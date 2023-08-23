Военное обозрение
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Верховная Рада Украины приняла исключающее возможность любых территориальных уступок ради завершения конфликта постановление

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Верховная Рада Украины приняла исключающее возможность любых территориальных уступок ради завершения конфликта постановление

Сегодня на Украине Верховной Радой было принято специальное постановление, в соответствии с которым исключаются любые территориальные уступки России, даже с целью прекращения боевых действий. Таким образом, украинским режимом специально создаются нормативно-правовые акты, которые максимально затрудняют вероятность начала переговоров с Россией.


Создается впечатление, что украинские власти хотят создать правовую базу для продолжения конфликта любой ценой. В принятом Радой постановлении подчеркивается, что любые территориальные уступки ради прекращения конфликта недопустимы.

Вероятно, подобных постановлений еще не знала мировая правовая практика. Ведь теоретически такое постановление запрещает даже отдать заброшенный хутор Н. ради завершения масштабного вооруженного противостояния, что само по себе абсурдно.

Интересно, что такое постановление было принято вскоре после того, как руководитель офиса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен не исключил возможность приема Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части территорий. Но потом Столтенбергу пришлось опровергать заявление своего подчиненного, которое, к слову, вызвало большую панику со стороны украинского руководства.

Теперь украинские парламентарии решили «обезопасить» киевский режим от подобных «торгов» специальным постановлением. Напомним, что ранее на Украине на законодательном уровне были запрещены переговоры с действующим президентом России, что тоже весьма впечатляет.
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17 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:10
    +4
    Да не будет никаких переговоров.Что ещё должно случиться,чтобы это поняли уже наконец?Уже миллион раз по-моему сказали.Сколько ещё раз надо повторить?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 20:13
      +5
      Когда ВС РФ перейдут в наступление и замаячит начало конца режима Зе, о переговорах заговорят все... Только во время переговоров нам нельзя останавливать войска. Проходили уже.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:14
      +5
      Что должно случится???О!у нас многое может.Вот сообщение-в Тверской области разбился бизнес джет Пригожина.С пассажирами,А лет за тридцать с гаком разрушили СССР.Тоже года за четыре до этого никто не мог подумать.Страна неслучайных случайностей
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 20:24
        -1
        На видео, как мне показалось, след от ракеты и женский голос за кадром: "Было два хлопка". Большая вероятность, ПВО отработало.
        Уткин (Вагнер) и Пригожин погибли.
        Всего 10 человек.
        Очень, очень плохо...
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 20:24
        -5
        Это обычная история современной России - полная беспощадность к патриотам, безудержная любовь к либералам. Стремоусов, Мозговой, Беднов, Пригожин и многие другие. За них ведь никто не попросил из Израиля, расследование тоже не будет проводиться. И думаю это не последний такой подарок нашим уважаемым партнерам
        1. Наган
          Наган Сегодня, 20:46
          +1
          Цитата: alexoff
          За них ведь никто не попросил из Израиля
          При чем здесь Израиль? Или опять в кране нет воды?
      3. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 20:25
        0
        Говорят (правда/нет непонятно) слышали два хлопка, если сбили, возможно ДРГ. Вопрос кто слил маршрут.
        1. Наган
          Наган Сегодня, 20:52
          +1
          Цитата: ИванИванов
          Говорят (правда/нет непонятно) слышали два хлопка, если сбили, возможно ДРГ. Вопрос кто слил маршрут.

          Стингеры до высоты 8500 не достают. А чтоб ДРГ на "Буке" аж до Твери доехала, это ж какую фантазию надо иметь.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:16
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Да не будет никаких переговоров.

      Абрамовичи без работы не останутся.
    4. topol717
      topol717 Сегодня, 21:06
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Да не будет никаких переговоров.Что ещё должно случиться,чтобы это поняли уже наконец?Уже миллион раз по-моему сказали.Сколько ещё раз надо повторить?

      Любой конфликт заканчивается переговорами. Даже полная капитуляция и та есть не что иное как переговоры.
      Хотя в этом случае есть вероятность что государства Украина больше не будет.
      Раздербанят на 4-5 мелких княжеств, вот тогда точно никаких переговоров.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:13
    0
    Партия слуги и партия народа регионов н победили "промосковских". Свое сало не воняет и не тает под близкой к телу рубашкой."это сгусток нервов"
    Только деление на историческую области ново-мало-россию, волынь, подолию, полесье. Дезинтеграция и разделение. Казакия в волыни и калики в оболони. Не должно быть политического украинства.
    Это тяжелее военной победы над бпндеровцами
  3. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 20:15
    +1
    Это радует. Минус одна возможность для кремлёвских сдать Крым и Донбасс в обмен на виллы и яхты.
  4. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 20:24
    -2
    Там Пригожина похоже уже убрали … просто жесть какая-то
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:29
    +1
    А подписывать капиталяутю они то же запретят?
    Хотя наверно они тут нормально сделали, нам не нужны территриалтные уступки, на м надо всё своё забрать!
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:29
    +1
    Дурачья логика ,в своей идиотической сути полагающая что бумага остановит "человека с ружьем и на танке" или подписание фактической капитуляции "с лицом" ,перед выбором сделать это "без лица".
    Надо будет крупным собственникам - вот реально ,припечет если - они ночью и в труселях всех этих "подписателей" свезут в одно место, и те дружно и хором откажутся от своих подписей.
    Просто потому ,что хотя нашим миром и правят бумажки- бумажка это суть ширма того, что всегда было и всегда будет. Права силы и возможности двигать фигуры.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:33
    -2
    Султан впишется,абрамойша прогнется,жаждущих под предлогом мирных переговоров погреть руки найдётся множество.
  8. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:14
    0
    "Создается впечатление, что украинские власти хотят создать правовую базу для продолжения конфликта любой ценой. В принятом Радой постановлении подчеркивается, что любые территориальные уступки ради прекращения конфликта недопустимы."
    У Вас правильное впечатление. Идёт странная операция, отсюда странные решения принимают контрагенты.
    РФ в одностороннем порядке постановила свои изменения сами знаете в чём (причём я- люто голосовал).
    UA- приняла аналогичные (кто ей запретит?!.)
    Странные вопросы... request
    Надо было или бить врага бодро и реактивно. Дабы некому было жаловаться.
    Или мы имеем "как всегда "... request
    Уж извините. hi