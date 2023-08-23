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Глава киевского режима заявил, что командование ВСУ хочет «усилить мобилизацию»

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Глава киевского режима заявил, что командование ВСУ хочет «усилить мобилизацию»

Высочайшие потери, которые ВСУ несет на фронте, заставляют украинское военное командование задумываться о дальнейшем увеличении мобилизации граждан. Сегодня об этом был вынужден сказать и президент Украины Владимир Зеленский.


Глава киевского режима выступил на пресс-конференции по случаю приезда на Украину премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. В ходе пресс-конференции Зеленский буквально разоткровенничался. В частности, он заявил, что контрнаступление сталкивается с большими трудностями и признал, что «нам очень сложно».

Затем Зеленский перешел к вопросу о мобилизации граждан. Как отметил президент Украины, военное командование хочет «усилить мобилизацию».

Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать

- подчеркнул Зеленский.

Не исключено, что на киевский режим сильно давят заокеанские покровители, требующие любыми силами добиться успеха в контрнаступлении. Поскольку ВСУ несут колоссальные потери, необходимо постоянно обновлять отправляемые на штурм российских позиций подразделения.

Другой вопрос в том, что почти всех идейно мотивированных и подготовленных к военной службе украинцев уже «выгребли» территориальные центры комплектования, а за счет принудительной мобилизации возрастных или слишком юных и не очень здоровых и крепких физически гражданских лиц украинские вооруженные силы вряд ли смогут добиться какого-то кардинального преимущества. Такие призывники скорее будут обузой для подразделений.

Впрочем, Зеленский мог не зря акцентировать внимание на том, что усилить мобилизацию его просят военные, то есть главком ВСУ Валерий Залужный. Слухи о неприязненном отношении главы киевского режима к Залужному как к потенциальному конкуренту появились не на пустом месте, и нельзя исключать, что Зеленский тем самым хочет нанести превентивный удар и снизить популярность генерала среди гражданского населения, по крайней мере - среди той его части, которая могла бы выбирать между действующим президентом и командующим ВСУ.
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12 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:13
    +4
    "Усилить, углУбить..." где-то мы уже то слышали и знаем, чем закончилось. )))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:17
      0
      Да,и этот меченный персонаж тоже якшался с амерзцами..На Мальте,в Рейкьявике...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:22
        +6
        Новое кладбище в Киеве надо заполнять. Там от 200 до 650 тысяч захистников уместятся. Но не только лишь все смогут туда переехать. Ещё столько же в полях побросают. am
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 18:38
          +2
          И это только для того, чтобы вернуть всё на состояние того, что предлагали в Стамбуле, я уж не говорю про Минск....

          Сотни тысяч человек могли бы жить
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:01
      0
      То есть до всеобщей мобилизации осталось дождаться решения из за океана....
  2. Световит
    Световит Сегодня, 18:20
    +6
    И куда делись все волны мобилизации? -Риторический вопрос. Видимо мобмясо наркоклоун расходует быстрее, чем его успевают поставлять.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:38
      -1
      Куда делись?Да вроде все ясно.В ВСУ в 2014 году было порядка 200 тысяч.Сейчас говорят о численности за миллион.Конечно,кто погиб,кто получил увечье
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:47
        +1
        Призвали-то больше миллиона, куда-то часть пропала определенно
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 18:45
      +3
      Цитата: Световит
      И куда делись все волны мобилизации? -Риторический вопрос. Видимо мобмясо наркоклоун расходует быстрее, чем его успевают поставлять.

      Ну что Вы, это москальская пропаганда. Он же озвучил - 13 тыс. убиенных, а на кладбища для красоты тряпки свои вешают, чтобы громадянам патриотизм поднять.)))
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:43
    +2
    Они что,решили Россию трупами завалить? Они постоянно орут,что всего маловато. Ну мобилизуют и что? Оно конечно,можно,собрать толпу в 3 миллиона и тупо затоптать противника. Тут два ключевых слова-собрать и тупо.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:03
      0
      Цитата: Andrea
      собрать толпу в 3 миллиона и тупо затоптать противника

      Да, тут не то что шапкометы, пулеметы перегреются. belay Вот только 404 ни разу не Китай, чтоб атаковать людскими волнами, не те ресурсы мяса, а главное, у мяса совсем не та мотивация, что была у китайцев в Корее.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 18:56
    0
    популярность генерала среди гражданского населения, по крайней мере - среди той его части, которая могла бы выбирать между действующим президентом и командующим ВСУ.
    Кого дядя Сэм назначит, тот и будет главнюком. А результат выборов подсчитают так, чтоб соответствовало назначению.
  5. Комментарий был удален.