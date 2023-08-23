Летчики истребителей F-16 ВСУ будут обучаться на списываемых французских учебных самолетах

В НАТО определились о порядке подготовке украинских летчиков к эксплуатации F-16. После непродолжительного курса на винтовых самолетах их продвинутый этап обучения будет проходить во Франции на учебных самолетах Alpha Jet. После этого они смогут тренироваться на истребителях F-16 в Дании, пока не будет создан центр подготовки в Румынии.Таким образом, Париж предоставит машины Alfa Jet и инструкторов для обучения летчиков ВСУ. В ВВС страны двухместный Alfa Jet служит с декабря 1978 года и используется в качестве самолета повышения квалификации.При этом они уже списываются: 16 марта 2023 года на 120-й авиабазе Казо (Жиронда) последние шесть летчиков получили свои Alfa Jet, став последним классом, прошедшим обучение на этом типе машин, так как ВВС решили заменить эти учебные самолеты на гораздо более современные Pilatus PC-21.Также на Alfa Jet продолжить летать пилотажная группа ВВС Patrol of France до плановой замены самолетов в 2030 году.По всей видимости, обучение украинских летчиков будет вестись на 120-й авиабазе, которая сохранит парк Alfa Jet специально для нужд ВСУ. При этом в ряде публикаций отмечалось, что инструкторы будут выделены из состава Patrol of France, что вызывает большие сомнения.