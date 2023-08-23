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Соцопрос: Более 40 процентов украинцев выступили за прекращение боевых действий при усилении российских ракетных ударов

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Соцопрос: Более 40 процентов украинцев выступили за прекращение боевых действий при усилении российских ракетных ударов

Если Россия усилит ракетные удары по территории Украины, то боевые действия необходимо будет прекратить. Такую позицию поддерживает 43,3 процента опрошенных жителей Украины, свидетельствуют данные проведенного рядом украинских фондов социологического опроса.


В числе 43,3% сторонников прекращения боевых действий в случае усиления ракетных ударов 20,7% выступают за замораживание конфликта, но без территориальных уступок Украине. Еще 22,6% выступает за переговоры с Россией. Интересно, что 41,5 процент украинцев убеждены в том, что все равно нужно продолжать боевые действия, даже если Россия усилит ракетные обстрелы.

Интересно, что на юге и востоке Украины больше граждан, выступающих за переговоры и заморозку конфликта. Более 50% украинцев, проживающих в южных и восточных регионах, считают, что следовало бы уже прекратить конфликт.

Но при этом около 80% украинцев не хотят уступать России территории ради прекращения конфликта, а также отказываться от вступления в НАТО, сокращать численность ВСУ, предоставлять русскому языку статус государственность и отказываться от политики десоветизации Украины.

Таким образом, если верить соцопросу, в целом украинцы разделяют политику своего руководства. Но не исключено, что многие просто боятся отвечать на вопросы искренне, что тоже вполне понятно, учитывая репрессивный характер украинского режима.

Отметим, что социологи опросили 2019 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Сам опрос проводился в период с 9 по 15 августа 2023 года в разных регионах Украины.
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:47
    +6
    Эти опросы сродни уверениям полуторагодичной давности,про то,что "нас встретят цветами".Ненавидят они нас,какие 40%?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:56
      +6
      Пусть боятся, американцев вон все ненавидят, но им всё равно до чужих мыслей, так как никакой пощады со стороны американцев ждать не приходится
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 20:20
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Эти опросы сродни уверениям полуторагодичной давности,про то,что "нас встретят цветами".Ненавидят они нас,какие 40%?

      Им с 90-х конкретно промывали мозги, а уж после отторжения Крыма тема добавилась конкретная.
      Закончатся военные действия и будет на Украине как в послевоенные годы, бандеровские банды по всей Окраине, потому как сколько у них погибших ? И всё повесят на Россию и россиян и будет террор, увы.
      Украину оторвали от России....
  2. barclay
    barclay Сегодня, 19:48
    +1
    свидетельствуют данные проведенного рядом украинских фондов социологического опроса.
    Этот "ряд" это кто? Что за фонды? А был ли опрос? Нужны цифры для создания общественного мнения?
    А пока, они лезут в атаки повсеместно, не смотря на общественное мнение.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:09
      +2
      Цитата: barclay
      свидетельствуют данные проведенного рядом украинских фондов социологического опроса.

      социологи опросили 2019 украинцев в возрасте от 18 лет и старше.


      Ряд фондов опросил аж 2019 человек.
      Репрезентативненько, однако. laughing
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:51
    +8
    Да кто бы их ещё спрашивал...
    А то соцопросы, мнения. Вы ещё демократию вспомните и предвыборные обещания. Пока прикладом не постучитесь в ворота властьимущих, никто вас слушать не будет
  4. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 19:51
    +3
    Моника Зеленски не сможет отказаться от войны из-за страха перед звёздно-полосатым хозяином и перед укрофашистами в своем окружении.
  5. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 19:53
    +10
    Значит ракетные удары надо усиливать, особенно по украинской критической инфраструктуре, жить в полной темноте да ещё без газа и водоснабжения такое себе удовольствие.
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:00
    +8
    Нужно продолжать наносить удары. Пусть проникнутся, как жители ДНР и ЛНР, каково это ожидать каждую минуту, что тебе на башку прилетит
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 20:01
    +2
    60% украинцев хотят, чтобы осталось 40% украинцев?
    Но от советского УССР на территории нынешней Украины уже около 40% от тех 53 миллионов.
    От нынешних 20 миллионов 40% это будет 8 миллионов, чуть поменьше, чем население Белоруссии. Но больше, чем население Трибалтики.
    Но само такое желание как минимум, нездоровое, есть какой-то процент суицидников во все времена в любом обществе, но 60%???? Лемминги?
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:16
    +1
    Но при этом около 80% украинцев не хотят уступать России территории ради прекращения конфликта, а также отказываться от вступления в НАТО, сокращать численность ВСУ, предоставлять русскому языку статус государственность и отказываться от политики десоветизации Украины.

    Расскажите об этом любителю братского народа.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:17
    +1
    Таким образом, если верить соцопросу, в целом украинцы разделяют политику своего руководства. Но не исключено, что многие просто боятся отвечать на вопросы искренне, что тоже вполне понятно, учитывая репрессивный характер украинского режима.

    Ещё следует добавить - велика вероятность, что ничего, ни у кого не спрашивали. Написали цифры устраивающие всех. Страна фальсификат, в ней может произойти всё что угодно. yes
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:23
      0
      Цитата: Лешак
      велика вероятность, что ничего, ни у кого не спрашивали. Написали цифры устраивающие всех. Страна фальсификат, в ней может произойти всё что угодно.

      Вот это скорее всего!
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 20:19
    +1
    Всем, кто высказывался за переговоры - видимо сразу в зубы повестку тыкали и на фронт?
  11. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:28
    -1
    С 2014 года им очень хорошо вынесли мозги,а в кремле их и дальше называли "братским народом ",к сожалению!
  12. Дес
    Дес Сегодня, 20:53
    0
    из статьи(новости) без автора: "Но при этом около 80% украинцев не хотят уступать России территории ради прекращения конфликта, а также отказываться от вступления в НАТО, сокращать численность ВСУ, предоставлять русскому языку статус государственность и отказываться от политики десоветизации Украины."
    Мы мирно вернули Крым, поддерживали и приняли ЛДНР, возвращаем другие территории. При этом разрушаем их города, уничтожаем их промышленность, их инфраструктуру и, естественно,их вооружённые силы. Объективные итоги опроса.
  13. N-W
    N-W Сегодня, 21:28
    0
    Растиражированная благоглупость про "мечтать не вредно" часто мешает понять простую вещь: наши действия зависят от наших ожиданий. Селюки ждут бесконечной помощи Запада и успешного продолжения контрнаступа. Пока их в этом не постигнет очевидное разочарование, общественное мнение серьёзно не изменится.