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Летчики истребителей F-16 ВСУ будут обучаться на списываемых французских учебных самолетах

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Летчики истребителей F-16 ВСУ будут обучаться на списываемых французских учебных самолетах

В НАТО определились о порядке подготовке украинских летчиков к эксплуатации F-16. После непродолжительного курса на винтовых самолетах их продвинутый этап обучения будет проходить во Франции на учебных самолетах Alpha Jet. После этого они смогут тренироваться на истребителях F-16 в Дании, пока не будет создан центр подготовки в Румынии.


Таким образом, Париж предоставит машины Alfa Jet и инструкторов для обучения летчиков ВСУ. В ВВС страны двухместный Alfa Jet служит с декабря 1978 года и используется в качестве самолета повышения квалификации.

При этом они уже списываются: 16 марта 2023 года на 120-й авиабазе Казо (Жиронда) последние шесть летчиков получили свои Alfa Jet, став последним классом, прошедшим обучение на этом типе машин, так как ВВС решили заменить эти учебные самолеты на гораздо более современные Pilatus PC-21.

Также на Alfa Jet продолжить летать пилотажная группа ВВС Patrol of France до плановой замены самолетов в 2030 году.

По всей видимости, обучение украинских летчиков будет вестись на 120-й авиабазе, которая сохранит парк Alfa Jet специально для нужд ВСУ. При этом в ряде публикаций отмечалось, что инструкторы будут выделены из состава Patrol of France, что вызывает большие сомнения.

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9 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:02
    -4
    Все самое лучшее СвиноВойнам … всю дрянь в расход wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:23
      +4
      Кстати.А на чем обучались до недавнего времени наши летчики?На еще более старых Л39..А этот французский самолет довольно неплох,раз его эксплуатируют в пилотажных группах,и не только во Франции.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:08
    -1
    После непродолжительного курса на винтовых самолетах их продвинутый этап обучения будет проходить во Франции на учебных самолетах Alpha Jet. После этого они смогут тренироваться на истребителях F-16 в Дании, пока не будет создан центр подготовки в Румынии.

    И затеряются хлопцы на просторах Европы! )))
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 18:14
    +2
    Прежде чем сочинять подобные статьи автору бы не мешало разобраться в существе вопроса. lol
    Переход с Alfa Jet на "гораздо более современные" Pilatus PC-21, это примерно как пересесть со старого мотоцикла на современный мопед.
    Вот это вундерваффе, Pilatus PC-21.

    Для первоначалки годится, но не более.
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 18:19
      +1
      Пилатусы действительно заменили Альфаджеты в ВВС Франции.
      После них обучение на "Рафале".
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 18:44
        0
        Пилатусы действительно заменили Альфаджеты в ВВС Франции.
        После них обучение на "Рафале".


        Никто это не отрицает, но тем не менее шаг назад.
        1. Maxim G
          Maxim G Сегодня, 19:01
          0
          Цитата: vovochkarzhevsky
          Никто это не отрицает, но тем не менее шаг назад.

          Во Франции сейчас не выпускают самолеты наподобие "Альфаджета" (впрочем как и у нас).
          Видимо дороговато, и по ресурсу/обслуживанию.
          1. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 19:26
            0
            Во Франции сейчас не выпускают самолеты наподобие "Альфаджета" (впрочем как и у нас).
            Видимо дороговато, и по ресурсу/обслуживанию.


            Почему у нас не выпускают, как раз Як-130 в этом классе.
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 19:20
    0
    Я понимаю что можно ездить по деревне на списанной "копейке", но использовать списанные самолеты да еще и с боевой нагрузкой... Да он может развалиться даже во время взлета, хотя хох...ляцкие летуны без башни и готовятся скорее всего на один раз.