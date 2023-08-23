Сегодня на ряде направлений в зоне специальной военной операции продолжались ожесточенные боевые действия. Это следует из сообщений пресс-центров группировок войск ВС РФ, военных корреспондентов, а также сводок противника.
В районах Курдюмовки и Малоильиновки российские войска из ТОС «Солнцепек» поразили скопление личного состава ВСУ. Под Андреевкой был нанесен удар с помощью FPV-дронов сразу по восьми группам вражеской пехоты. В результате удара были уничтожены боевая машина пехоты и блиндаж подразделений 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии.
Из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» был нанесен удар по украинским боевикам в районе Дроновки, в результате чего поражены командно-наблюдательный пункт, пункт связи, а также склад боеприпасов артиллерийского подразделения и места дислокации личного состава 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Свои результаты дала и контрбатарейная борьба: ВС РФ уничтожили САУ «Краб» польского производства, систему М777 американского производства, 2 гаубицы Д-20 и 3 миномета.
Наносились удары по позициям противника и с помощью штурмовой авиации. В результате ударов с воздуха ВКС РФ поразили места скопления украинских боевиков у ряда населенных пунктов, а также уничтожили пять боевых машин пехоты на Артемовском направлении.
В районе Серебрянского лесничества были отбиты три попытки противника атаковать российские позиции с помощью пехоты и бронетехники 42-й и 67-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Противника уничтожили огнем артиллерийских орудий.
На Запорожском направлении на северной окраине села Работино были нанесены удары по боевикам ВСУ, пытавшимся скрытно перемещаться по территории населенного пункта. Сам факт перемещения противника был выявлен бойцами 22-й бригады спецназа, после чего по украинским формированиям был нанесен удар.