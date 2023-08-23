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Украинский военнопленный рассказал, что его удалось мобилизовать лишь с пятой попытки

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Украинский военнопленный рассказал, что его удалось мобилизовать лишь с пятой попытки

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о допросах очередных сдавшихся в плен украинских военнослужащих. Пленные боевики ВСУ отмечают, что перед отправкой на фронт мобилизованные либо не проходят никакой подготовки, либо она проходит лишь формально.


Зачастую попавшие в ВСУ в рамках насильственной мобилизации военнослужащие не понимают не только, для чего они находятся на передовой, но и что им делать – управления на месте нет. Бойцы ВСУ также отмечают высокий профессионализм российских военнослужащих и гуманное отношение к пленным.

Один из сдавшихся в плен украинских военнослужащих рассказал, что его удалось мобилизовать лишь с пятой попытки - первые четыре полученных повестки он попросту игнорировал. Когда он, все же, попал в ВСУ, его вместе с другими свежемобилизованными гражданами без какой-либо подготовки отвезли на передовые позиции, выдали оружие и приказали держать оборону. Не произведя ни одного выстрела мужчина сразу же сдался, едва увидел приближающихся бойцов российской армии.



Второй пленный ВСУшник рассказал, что после мобилизации его подразделение около месяца проходило подготовку в Германии, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих основам стрелкового боя и проводили общую физподготовку боевиков киевского режима.

По его словам, среди призывников преобладают люди старше 30-40 лет, которых забирают прямо с улиц "на мясо". После завершения месячной подготовки в Евросоюзе, его подразделение также было сразу брошено на передовые позиции. После недолгого боя часть украинских боевиков получила осколочные ранения и подразделение сдалось в полном составе сдалось в плен наступающим российским бойцам.




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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:44
    +5
    Грош цена этим рассказам в плену.Особенно про то,что не стрелял и сразу сдался..
    1. Наган
      Наган Сегодня, 20:34
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Грош цена этим рассказам в плену.Особенно про то,что не стрелял и сразу сдался..

      Так посмотреть, в плен берут в основном тех, кто кашеварил на машине "скорой помощи". А кто ж тогда стрелял? Лично Зеленский с Залужным?
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 19:48
    +2
    Повезло,что сзади не было заградотряда.
  3. Roust
    Roust Сегодня, 19:50
    +4
    Ох, уж эти сказочники! Скажи Спасибо, что тебя в плен взял наш Солдат, которого ты убивать пошёл.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:14
      +1
      Вот уж точно! Золотые слова! Поддерживаю!
  4. гильза
    гильза Сегодня, 19:54
    +1
    Зато войну переживёт. Если не обменяют.
  5. Normann
    Normann Сегодня, 20:05
    +1
    Надо было сразу сдаваться в плен, а не ждать пока по голове прилетит.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:24
    0
    Такое впечатление что они обдолбанные тормозят сильно..
  7. Теледроид
    Теледроид Сегодня, 20:51
    0
    Похоже что уже воспитанную при Украине молодёжь более-менее берегут, а вот тех кто помнит СССР и даже более-менее нормальные отношения с Россией после распада Союза - вот этих всех пускают в расход. Идёт тотальное переформатирование дУкраины, хотят чтобы остались одни цэ-эвропейские скакуасы с лютой ненавистью ко всему русскому.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:12
      0
      Цитата: Теледроид
      Похоже что уже воспитанную при Украине молодёжь более-менее берегут, а вот тех кто помнит СССР и даже более-менее нормальные отношения с Россией после распада Союза - вот этих всех пускают в расход. Идёт тотальное переформатирование дУкраины, хотят чтобы остались одни цэ-эвропейские скакуасы с лютой ненавистью ко всему русскому.

      Вы сильно хорошего мнения о украинских военкомах.
      Я думаю, что те военкомы не сильно от наших отличаются, и тупо исполняют приказ о выполнении плана по мобилизации. И да команду думать им никто не давал. Да и не могут они думать.
      И если мужиков они найдут, то как быть с офицерским составом. особенно средним майор-полковник?