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Глава МИД ЮАР: На саммите БРИКС договорились о принципах расширения объединения

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Глава МИД ЮАР: На саммите БРИКС договорились о принципах расширения объединения

На саммите БРИКС стороны пришли к согласию по вопросу принципов расширения союза. Об этом сообщила министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.


Сообщается, что участники саммита приняли документ, в котором устанавливаются параметры расширения сообщества.

Саммит БРИКС проходит в столице ЮАР Йоханнесбурге 22-24 августа. На мероприятии присутствуют лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Россия представлена на саммите главой МИД Сергеем Лавровым. Российский лидер Владимир Путин ранее сообщил, что намерен принять участие в саммите БРИКС посредством видеосвязи.

В настоящее время в международное объединение БРИКС входят пять стран, однако еще 23 государства выразили желание присоединиться к этому экономическому блоку. Среди потенциальных новых членов БРИКС такие страны как Белоруссия, Иран, Турция, Аргентина, Египет, Алжир, Тунис и другие.

Как сообщает французское издание Le Figaro, обостряются противоречия между властями Саудовской Аравии и США. На фоне потери Вашингтоном былого влияния в Ближневосточном регионе саудовские шейхи рассматривают вариант, предполагающий вступление в БРИКС.

В частности, саудиты рассматривают возможность присоединения к Новому банку развития, который является успешной альтернативой западного Всемирного банка.

В последнее время Эр-Рияд взял курс на сглаживание отношений с соседними странами, в частности, с Ираном, что также ведет к утрате Вашингтоном контроля над Ближним Востоком.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Prime Minister's Office - Press Information Bureau
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5 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 18:39
    0
    Хорошо стоят члены БРИКСа в ряд!!! Удачи Саммиту!!!
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 18:44
      0
      Когда всё только начиналось, на "БРИК/С" смотрели, как на что-то невнятное. Сейчас же саммит этой организации интересен (в той или иной степени) всему миру. Сейчас договариваются о новых концепциях, что создадут дополнительные возможности.
      С учётом экономик стран входящих в организацию, то "Большая семёрка" не такая уж и большая. Хотя "Большая семёрка" - это США и её шестерки...
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:43
    +2
    Если не разработают и не утвердят структуру, скелет организации, то с увеличением числа членов может превратиться в базар.
    Даже организацией сейчас можно назвать с натяжкой.
  3. ЛМЛ
    ЛМЛ Сегодня, 18:44
    +2
    Только без Турции, в любой момент могут нагадить.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:00
    0
    Только бы не вышло что Россия ради политических целей будет дарить деньги теперь ещё и брикавцам...