систем ПВО NASAMS, которые передаст Украине. Как говорится, чего не сделаешь для поистине «дорогого» соседа, лишь бы выполнить волю Вашингтона.
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6 комментариев
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  1. kromer
    kromer Сегодня, 17:35
    +3
    Как говорится, чего не сделаешь для поистине «дорогого» соседа, лишь бы выполнить волю Вашингтона.


    План США по банкротству Европы в действии.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:38
    +3
    Президент Украины Владимир Зеленский умудряется «обирать» даже те европейские страны, экономики которых пребывают в самом упадническом состоянии среди государств ЕС, а сами они выживают в основном за счет дотаций Брюсселя.
    Платят то не брюссельские чинуши, за все заплатит Бюргер и остальные прочие, которые их посадили себе на шею...
    МАЛАДЦА, больше и сказать нечего.
  3. стар
    стар Сегодня, 17:52
    +5
    Это наша общая борьба за свободу

    А у Литвы то что опять не так со свободой? Чем их на сей раз Россия угнетает? Экономических связей нет никаких (прибалты постарались), территориальные споры отсутствуют, на официальном уровне во всяком случае. В каком месте еще болит?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:58
      0
      Цитата: стар
      В каком месте еще болит?

      А это на всякий случай. Вдруг Россия захочет все республики обратно принять. Как по мне, то прибалтов наоборот, гнать от России в шею надо.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: стар
      А у Литвы то что опять не так со свободой? Чем их на сей раз Россия угнетает? Экономических связей нет никаких (прибалты постарались), территориальные споры отсутствуют, на официальном уровне во всяком случае. В каком месте еще болит?

      Государственность однако мешает. winked
      Хотят обнулиться и стать Вильнюсским районом Калининградской области.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 18:06
    0
    Я-я, как только мне их дадут, так сразу отправлю тебе...