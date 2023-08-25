Угроза национальной безопасности: мигранты

В Подмосковье мигрант ударил девушку на пробежке из-за одежды. Ответ здесь может быть единственным – немедленное уголовное дело за преступление и выдворение после наказания домой, в привычный «новому варвару» традиционный мир.
Варваризация России
Как уже отмечалось ранее (Угроза варваризации России), всё это последствия прозападного курса властей РФ, который последовал после краха Русского (Советского) проекта развития на основе социальной справедливости и этики совести. Миграционная политика РФ стала копировать политику западных стран. Коренное население стареет и вымирает. Что делать? Сделать упор на пропаганду здоровых, традиционных, национальных ценностей, постепенно отказываясь от общества потребления, которое становится обществом истребления и самоистребления.
Нет! Завезём на место вымирающего коренного этноса мигрантов из Азии и Африки. Мол, экономические потребности крупного капитала важнее национальных интересов. На выходе целый комплекс проблем: от замещения коренной нации другими расами и народностями до всплеска этнической преступности, наркомании и т. д. Вплоть до того, что «новые варвары» начинают диктовать коренному населению – как выглядеть, как говорить, чему усилить детей в школах и т. д. и т. п.
Типичный случай – это хулиганская выходка в подмосковном Нахабино, где мигрант ударил девушку из-за внешнего вида – она совершала пробежку в шортах и футболке. А затем удивился, когда ему сделали замечание – «девушка может быть спортсменкой».
Дело в том, что «новый варвар»-мигрант (в России есть и свои «новые варвары», не знающие собственной истории и культуры, плюющие на неё) уже вырос в традиционном архаическом обществе, куда рухнул Туркестан – Средняя Азия, после развала СССР. Он уже не привык, что женщины так одеваются и ведут себя иначе, чем по религиозным и традиционным канонам его малой родины.
Более того, он ощущает себя хозяином и в самой РФ. Свято место пусто не бывает. Государствообразующего этноса нет, русского порядка нет. Есть остатки наследия СССР и копирование Запада с последовательным проседанием общего уровня культуры и образования всё ниже и ниже. Поэтому «новые варвары» и начинают насаждать привычные им смыслы и порядки, которые приняты у них на малой родине. Это касается и регионов РФ, которые просели в развитии и откатились в прошлое дальше, чем большая часть других областей.
Что делать?
Очевидно, что если оставить такие случаи без ответа, то их будет всё больше и больше. Дальше уже в вполне обозримой исторической перспективе будет крах Русского мира и русского суперэтноса, превращение русских в этнографический материал вроде малороссов-украинцев, из которых можно слепить хоть поляков, хоть британцев, хоть канадцев. Смотрим, что происходит во Франции, Англии, которые уже стали мигрантскими клоаками. На Южную Европу, которая вскоре станет частью арабо-африканского мира.
Поэтому, с одной стороны, ответ властей и общества на подобные преступления должен быть максимально жестким. Наглядным для других «новых варваров». Показательное уголовное дело, широкое освещение в СМИ. Максимальный срок. Лишение гражданства, если он уже стал гражданином РФ, и возвращение в родной кишлак-аул. С категорическим запретом возвращения в Россию. При такой попытке максимальный ответ в рамках УК.
С другой стороны, необходимо понять, что пассивное следование РФ в русле западного проекта глобализации, который превращает человека в раба «нового дивного мира» (цифровой концлагерь) – это смерть Русской цивилизации и суперэтноса русов-русских, большей части коренных этносов Русского многонационального мира. Татары, башкиры, мари, чуваши, удмурты, коми, якуты и прочие десятки народов стали частью Русского мира, у нас уже одна судьба и один путь. Либо общее развитие и рывок в будущее, к звёздам, либо деградация и угасание.
Только возвращение к своему Русскому проекту, на основе свободы человека от цифрового и иного рабства, социальной справедливости, этики совести, когда общее выше личного, духовное выше материального, правда выше писаного закона, позволит избежать демографической (вымирания), миграционной (замещения коренных этносов пришельцами), культурно-образовательной (деградации, варваризации самих русских) и прочих катастроф.
Это позволит снова запустить «плавильный котёл», развивать национальные окраины-украйны. Когда Великая Россия (в составе всех ныне разъединенных частей – РФ, Белая и Малая Русь, Приднестровье) станет культурно-образовательным, научно-технологическим, гуманитарным (в смысле развития человека) центром человечества. А русские снова станут примером для всех народов.
Но для этого нужно отказаться от западной концепции развития, в основе которой несправедливость и порабощение человека. Сегодня миграционная политика РФ – это замена коренного населения, прежде всего русского, вымирающего самыми стремительными темпами, на мигрантов. Пришельцы готовы работать при любых условиях, довольны любыми властями, не ропщут, что устраивает чиновничество и крупный капитал. Одновременно происходит реализация установок глобального капитала и бюрократии по разрушению белой расы и превращению бывших национальных государств в «новые Вавилоны».