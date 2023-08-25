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Угроза национальной безопасности: мигранты

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Угроза национальной безопасности: мигранты

В Подмосковье мигрант ударил девушку на пробежке из-за одежды. Ответ здесь может быть единственным – немедленное уголовное дело за преступление и выдворение после наказания домой, в привычный «новому варвару» традиционный мир.


Варваризация России


Как уже отмечалось ранее (Угроза варваризации России), всё это последствия прозападного курса властей РФ, который последовал после краха Русского (Советского) проекта развития на основе социальной справедливости и этики совести. Миграционная политика РФ стала копировать политику западных стран. Коренное население стареет и вымирает. Что делать? Сделать упор на пропаганду здоровых, традиционных, национальных ценностей, постепенно отказываясь от общества потребления, которое становится обществом истребления и самоистребления.

Нет! Завезём на место вымирающего коренного этноса мигрантов из Азии и Африки. Мол, экономические потребности крупного капитала важнее национальных интересов. На выходе целый комплекс проблем: от замещения коренной нации другими расами и народностями до всплеска этнической преступности, наркомании и т. д. Вплоть до того, что «новые варвары» начинают диктовать коренному населению – как выглядеть, как говорить, чему усилить детей в школах и т. д. и т. п.

Типичный случай – это хулиганская выходка в подмосковном Нахабино, где мигрант ударил девушку из-за внешнего вида – она совершала пробежку в шортах и футболке. А затем удивился, когда ему сделали замечание – «девушка может быть спортсменкой».

Дело в том, что «новый варвар»-мигрант (в России есть и свои «новые варвары», не знающие собственной истории и культуры, плюющие на неё) уже вырос в традиционном архаическом обществе, куда рухнул Туркестан – Средняя Азия, после развала СССР. Он уже не привык, что женщины так одеваются и ведут себя иначе, чем по религиозным и традиционным канонам его малой родины.

Более того, он ощущает себя хозяином и в самой РФ. Свято место пусто не бывает. Государствообразующего этноса нет, русского порядка нет. Есть остатки наследия СССР и копирование Запада с последовательным проседанием общего уровня культуры и образования всё ниже и ниже. Поэтому «новые варвары» и начинают насаждать привычные им смыслы и порядки, которые приняты у них на малой родине. Это касается и регионов РФ, которые просели в развитии и откатились в прошлое дальше, чем большая часть других областей.

Что делать?


Очевидно, что если оставить такие случаи без ответа, то их будет всё больше и больше. Дальше уже в вполне обозримой исторической перспективе будет крах Русского мира и русского суперэтноса, превращение русских в этнографический материал вроде малороссов-украинцев, из которых можно слепить хоть поляков, хоть британцев, хоть канадцев. Смотрим, что происходит во Франции, Англии, которые уже стали мигрантскими клоаками. На Южную Европу, которая вскоре станет частью арабо-африканского мира.

Поэтому, с одной стороны, ответ властей и общества на подобные преступления должен быть максимально жестким. Наглядным для других «новых варваров». Показательное уголовное дело, широкое освещение в СМИ. Максимальный срок. Лишение гражданства, если он уже стал гражданином РФ, и возвращение в родной кишлак-аул. С категорическим запретом возвращения в Россию. При такой попытке максимальный ответ в рамках УК.

С другой стороны, необходимо понять, что пассивное следование РФ в русле западного проекта глобализации, который превращает человека в раба «нового дивного мира» (цифровой концлагерь) – это смерть Русской цивилизации и суперэтноса русов-русских, большей части коренных этносов Русского многонационального мира. Татары, башкиры, мари, чуваши, удмурты, коми, якуты и прочие десятки народов стали частью Русского мира, у нас уже одна судьба и один путь. Либо общее развитие и рывок в будущее, к звёздам, либо деградация и угасание.

Только возвращение к своему Русскому проекту, на основе свободы человека от цифрового и иного рабства, социальной справедливости, этики совести, когда общее выше личного, духовное выше материального, правда выше писаного закона, позволит избежать демографической (вымирания), миграционной (замещения коренных этносов пришельцами), культурно-образовательной (деградации, варваризации самих русских) и прочих катастроф.

