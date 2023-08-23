Верховная Рада Украины приняла исключающее возможность любых территориальных уступок ради завершения конфликта постановление

Сегодня на Украине Верховной Радой было принято специальное постановление, в соответствии с которым исключаются любые территориальные уступки России, даже с целью прекращения боевых действий. Таким образом, украинским режимом специально создаются нормативно-правовые акты, которые максимально затрудняют вероятность начала переговоров с Россией.Создается впечатление, что украинские власти хотят создать правовую базу для продолжения конфликта любой ценой. В принятом Радой постановлении подчеркивается, что любые территориальные уступки ради прекращения конфликта недопустимы.Вероятно, подобных постановлений еще не знала мировая правовая практика. Ведь теоретически такое постановление запрещает даже отдать заброшенный хутор Н. ради завершения масштабного вооруженного противостояния, что само по себе абсурдно.Интересно, что такое постановление было принято вскоре после того, как руководитель офиса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен не исключил возможность приема Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части территорий. Но потом Столтенбергу пришлось опровергать заявление своего подчиненного, которое, к слову, вызвало большую панику со стороны украинского руководства.Теперь украинские парламентарии решили «обезопасить» киевский режим от подобных «торгов» специальным постановлением. Напомним, что ранее на Украине на законодательном уровне были запрещены переговоры с действующим президентом России, что тоже весьма впечатляет.