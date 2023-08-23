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Президент Украины отверг предложенную американскими генералами идею переброски всех войск на Запорожское направление

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Президент Украины отверг предложенную американскими генералами идею переброски всех войск на Запорожское направление

Украинский режим опасается концентрировать все имеющиеся в наличии соединения ВСУ на Запорожском направлении, как советуют американские военачальники. Сегодня это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по случаю приезда в страну премьер-министра Финляндии.


Ранее в американских СМИ стала тиражироваться точка зрения военных экспертов США, что Зеленскому стоило бы сконцентрировать всю мощь ВСУ на каком-либо одном направлении, лучше – Запорожском, а не распылять ее по многим участкам фронта. Но Зеленского такой подход явно не устроил.

Как подчеркнул Зеленский, сейчас в Донбассе может находиться до 200 тысяч российских военнослужащих. Если ВСУ перебросят свои боеспособные части на юг, на Запорожское направление, то вскоре российская армия захватит Славянск, Краматорск, а затем пойдет на Павлоград и Днепр и отрежет берега рек.

Таким образом, глава киевского режима отверг идею сосредоточения всех имеющихся в наличии сил для нанесения «мощного удара» на Запорожском или Южно-Донецком направлениях. Между тем, уже сейчас всем очевидно, что сил у Киева для контрнаступления недостаточно. Вероятно, потому Зеленский и озвучил «просьбу военных» о том, чтобы «усилить мобилизацию» в стране.

Правда, толку от необученных солдат будет мало, но деятели киевского режима, вероятно, рассчитывают, что «мясные штурмы» позволят им хоть что-то захватить, чтобы потом предъявить в качестве «успеха» контрнаступления западным хозяевам.
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5 комментариев
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  1. Наган
    Наган Сегодня, 19:12
    -2
    Меж тем на картинке только тот, что со снарядом, более-менее нормального возраста для строевой службы. Остальные двое весьма, скажем так, возрастные. Похоже что действительно дошли до дна, и теперь пытаются соскрести со стенок хоть чего-нибудь.
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 19:27
      +1
      Довоенное население Украины - 30 млн. Значит, примерно 5 млн здоровых мужиков 18-45 лет. Мобрезерва на Украине ещё полным-полно.

      При расчёте на долгую войну, целесообразно мобилизовать в первую очередь "возрастных" (пока эти люди не совсем состарились), а молодёжь беречь на будущее.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 19:28
      0
      Меж тем на картинке только тот, что со снарядом, более-менее нормального возраста для строевой службы

      А по вашему для войны какой возраст оптимальный ?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:13
    0
    Толк от необученных людей в том что они своей массой тормозят наши атаки а в это время в европах массово готовят бойцов для ведения боевых действий...
  3. Поташник
    Поташник Сегодня, 19:26
    0
    У Украины ещё есть большой людской ресурс, до последнего украинца ещё ой как далеко. Поэтому если у нашего руководства хватит решимости СВО надолго. Главное чтоб у нас хватило ресурсов как людских так и материальных.