Росавиация: Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer

В районе села Куженкино в Тверской области разбился принадлежавший куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer-600 с бортовым номером RA-02795. Ранее он не раз прилетал в Белоруссию после перебазирования туда ЧВК "Вагнер". Сообщается, что, несмотря на то, что рухнувший борт принадлежал Пригожину, обычно он летал на другом самолете.По данным МЧС РФ, на борту потерпевшего крушение самолета находились десять человек. Все они погибли. Находился ли в самолете Пригожин, в настоящее время неизвестно. Сообщается, что рухнувший борт летел из Москвы и пропал с радаров над Тверской областью в 15:11. Всего в полете бизнес-джет находился менее получаса.При ударе об землю самолет полностью сгорел. Всего в полете он находился менее получаса. По данным сервиса Flightradar24, самолет пропал на высоте около 8500 метров, на скорости примерно 950 км в час.Также сообщается, что по факту произошедшего в Росавиации начато расследование. По данным ведомства, среди пассажиров борта числился владелец самолета Евгений Пригожин. Но это не значит, что он со стопроцентной вероятностью летел на этом самолете. По непроверенной информации, на борту разбившегося самолета, помимо Пригожина, находился руководитель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.Telegram-каналы публикуют информацию, что другой самолет, принадлежащий Пригожину, в это время развернулся под Москвой и направился в аэропорт.