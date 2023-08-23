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Евросоюз собрался разработать план длительной финансовой помощи Украине на 50 млрд евро

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Евросоюз собрался разработать план длительной финансовой помощи Украине на 50 млрд евро

Судя по всему, Европа не собирается отказываться от дальнейшего спонсирования киевского режима. Так, Евросоюзом разрабатывается план долгосрочной финансовой помощи Киеву на общую сумму более 50 миллиардов евро. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.


Как утверждает глава Евросовета, в ЕС приветствуют усилия Киева по поиску новых путей экспорта украинского зерна, в том числе и с участием турецкой стороны. Мишель лицемерно заявил о том, что действия России якобы приводят к голоду в мире. Поэтому Украине Европа будет оказывать помощь для выхода на некие новые рынки.

Таким образом, пренебрегая интересами собственного населения, европейские страны собираются и далее спонсировать Украину, выделяя колоссальные суммы на финансирование киевского режима и его военной авантюры.

Недовольство европейцев финансовой помощью Украине власти Евросоюза и отдельных государств Европы полностью игнорируют. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц не так давно назвал требующих прекратить военную помощь Украине немцев «падшими ангелами из ада», а задолго до этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок открыто заявляла, что интересы немецких избирателей для нее вторичны по сравнению с вопросами оказания финансовой и военной помощи
Украине.

Интересно, что свою поддержку Украине обещает и Япония. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио готово выделить еще 7 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи Украине. Кроме того, он пообещал содействие Киеву в послевоенном восстановлении страны. По утверждению Кисиды, Япония находится «на стороне народа Украины» и поэтому будет ему всячески помогать.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cancillería Ecuador
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8 комментариев
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  1. nikolaki6890
    nikolaki6890 Сегодня, 18:42
    0
    ,лучше бы о народе подумали,пенсионерам,не так то и хорошо живут...
  2. ASM
    ASM Сегодня, 18:49
    0
    Ждут их народные бунты, а, возможно, и погромы окраинцев. У всех рецессия, а они на голубом глазу рубят, сколько подарят непойми-кому. Не поймет это народ, ох не поймет.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: ASM
      Ждут их народные бунты, а, возможно, и погромы окраинцев. У всех рецессия, а они на голубом глазу рубят, сколько подарят непойми-кому. Не поймет это народ, ох не поймет.

      Нет.

      В 2022 году ВВП ЕС оценивается в 17,2 трлн $, что составляет примерно одну шестую от объёма мирового ВВП.

      Если в ЕС будут выделять помощь пропорционально размерам экономик, то гаждане ЕС и не заметят этого.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:56
    0
    В Украину вложили много денег , и банкротство в планы продюсеров не входит.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:57
    0
    У меня такое нехорошее предчувствие что они начали тратить "подаренные "элочкой из шестой колонны наши ЗВР...
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:59
    0
    Чубатым в окопах помогают , а бешенцам урезают льготы! wassat
    Гейропа - Вы, или трусы оденьте или крестик снимите
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:02
    0
    Значит задача России сделать так, чтобы эта сумма была гораздо больше, чем больше потратят - тем лучше, чем тяжелее ноша на шее европейцев - тем лучше. Европейцы должны платить и каяться
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 19:23
      0
      Пупок надорвется, а нулей на Евро счётах Евроцб вам ещё пририсует