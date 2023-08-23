Украинские мониторинговые каналы сообщили об угрозе массированной ракетной атаки ВС РФ, которая «вдруг» прекратилась

Не успели еще что называется «остыть руины» от ночных прилетов «Гераней» сразу в нескольких украинских регионах, как тамошние мониторинговые каналы запестрели сообщениями о приближении сразу трех групп российских ракет «Калибр» в направлении Кировограда, Николаева и Черкасс. Телеграм-канал «Военная хроника» предположил, что может быть целью этих ракетных ударов.Так, в административном центре Кировоградской области городе Кроповницкий находится база 3-го отдельного полка специального назначения (СпН), 169-я передвижная ремонтно-техническая база и 548-я отдельная радиолокационная рота ВСУ.В Черкассах дислоцированы 156-й зенитно-ракетный полк и 2032-й радиотехнический батальон ВСУ. В соседней Винницкой области вполне законными целями «Калибров» могут стать сразу несколько логистических узлов и мест хранения ГСМ. В частности, таковыми являются база хранения боеприпасов на окраине Калиновки, известная как «48-й арсенал», а также база 748-й отдельной радиолокационной роты.В Николаеве находятся 723-я отдельная радиолокационная рота ВСУ, 198-й учебный центр ВМС, 19-й полк охраны общественного порядка и база 36-й ОБрМП.Что называется, глаза разбегаются от такого изобилия объектов, которые уже давно следовало превратить в руины.При этом украинская официальная пропаганда спешит успокоить жителей данных регионов. Так, те же мониторинговые каналы, ранее сообщившие о полете воздушных объектов по указанным направлениям, позже вдруг в голос начали писать, что это может быть имитация. Мол, настоящие «Калибры» ВС РФ применит завтра, когда на Украине отмечается так называемый День независимости.Чуть позже пошла отмена сигналов воздушной тревоги во всех областях, где она объявлялась. Вероятнее всего, Зеленский устроил очередной спектакль, которые он так любит еще со времен актерства. Дело в том, что накануне завтрашних празднований в Киев приехало много иностранцев, в том числе высокопоставленных.Их под предлогом угрозы «российских атак» подержали пару часов в бункерах, а затем перепуганных выпустили. Будут сговорчивее, когда глава киевского режима начнет старую песню о главном насчет поставок систем ПВО.