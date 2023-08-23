Военное обозрение
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Украинские мониторинговые каналы сообщили об угрозе массированной ракетной атаки ВС РФ, которая «вдруг» прекратилась

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Украинские мониторинговые каналы сообщили об угрозе массированной ракетной атаки ВС РФ, которая «вдруг» прекратилась

Не успели еще что называется «остыть руины» от ночных прилетов «Гераней» сразу в нескольких украинских регионах, как тамошние мониторинговые каналы запестрели сообщениями о приближении сразу трех групп российских ракет «Калибр» в направлении Кировограда, Николаева и Черкасс. Телеграм-канал «Военная хроника» предположил, что может быть целью этих ракетных ударов.


Так, в административном центре Кировоградской области городе Кроповницкий находится база 3-го отдельного полка специального назначения (СпН), 169-я передвижная ремонтно-техническая база и 548-я отдельная радиолокационная рота ВСУ.

В Черкассах дислоцированы 156-й зенитно-ракетный полк и 2032-й радиотехнический батальон ВСУ. В соседней Винницкой области вполне законными целями «Калибров» могут стать сразу несколько логистических узлов и мест хранения ГСМ. В частности, таковыми являются база хранения боеприпасов на окраине Калиновки, известная как «48-й арсенал», а также база 748-й отдельной радиолокационной роты.

В Николаеве находятся 723-я отдельная радиолокационная рота ВСУ, 198-й учебный центр ВМС, 19-й полк охраны общественного порядка и база 36-й ОБрМП.

Что называется, глаза разбегаются от такого изобилия объектов, которые уже давно следовало превратить в руины.

При этом украинская официальная пропаганда спешит успокоить жителей данных регионов. Так, те же мониторинговые каналы, ранее сообщившие о полете воздушных объектов по указанным направлениям, позже вдруг в голос начали писать, что это может быть имитация. Мол, настоящие «Калибры» ВС РФ применит завтра, когда на Украине отмечается так называемый День независимости.

Чуть позже пошла отмена сигналов воздушной тревоги во всех областях, где она объявлялась. Вероятнее всего, Зеленский устроил очередной спектакль, которые он так любит еще со времен актерства. Дело в том, что накануне завтрашних празднований в Киев приехало много иностранцев, в том числе высокопоставленных.

Их под предлогом угрозы «российских атак» подержали пару часов в бункерах, а затем перепуганных выпустили. Будут сговорчивее, когда глава киевского режима начнет старую песню о главном насчет поставок систем ПВО.
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6 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 18:52
    -1
    Всем уже понятно, что наши шахед-мопеды "Герань" летают по ночам. Мы же романтики - цветы отправляем в романтичное время суток.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:54
    0
    "Калибры "решили пешком идти десятой дорогой чтобы их сбить было невозможно wassat
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:56
    +1
    Надо бы поздравить кокаину с днём независимости независимым полётом "гераней", "калибров", "кинжалов" и т.д. Пусть порадуются фейерверку.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:57
    +3
    Ну, ясно!
    За то Чубатые - завтра наверняка устроят ГАДОСТЬ am
    А, мы бережём «меньших братьев»
    Странная Военная Операция - negative
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:57
    +2
    под предлогом угрозы «российских атак» подержали пару часов в бункерах, а затем перепуганных выпустили. Будут сговорчивее, когда глава киевского режима начнет старую песню о главном насчет поставок систем ПВО

    Можно сделать вывод, что спектакли действеннее надувания щёк, шуток уровня КВН от МЗ, и грозных твитов экс руководителей.
  6. osp
    osp Сегодня, 19:28
    0
    Обо всех таких атаках минимум за несколько часов Украину предупреждают западные средства разведки.
    Они работают максимально плотно, спутников достаточно чтобы контролировать все аэродромы откуда авиация наносит удары по Украине.
    Еще на этапе подготовки самолетов.
    Черное море просматривается самолетами ДРЛО и ПЛО стран НАТО.
    Все передвижения кораблей ЧФ , подводных лодок , их местоположение хорошо известно.

    Это дает преимущество украинским войскам в том, что они хотя-бы могут увести из под удара какую-то
    важную технику или средства.
    Например авиацию с аэродромов убирают и она меняет местоположение регулярно.

    А что у нас ?
    У нас оказывается полный ужас с этим.
    До сих пор не могут определить откуда украинские дроны пролетают границу когда летят на Москву и дальше.
    Известно что Харьковская и Сумская область.