Глава МИД ЮАР: На саммите БРИКС договорились о принципах расширения объединения

На саммите БРИКС стороны пришли к согласию по вопросу принципов расширения союза. Об этом сообщила министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.Сообщается, что участники саммита приняли документ, в котором устанавливаются параметры расширения сообщества.Саммит БРИКС проходит в столице ЮАР Йоханнесбурге 22-24 августа. На мероприятии присутствуют лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Россия представлена на саммите главой МИД Сергеем Лавровым. Российский лидер Владимир Путин ранее сообщил, что намерен принять участие в саммите БРИКС посредством видеосвязи.В настоящее время в международное объединение БРИКС входят пять стран, однако еще 23 государства выразили желание присоединиться к этому экономическому блоку. Среди потенциальных новых членов БРИКС такие страны как Белоруссия, Иран, Турция, Аргентина, Египет, Алжир, Тунис и другие.Как сообщает французское издание Le Figaro, обостряются противоречия между властями Саудовской Аравии и США. На фоне потери Вашингтоном былого влияния в Ближневосточном регионе саудовские шейхи рассматривают вариант, предполагающий вступление в БРИКС.В частности, саудиты рассматривают возможность присоединения к Новому банку развития, который является успешной альтернативой западного Всемирного банка.В последнее время Эр-Рияд взял курс на сглаживание отношений с соседними странами, в частности, с Ираном, что также ведет к утрате Вашингтоном контроля над Ближним Востоком.