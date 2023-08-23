Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о допросах очередных сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Пленные боевики ВСУ отмечают, что перед отправкой на фронт мобилизованные либо не проходят никакой подготовки, либо она проходит лишь формально.
Зачастую попавшие в ВСУ в рамках насильственной мобилизации военнослужащие не понимают не только, для чего они находятся на передовой, но и что им делать – управления на месте нет. Бойцы ВСУ также отмечают высокий профессионализм российских военнослужащих и гуманное отношение к пленным.
Один из сдавшихся в плен украинских военнослужащих рассказал, что его удалось мобилизовать лишь с пятой попытки - первые четыре полученных повестки он попросту игнорировал. Когда он, все же, попал в ВСУ, его вместе с другими свежемобилизованными гражданами без какой-либо подготовки отвезли на передовые позиции, выдали оружие и приказали держать оборону. Не произведя ни одного выстрела мужчина сразу же сдался, едва увидел приближающихся бойцов российской армии.
Второй пленный ВСУшник рассказал, что после мобилизации его подразделение около месяца проходило подготовку в Германии, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих основам стрелкового боя и проводили общую физподготовку боевиков киевского режима.
По его словам, среди призывников преобладают люди старше 30-40 лет, которых забирают прямо с улиц "на мясо". После завершения месячной подготовки в Евросоюзе, его подразделение также было сразу брошено на передовые позиции. После недолгого боя часть украинских боевиков получила осколочные ранения и подразделение сдалось в полном составе сдалось в плен наступающим российским бойцам.