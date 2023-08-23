Глава Чеченской Республики рассказал об успешном рейде спецназа «Ахмат» в тыл ВСУ на Кременском направлении

Люди, хоть немного разбирающиеся в военном деле, поймут, о чем идет речь и насколько результативной является разведывательная операция

Бойцы разведывательного подразделения чеченского спецназа «Ахмат» провели успешный рейд в тыл украинских формирований на Кременском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Как отметил чеченский лидер, разведчики «Ахмата» прошли в тыл противника почти на пять километров. В процессе рейда бойцы смогли обезвредить девять мин, две растяжки, обнаружили и уничтожили минометный расчет украинского формирования.- подчеркнул Кадыров.Глава Чеченской Республики рассказал, что бойцы «Ахмата» забрали миномет украинского подразделения в качестве трофея. Теперь он будет применяться уже против своих бывших хозяев. Что интересно, миномет, который захватили «ахматовцы», был весь расписан нацистскими лозунгами и изображениями свастики. По мнению Кадырова, это наглядно свидетельствует о наличии нацистских взглядов у боевиков ВСУ.Отметим, что подразделения спецназа «Ахмат» сейчас участвуют в выбивании противника с территории Луганской Народной Республики. Командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов одновременно является и заместителем командира 2-го Армейского корпуса ВС РФ, созданного на базе Народной милиции Луганской Народной Республики.