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«Русский волк в овечьей шкуре»: в испанской прессе оценили систему маскировки «Накидка» на танке Т-14

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«Русский волк в овечьей шкуре»: в испанской прессе оценили систему маскировки «Накидка» на танке Т-14

Концерн «Калашников» представил новую модификацию системы маскировки «Накидка», которая заинтересовала испанских военных журналистов.


Новое изделие готово к производству в больших количествах и может привести к значительным изменениям в военном деле за счет того, что обеспечивает скрытность техники за небольшую цену и проста в использовании: экипаж может самостоятельно разместить ее примерно за два часа

- говорится в издании Defensa.



Как указывается, «Накидка» прошла испытания в ходе СВО, будучи установленной на различные модели бронетехники. Она состоит из различных типов волокон для уменьшения тепловой, оптической, радиолокационной и инфракрасной сигнатуры.

Танк Т-14 в ее обличие напоминает русского волка в овечьей шкуре, так как «Накидка» придает ему менее агрессивный вид за счет более плавных переходов в конструкции машины, что позволяет скрывать корпус и установленное на него оборудование

- отмечается в издании.



«Накидка» изготовлена из синтетической ткани, которая состоит из нескольких слоев гибких и не очень тяжелых волокон, деталей о которых испанским журналистам не поведали.

Новую систему маскировки можно применять для оснащения крупного парка российской бронетехники за счет ее небольшой цены. Запросить ее могут и другие страны

- оценили в издании новое изделие.
Использованы фотографии:
Defensa
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:19
    +1
    М-да, если не врут в статье то секретность просто "на высоте", правильно зачем там чего-то секретить и скрывать, давайте всё выкладывать в инет пусть ТА сторона знает и про накидки и подкладки и секретов нам не надо.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:31
      -2
      Цитата: Ропот 55
      М-да, если не врут в статье то секретность просто "на высоте"

      Секретного в "Накидке" уже ничего нет. Почти год назад т-90 вместе с "Накидкой" отправился в США для изучения.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:22
    +4
    Ну пока этого "волка" в войсках видеть не придётся - отправлен на доработку, а "овечья шкура" уже применяется и довольно успешно. К сожалению и в руки врагу, эта шкура, уже попала. request
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:26
    0
    Кто бы говорил! Испанцы! Сидите и думайте, какую шкуру с ваших быков сдерут в недалеком будущем.
  4. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 20:29
    0
    Если она эффективна, то о какой продаже может идти речь ?!
    Другие страны могут и обойтись ! Продажа такого эффективного военного снаряжения должна приравниваться к продаже, предательству Родины и наказание минимум пожизненное заключение, против расстрела !
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:30
    -4
    И толку?Танка то в армии как не было так и нету!
  6. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 20:31
    0
    Я вот хз. Если еще на башню пожалуйста лепите, то где гусянка бегает и куча грязи и другого говна летит как-то сомнительно. Если только не выехать и сделать один-три выстрела и снова в укрытие.
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 20:40
      0
      Цитата: Станислав82
      сделать один-три выстрела

      А почему ствол не укрыт, не в чехле, если сделать пару-тройку выстрелов, то светиться в тепловизоре будет сильно, ведь нагревается. Может просто не стали цеплять, других объяснений не нахожу request
    2. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 21:03
      0
      Цитата: Станислав82
      Я вот хз. Если еще на башню пожалуйста лепите, то где гусянка бегает и куча грязи и другого говна летит как-то сомнительно. Если только не выехать и сделать один-три выстрела и снова в укрытие.

      "Накидка" нужна для укрытия танков и другой бронетехники на стоянках в прифронтовой полосе.
      hi
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:58
    0
    Нада еще на надувные танки двигатель поставить, чтоб он ездить мог и с накидкой. Вот будет тема! good Дешиво и сердито и вводит противника в заблуждение.