Россия сразу все уничтожит. Это еще те ребята сидят там в Соединенных Штатах

Если киевское руководство послушается советов военных из США и перебросит все имеющиеся в распоряжении вооруженные силы на Запорожском направлении, то это приведет к уничтожению ВСУ российской армией. Об этом заявил украинский эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Таким образом, Соскин прокомментировал советы американских генералов, которые настаивают на сосредоточении всех сил на одном направлении для прорыва российской обороны.- заявил Соскин.Кроме того, эксперт обвинил в некомпетентности министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Соскин считает, что они не могут управлять боевыми операциями.События с 82-й десантно-штурмовой бригадой, которая понесла значительные потери в результате российских ударов, Соскин считает связанными не с раскрытием украинскими журналистами планов о переброске войск, а с общей некомпетентностью военного командования и политического руководства Украины.Соскин известен тем, что регулярно критикует действующий украинский режим. Он прогнозирует скорое свержение Владимира Зеленского в случае, если он не найдет выход из сложившейся ситуации с конфликтом.