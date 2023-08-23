Евросоюз собрался разработать план длительной финансовой помощи Украине на 50 млрд евро

Судя по всему, Европа не собирается отказываться от дальнейшего спонсирования киевского режима. Так, Евросоюзом разрабатывается план долгосрочной финансовой помощи Киеву на общую сумму более 50 миллиардов евро. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.Как утверждает глава Евросовета, в ЕС приветствуют усилия Киева по поиску новых путей экспорта украинского зерна, в том числе и с участием турецкой стороны. Мишель лицемерно заявил о том, что действия России якобы приводят к голоду в мире. Поэтому Украине Европа будет оказывать помощь для выхода на некие новые рынки.Таким образом, пренебрегая интересами собственного населения, европейские страны собираются и далее спонсировать Украину, выделяя колоссальные суммы на финансирование киевского режима и его военной авантюры.Недовольство европейцев финансовой помощью Украине власти Евросоюза и отдельных государств Европы полностью игнорируют. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц не так давно назвал требующих прекратить военную помощь Украине немцев «падшими ангелами из ада», а задолго до этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок открыто заявляла, что интересы немецких избирателей для нее вторичны по сравнению с вопросами оказания финансовой и военной помощиУкраине.Интересно, что свою поддержку Украине обещает и Япония. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио готово выделить еще 7 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи Украине. Кроме того, он пообещал содействие Киеву в послевоенном восстановлении страны. По утверждению Кисиды, Япония находится «на стороне народа Украины» и поэтому будет ему всячески помогать.