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«Успехи» украинских беспилотников насторожили флот»: ВМС Греции ищут способы борьбы с морскими БПА

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«Успехи» украинских беспилотников насторожили флот»: ВМС Греции ищут способы борьбы с морскими БПА

Активная разработка турецкой оборонкой беспилотных морских аппаратов вынуждает греческий флот искать меры противодействия им. К настоящему времени Анкара обладает не менее, чем 4 типами БПА – ULAQ, SANCAR, SALVO и Marlin.


«Успехи», достигнутые украинскими беспилотниками против российских военных кораблей и военно-морской инфраструктуры, также насторожили ВМС Греции

- говорится в издании Kathimerini.

Как указывается, в рамках специального исследования ВМС Греции провели оценку возможных рисков и средств противодействия им, доверив выработку стратегии борьбы с БПА группе опытных офицеров, обладающих опытом работы с автономными системами.

При создании средств противодействия планируется отталкиваться от параметров угрозы (таких как система наведения, масса БЧ, размер и тип цели). Однако в целом принято решение оснащать корабли оружием, предназначенным для поражения БПА, и комплексами РЭБ, которые должны создавать помехи для дронов. Соответствующее оснащение должны получить 4 фрегата класса MEKO и один типа Belharra.

При этом тревогу командования вызывают массовые отставки офицеров ВМС, в том числе молодого возраста, которые могли бы лучше всего освоить новую технику и тактику. Так, с начала августа 43 офицера покинули службу в поисках лучших профессиональных условий и оплаты труда в частном секторе. При этом снизился набор в Военно-морскую академию.

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5 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:10
    -1
    с начала августа 43 офицера покинули службу в поисках лучших профессиональных условий и оплаты труда в частном секторе. При этом снизился набор в Военно-морскую академию.

    Так платить надо за существующие риски. А они как хотели? Все даром - это только у Украины.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 18:29
    -2
    Почему слово «Успехи» в заголовке в кавычках? Это, типа, насмешка над феноменальной эффективностью дронов, обнуливших Черноморский форт?
    Ланцеты обнулили бронетехнику и артиллерию. Дроны - прибрежный флот.
    Учиться надо, а не иронизировать.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:07
      +1
      Aken-разьясните пожалуйста смысл вашего поста,наш Черноморский флот оказывается уже перетоплен полностью? crying Это что за бредятина??? fool fool
  3. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 18:33
    +1
    Успехи этих катеров только из за тотального раздолбайства на флоте и при охране моста. Если бы охраняли все по уму и успехов бы у врага не было бы.
  4. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 19:17
    0
    Я так к примеру вообще не пойму к чему эти завывания. У современного флота проблематика борьбы с моторными лодками? Просто спать на вахте не надо и проблема с морскими беспилотниками будет сразу решена.