Это позволит снова запустить «плавильный котёл», развивать национальные окраины-украйны. Когда Великая Россия (в составе всех ныне разъединенных частей – РФ, Белая и Малая Русь, Приднестровье) станет культурно-образовательным, научно-технологическим, гуманитарным (в смысле развития человека) центром человечества. А русские снова станут примером для всех народов.

Но для этого нужно отказаться от западной концепции развития, в основе которой несправедливость и порабощение человека. Сегодня миграционная политика РФ – это замена коренного населения, прежде всего русского, вымирающего самыми стремительными темпами, на мигрантов. Пришельцы готовы работать при любых условиях, довольны любыми властями, не ропщут, что устраивает чиновничество и крупный капитал. Одновременно происходит реализация установок глобального капитала и бюрократии по разрушению белой расы и превращению бывших национальных государств в «новые Вавилоны».
Автор:
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33 комментария
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:14
    +5
    Что делать?
     А поконкретнее можно? Без пустых лозунгов? Отказаться, вернуться? Каким путем?Что конкретно нужно делать..Молчит автор,нет ответа..Бла,бла...
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 05:46
      +8
      Да все просто ответственность должна быть не отвратимой весь рецепт . Можно и как в некоторых арабских странах ( богатых странах или все ж стране ) мигрант прав не имеет . Китай пожалуйста рецепт не прячут - приехал работать , работай нет прав , нет возможностей тащить семью , все просто . Нужна только воля у правящего класса , однако им то что . Хотя как всегда запасной вариант - чужак корень всех бед , он не похож на тебя , он говорит на другом языке он во всем виноват. Любая власть в любой стране всегда найдет громоотвод и тех на кого лить гнев народа.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:22
        +3
        Любая власть в любой стране всегда найдет громоотвод и тех на кого лить гнев народа.
        Так об этом и речь.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 05:51
      +6
      Это же Самсонов.Одни речевки,да копипаста с забугорных изданий,путающих советское и русское,названия фронтов итд..
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:13
      +4
      Цитата: parusnik
      Молчит автор,нет ответа..Бла,бла...

      О, нет, автор не молчит, он кричит
      Только возвращение к своему Русскому проекту, на основе свободы человека от цифрового и иного рабства, социальной справедливости, этики совести, когда общее выше личного, духовное выше материального
      он предлагает вернуться к социализму, как я понял. Ведь при капитализме не может быть торжества справедливости и духовного над материальным... Как сделать? Видимо, прежде всего, всем угнетаемым нужно ясно понять, что они угнетаемые...
      Но для этого нужно отказаться от западной концепции развития, в основе которой несправедливость и порабощение человека

      Хотелось бы узнать у автора, чем "западная" концепция капитализма отличается от "восточной"..?
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:25
        +2
        О, нет, автор не молчит, он кричит
         О,да! "Кричать",его кредо. smile "В зоопарке тигру,не докладывают мяса!Пока не поздно,спасём хищника!"(с) smile
      2. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 06:52
        +1
        У автора опять запад виноват..
        Да просто тупо бабы не рожают смотря на весь этот треш.. им стабильное будущее надо ..да и мужиков наших не прибавится щас..с кем рожать ? Какое будущее?
        И националисты наши славянский мир русский марш тут бессильны ...от этого арийская очередь в роддом не увеличится
    4. Eug
      Eug Сегодня, 06:28
      +3
      Что делать? Прежде всего жестко наводить порядок в миграционной сфере. Ввести коллективную ответственность диаспор. Контроль ассимиляции. Никаких социальных пособий (за исключением беженцев от военных действий с участием РФ). И т.д.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 06:56
        +1
        Неприличный вопрос, а кто будет порядок наводить? Те кто жестко завозят? Может попробуем выбрать других?
      2. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 07:07
        +1
        Жириновский ещё говорил, что рождаемость надо поощрять, но пособия давать избирательно делая упор на коренное население.
      3. AUL
        AUL Сегодня, 07:24
        0
        Цитата: Eug
        Что делать? Прежде всего жестко наводить порядок в миграционной сфере. Ввести коллективную ответственность диаспор. Контроль ассимиляции.

