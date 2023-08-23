Президент Турции пообещал продолжать «посредничество» по урегулированию конфликта на Украине, хотя ВСУ получает и турецкое вооружение

Власти Турции будут продолжать действия по установлению мира на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к участникам «крымской платформы» на Украине.Как отметил турецкий лидер, Анкара намеревается продолжать свою посредническую деятельность. Сейчас Турция, по словам Эрдогана, прилагает большие усилия для того, чтобы поскорее добиться мирного урегулирования, а в текущий период – оставить открытыми каналы связи между Россией и Украиной.Эрдоган подчеркнул, что, если боевые действия прекратятся, а в Черноморском регионе восстановятся мир и стабильность, это будет настоящий «глоток свежего воздуха» для всего мира. Ранее появлялась информация о том, что Эрдоган собирается посетить Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным о возобновлении «зерновой сделки».Интересно, что, позиционируя себя как миротворца, Эрдоган при этом не препятствует поставкам турецкого вооружения на Украину. То есть, по российским солдатам наносят удары турецкие беспилотные летательные аппараты «Байрактар», украинские боевики активно используют турецкие бронемашины Kirpi, есть у ВСУ и другое турецкое вооружение.Кроме того, на стороне ВСУ сражаются связанные с Турцией боевики из различных радикальных группировок. Сам Эрдоган публично заявил о поддержке стремления Украины стать членом НАТО.