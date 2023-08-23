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Президент Турции пообещал продолжать «посредничество» по урегулированию конфликта на Украине, хотя ВСУ получает и турецкое вооружение

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Президент Турции пообещал продолжать «посредничество» по урегулированию конфликта на Украине, хотя ВСУ получает и турецкое вооружение

Власти Турции будут продолжать действия по установлению мира на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к участникам «крымской платформы» на Украине.


Как отметил турецкий лидер, Анкара намеревается продолжать свою посредническую деятельность. Сейчас Турция, по словам Эрдогана, прилагает большие усилия для того, чтобы поскорее добиться мирного урегулирования, а в текущий период – оставить открытыми каналы связи между Россией и Украиной.

Эрдоган подчеркнул, что, если боевые действия прекратятся, а в Черноморском регионе восстановятся мир и стабильность, это будет настоящий «глоток свежего воздуха» для всего мира. Ранее появлялась информация о том, что Эрдоган собирается посетить Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным о возобновлении «зерновой сделки».

Интересно, что, позиционируя себя как миротворца, Эрдоган при этом не препятствует поставкам турецкого вооружения на Украину. То есть, по российским солдатам наносят удары турецкие беспилотные летательные аппараты «Байрактар», украинские боевики активно используют турецкие бронемашины Kirpi, есть у ВСУ и другое турецкое вооружение.

Кроме того, на стороне ВСУ сражаются связанные с Турцией боевики из различных радикальных группировок. Сам Эрдоган публично заявил о поддержке стремления Украины стать членом НАТО.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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6 комментариев
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  1. kromer
    kromer Сегодня, 17:32
    +3
    Интересно, что, позиционируя себя как миротворца, Эрдоган при этом не препятствует поставкам турецкого вооружения на Украину.


    Самка собаки он, причём конкретная.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:38
    0
    Эрдоган мог и прямо сказать для участников " Крымской платформы " на Украине- шиш вам а не мир по формуле Зеленского,но дипломатично промолчал и начал нести ахинею про чистый воздух..Деньги запада перетекают к нему ВПК.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:53
    0
    "Миротворец" блин! Надеюсь, что в Кремле не поддержат его "инициативы".
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:03
    0
    Эрдоган ещё тот лицемер. Его изворты вызывают отвращение. Не стоит и малейшего уважения этот сын собаки.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 19:12
      0
      "Турция в целом и президент Эрдоган, в частности, являются непростыми партнерами, многие решения рождаются в длительных и непростых переговорах, но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей, и, как правило, эти договоренности достигаются. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надежный партнер. Пожалуй, это, наверное, его самая главная характеристика – надежный партнер", - заявил Путин.
  5. alystan
    alystan Сегодня, 18:05
    0
    Президент Турции пообещал продолжать «посредничество» по урегулированию конфликта на Украине, хотя ВСУ получает и турецкое вооружение

    Посредник хренов. Просто он по-своему понимает миротворчество - Сирия, Карабах, Украина, Ливия, Кипр, Косово...