        - Ввести жесточайшую уголовную ответственность для должностных лиц за коррупционные преступления в этой сфере. Ибо мигранты уже привыкли все свои проблемы с легкостью решать подношениями чиновникам.
        Автор:
        Что делать? Сделать упор на пропаганду здоровых, традиционных, национальных ценностей, постепенно отказываясь от общества потребления, которое становится обществом истребления и самоистребления.
        К сожалению, любая пропаганда у нас работает со знаком "минус". Пропагандистам и их заказчикам давно никто не верит(как соловьевы-киселевы этого не понимают? Хотя, раз платят хорошо, можно и попропагандировать, что угодно).А раз не верят, то и возникает естественное невосприятие пропогандируемого.г
  2. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 05:29
    -16
    не надоело каждый день писать про мигрантов? Вы сами их называете пришельцами, тупоголовыми, не развитыми, гастерами!!!!! а хотите чтобы они к вам хорошо относились? автор первый кто виновен в разжигании таких конфликтов
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 05:53
      +6
      А что не так?Вообще то это надо вбивать ежеминутно в бошки наших правителей.Правда ,не получится-они на другой планете живут.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:19
      +7
      Цитата: Nastia Makarova
      не надоело каждый день писать про мигрантов?

      Вы с утра пробежкой занимаетесь?
      Или у Вас элитная охраняемая территория, 4-метровый забор с камерами... Спешу огорчить, они уже и там ремонтом занимаются...
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:27
      +6
      Дай вам бог, Настенька, чтобы вокруг вас целыми днями гыркали. Эти считаются если человек начальник. Перед баем они кланяются. Простые жители России для мигрантов ниже животного, потому что не такие. Они уже решили, что мы им мешаем, просто их мало.
      А хорошо относились! Вы считаете, что те русские, которых убивали, насиловали в конце 80х, плохо относились?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:43
    +5
    Александр почитайте распоряжение правительства подписанное Мишустиным о квотах завоза мигрантской рабсилы в регионы России.
    Много интересной информации найдёте о состоянии нашей экономики и реальном положении с рынком рабочей силы...золотая жила для анализа оперативной ситуации на сегодня. smile
    Поэтому я не удивлен тому что происходит с мигрантами...в этом распоряжении правительства как срез пластов пород видна деятельность буржуев в разных отраслях нашей экономики.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:45
    +11
    Цитата: Nastia Makarova
    автор первый кто виновен в разжигании таких конфликтов

    Ага...врать нехорошо Настенька.
    Плохо вы знаете криминальную обстановку с мигрантами по России.
    Мигранту недавно убившему девушку ножом в Москве отказавшей ему в любви и сексе суд дал 13 лет.
    Дёшево же ценит жизнь наших граждан правосудие России.
    Через 13 лет этот пришелец с аула Таджикистана выйдет на свободу и опять убьет гражданина или гражданку России уже обозленный и ненавидящий русских и вы Настенька вполне можете попасть под его нож.
  5. Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь Сегодня, 05:45
    -8
    Берём проблему (большую или маленькую - неважно), замешиваем её на дрожжах ксенофобии, подогреваем на демагогии и вот, получите и распишитесь в получении новой дозы нацистской пропаганды.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 05:56
      +10
      А вот скажите,у вас в Польше разве не построено моноэтническое государство с главенствующей религией-католицизмом.С ополячиванием всего и вся?
      1. Eug
        Eug Сегодня, 06:44
        +4
        Польша многие века практически моноэтническое государство. И надо отдать полякам должное - по вопросу мигрантов послали
        Эуросоюз лесом.... у них сейчас мигрантами выходцы с Украины - более близкие и ментально, и этнически -
        работают.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:01
      +5
      Цитата: Юрась_Беларусь
      Берём проблему (большую или маленькую - неважно), замешиваем её на дрожжах ксенофобии, подогреваем на демагогии и вот, получите и распишитесь в получении новой дозы нацистской пропаганды.

