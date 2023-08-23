Президент Украины отверг предложенную американскими генералами идею переброски всех войск на Запорожское направление

Украинский режим опасается концентрировать все имеющиеся в наличии соединения ВСУ на Запорожском направлении, как советуют американские военачальники. Сегодня это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по случаю приезда в страну премьер-министра Финляндии.Ранее в американских СМИ стала тиражироваться точка зрения военных экспертов США, что Зеленскому стоило бы сконцентрировать всю мощь ВСУ на каком-либо одном направлении, лучше – Запорожском, а не распылять ее по многим участкам фронта. Но Зеленского такой подход явно не устроил.Как подчеркнул Зеленский, сейчас в Донбассе может находиться до 200 тысяч российских военнослужащих. Если ВСУ перебросят свои боеспособные части на юг, на Запорожское направление, то вскоре российская армия захватит Славянск, Краматорск, а затем пойдет на Павлоград и Днепр и отрежет берега рек.Таким образом, глава киевского режима отверг идею сосредоточения всех имеющихся в наличии сил для нанесения «мощного удара» на Запорожском или Южно-Донецком направлениях. Между тем, уже сейчас всем очевидно, что сил у Киева для контрнаступления недостаточно. Вероятно, потому Зеленский и озвучил «просьбу военных» о том, чтобы «усилить мобилизацию» в стране.Правда, толку от необученных солдат будет мало, но деятели киевского режима, вероятно, рассчитывают, что «мясные штурмы» позволят им хоть что-то захватить, чтобы потом предъявить в качестве «успеха» контрнаступления западным хозяевам.