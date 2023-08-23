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Украинский эксперт предупредил, что ВС РФ уничтожат ВСУ, если Киев перебросит все силы на Запорожское направление по совету США

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Украинский эксперт предупредил, что ВС РФ уничтожат ВСУ, если Киев перебросит все силы на Запорожское направление по совету США

Если киевское руководство послушается советов военных из США и перебросит все имеющиеся в распоряжении вооруженные силы на Запорожском направлении, то это приведет к уничтожению ВСУ российской армией. Об этом заявил украинский эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.


Таким образом, Соскин прокомментировал советы американских генералов, которые настаивают на сосредоточении всех сил на одном направлении для прорыва российской обороны.

Россия сразу все уничтожит. Это еще те ребята сидят там в Соединенных Штатах

- заявил Соскин.

Кроме того, эксперт обвинил в некомпетентности министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Соскин считает, что они не могут управлять боевыми операциями.

События с 82-й десантно-штурмовой бригадой, которая понесла значительные потери в результате российских ударов, Соскин считает связанными не с раскрытием украинскими журналистами планов о переброске войск, а с общей некомпетентностью военного командования и политического руководства Украины.

Соскин известен тем, что регулярно критикует действующий украинский режим. Он прогнозирует скорое свержение Владимира Зеленского в случае, если он не найдет выход из сложившейся ситуации с конфликтом.
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4 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:05
    0
    Он прогнозирует скорое свержение Владимира Зеленского в случае, если он не найдет выход из сложившейся ситуации с конфликтом.

    Да пока США устраивает, никто его не свергнет.
  2. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 18:08
    0
    Америкашки заднюю включить не могут. От переговоров толку не будет. Проще избавиться от ВСУ толкая их в котел. Как и с контрнаступом получается.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:15
    0
    Соскин плохо кончит,тех кто критикует зелёного и всук быстро отправляют червякам в пищу.
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 19:28
    0
    Соскин прокомментировал советы американских генералов, которые настаивают на сосредоточении всех сил на одном направлении для прорыва российской обороны.

    Россия сразу все уничтожит. Это еще те ребята сидят там в Соединенных Штатах

    Так то бы прав Соскин, чем кучнее бандерлоги соберутся, тем удобнее их уничтожать.
    Однако тут не надо быть аналитиком, поскольку рано или поздно(а лучше рано), но Россия всё равно уничтожит ВСУ даже исходя из того, что мобилизационные и военно-промышленные ресурсы России и Украины несопоставимы.