      О как... smile ловко...оказывается в этой проблеме виновата доза нацисткой пропаганды с ксенофобией и демагогией...а кто и зачем эту проблему создал как бы в стороне... ну артист.
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:53
      +3
      А вы не чувствуете себя ксенофобом, когда травите тараканов? Или бессердечно заваливаете вирусы в своём организме антибиотиками?
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 07:13
        +1
        Цитата: Гардамир
        Или бессердечно заваливаете вирусы в своём организме антибиотиками?

        "Заваливать вирусы антибиотиками" и впрямь "бессердечно", а ещё вредно и бесполезно... Вирусы противовирусными надобно...
        Извините за брюжжание hi
  6. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:16
    +7
    Я думаю что уже поздно что то делать, нужно было сразу ставить их на место, они поняли что можно сбиваться в группы и делать всё что хочешь, проблемы теперь будут нарастать как снежный ком.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:51
      +3
      Все кто пытался ставить на место уже сидят.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 07:17
      0
      Цитата: Пессимист22
      думаю что уже поздно что то делать,

      Никогда не поздно что-то делать (даже если вы - пессимист).
      Просто со временем сопротивление будет нарастать в геометрической прогрессии (с учётом уровня рождаемости), поэтому проблема также потребует в разы более серьёзных мер...
  7. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:17
    +3
    В Подмосковье мигрант ударил девушку на пробежке из-за одежды. Ответ здесь может быть единственным...

    Благодарность и денежная премия. Ну это так, применимо к нынешнему отношению властей к проблеме мигрантов.
  8. НСВ
    НСВ Сегодня, 06:24
    +3
    Ответ на вопрос"что делать?", известен всем! Только никто не хочет делать!!!
  9. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 06:35
    +2
    А русские снова станут примером для всех народов.

    laughing
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:40
    +3
    Угроза безопасности
    -политика, которую ведут политики,
    которых более 30 лет на словах ругает а на деле-поддерживает русский народ.

    Смысл сего противоречия понятен, известен уже не первую тысячу лет
    Достаточно открыть Второзаконие гл 28. Там все ясно прописано.

    Что было, то и будет и нет ничего нового под солнцем в том числе и дураков... Дело житейские.....
  11. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 07:16
    0
    статья сия лакмус на правых)))они пока нужны стране а потом опять тапкой всех и вечер в хату порядочным пассажирам капиталу выгодны мигранты они решают сразу несколько задач трудовое замещение местного населения не думайте что они только по стройкам гондурасят у нас пристав работает в местном фссп с Заравшана)) я как первый раз ее увидел сразу ляпнул озалски джаляб)))зема однако)) у нас безработных коренных полно но ей оказалось нужнее(((потихоньку пролезут пробашляют сладкие места а потом здраствуй вернее хуш келибсиз Котельники))
  12. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:24
    0
    Да хватит уже этих воплей! Никто ничего делать не будет, разбор еде ничных случаев это просто толпе на потеху. Правящим нужны мигранты и плевать им на мнение местных жителей, всё, тут можно расходиться. Нас тихо захватывают, уже есть целые поселки куда даже полицаи боятся заезжать по одному, туда не пускают славян, как говорят они "тут территория ислама", вот нас уже дробят на ханства, кагонаты и прочие дикарские образования. Мы все лезем куда то флаги демонстрировать, крепим внешнюю оборону, а враг то у нас дома, метёт перед подъездом!
  13. U-58
    U-58 Сегодня, 07:24
    0
    Именно резкая реакция. Неотвратимость наказания. Постановка на учет тех, кто не совершил, но на грани.
    А вот по поводу русского мира... Это в силах власти. Но власть у нас у крупного каритала, который не знает Родины, истории, культуры.
    То есть, в силах, но не в желании.
    Тут рецепт один- менять власть.
    Но она (власть) далеко не д.ур.а.
    Отупляет народ водкой, сериалами и шоу на тему "какого цвета трусы у Аллы Пугачевой".
    Пробуждения самосознания пока не видно. Видно и власть и мигранты не сильно ещё допекли...