Высочайшие потери, которые ВСУ несет на фронте, заставляют украинское военное командование задумываться о дальнейшем увеличении мобилизации граждан. Сегодня об этом был вынужден сказать и президент Украины Владимир Зеленский.
Глава киевского режима выступил на пресс-конференции по случаю приезда на Украину премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. В ходе пресс-конференции Зеленский буквально разоткровенничался. В частности, он заявил, что контрнаступление сталкивается с большими трудностями и признал, что «нам очень сложно».
Затем Зеленский перешел к вопросу о мобилизации граждан. Как отметил президент Украины, военное командование хочет «усилить мобилизацию».
Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать
- подчеркнул Зеленский.
Не исключено, что на киевский режим сильно давят заокеанские покровители, требующие любыми силами добиться успеха в контрнаступлении. Поскольку ВСУ несут колоссальные потери, необходимо постоянно обновлять отправляемые на штурм российских позиций подразделения.
Другой вопрос в том, что почти всех идейно мотивированных и подготовленных к военной службе украинцев уже «выгребли» территориальные центры комплектования, а за счет принудительной мобилизации возрастных или слишком юных и не очень здоровых и крепких физически гражданских лиц украинские вооруженные силы вряд ли смогут добиться какого-то кардинального преимущества. Такие призывники скорее будут обузой для подразделений.
Впрочем, Зеленский мог не зря акцентировать внимание на том, что усилить мобилизацию его просят военные, то есть главком ВСУ Валерий Залужный. Слухи о неприязненном отношении главы киевского режима к Залужному как к потенциальному конкуренту появились не на пустом месте, и нельзя исключать, что Зеленский тем самым хочет нанести превентивный удар и снизить популярность генерала среди гражданского населения, по крайней мере - среди той его части, которая могла бы выбирать между действующим президентом и командующим ВСУ.