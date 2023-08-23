Если киевское руководство послушается советов военных из США и перебросит все имеющиеся в распоряжении вооруженные силы на Запорожском направлении, то это приведет к уничтожению ВСУ российской армией. Об этом заявил украинский эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Таким образом, Соскин прокомментировал советы американских генералов, которые настаивают на сосредоточении всех сил на одном направлении для прорыва российской обороны.
Россия сразу все уничтожит. Это еще те ребята сидят там в Соединенных Штатах
- заявил Соскин.
Кроме того, эксперт обвинил в некомпетентности министра обороны Украины Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Соскин считает, что они не могут управлять боевыми операциями.
События с 82-й десантно-штурмовой бригадой, которая понесла значительные потери в результате российских ударов, Соскин считает связанными не с раскрытием украинскими журналистами планов о переброске войск, а с общей некомпетентностью военного командования и политического руководства Украины.
Соскин известен тем, что регулярно критикует действующий украинский режим. Он прогнозирует скорое свержение Владимира Зеленского в случае, если он не найдет выход из сложившейся ситуации с конфликтом.