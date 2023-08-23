Соцопрос: Более 40 процентов украинцев выступили за прекращение боевых действий при усилении российских ракетных ударов

Если Россия усилит ракетные удары по территории Украины, то боевые действия необходимо будет прекратить. Такую позицию поддерживает 43,3 процента опрошенных жителей Украины, свидетельствуют данные проведенного рядом украинских фондов социологического опроса.В числе 43,3% сторонников прекращения боевых действий в случае усиления ракетных ударов 20,7% выступают за замораживание конфликта, но без территориальных уступок Украине. Еще 22,6% выступает за переговоры с Россией. Интересно, что 41,5 процент украинцев убеждены в том, что все равно нужно продолжать боевые действия, даже если Россия усилит ракетные обстрелы.Интересно, что на юге и востоке Украины больше граждан, выступающих за переговоры и заморозку конфликта. Более 50% украинцев, проживающих в южных и восточных регионах, считают, что следовало бы уже прекратить конфликт.Но при этом около 80% украинцев не хотят уступать России территории ради прекращения конфликта, а также отказываться от вступления в НАТО, сокращать численность ВСУ, предоставлять русскому языку статус государственность и отказываться от политики десоветизации Украины.Таким образом, если верить соцопросу, в целом украинцы разделяют политику своего руководства. Но не исключено, что многие просто боятся отвечать на вопросы искренне, что тоже вполне понятно, учитывая репрессивный характер украинского режима.Отметим, что социологи опросили 2019 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Сам опрос проводился в период с 9 по 15 августа 2023 года в разных регионах Украины.