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Глава Чеченской Республики рассказал об успешном рейде спецназа «Ахмат» в тыл ВСУ на Кременском направлении

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Глава Чеченской Республики рассказал об успешном рейде спецназа «Ахмат» в тыл ВСУ на Кременском направлении

Бойцы разведывательного подразделения чеченского спецназа «Ахмат» провели успешный рейд в тыл украинских формирований на Кременском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.


Как отметил чеченский лидер, разведчики «Ахмата» прошли в тыл противника почти на пять километров. В процессе рейда бойцы смогли обезвредить девять мин, две растяжки, обнаружили и уничтожили минометный расчет украинского формирования.

Люди, хоть немного разбирающиеся в военном деле, поймут, о чем идет речь и насколько результативной является разведывательная операция

- подчеркнул Кадыров.

Глава Чеченской Республики рассказал, что бойцы «Ахмата» забрали миномет украинского подразделения в качестве трофея. Теперь он будет применяться уже против своих бывших хозяев. Что интересно, миномет, который захватили «ахматовцы», был весь расписан нацистскими лозунгами и изображениями свастики. По мнению Кадырова, это наглядно свидетельствует о наличии нацистских взглядов у боевиков ВСУ.

Отметим, что подразделения спецназа «Ахмат» сейчас участвуют в выбивании противника с территории Луганской Народной Республики. Командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов одновременно является и заместителем командира 2-го Армейского корпуса ВС РФ, созданного на базе Народной милиции Луганской Народной Республики.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Рамзана Кадырова
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8 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 19:05
    0
    Не зря хлеб едят feel .....миномет хотя бы показали request
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:23
      0
      Да, молодцы. Но вот только употреблять тут громкое слово рейд... request
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:07
    0
    Рахмат сила, удачи Вам воины Аллах помогает храбрым!
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:10
    -1
    У всуук минометы с функцией самоликвидации lol так что бойцам Ахмата нужно подумать стоит ли этот трофей использовать! lol
  4. sabakina
    sabakina Сегодня, 19:13
    +1
    Мдя, походу, рейд соединения Ковпака уже никто не переплюнет.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 19:27
      +1
      Цитата: sabakina
      походу, рейд соединения Ковпака уже никто не переплюнет.

      Будь у немцев современные средства разведки этот рейд продлился бы пару дней.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:19
    0
    Люди, хоть немного разбирающиеся в военном деле, поймут, о чем идет речь и насколько результативной является разведывательная операция

    - подчеркнул Кадыров.
    Глава Чеченской Республики рассказал, что бойцы «Ахмата» забрали миномет украинского подразделения в качестве трофея. Теперь он будет применяться уже против своих бывших хозяев.
    Обычная работа при проведении разведывательного рейда в тылу противника. Вот только на кой... миномёт понадобился своих что-ли мало ?! winked
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:28
      0
      Вот только на кой... миномёт понадобился своих что-ли мало ?! winked

      Чтобы эта железяка по нашим бойцам не стреляла. yes