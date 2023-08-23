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Росавиация: Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer

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Росавиация: Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer

В районе села Куженкино в Тверской области разбился принадлежавший куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer-600 с бортовым номером RA-02795. Ранее он не раз прилетал в Белоруссию после перебазирования туда ЧВК "Вагнер". Сообщается, что, несмотря на то, что рухнувший борт принадлежал Пригожину, обычно он летал на другом самолете.


По данным МЧС РФ, на борту потерпевшего крушение самолета находились десять человек. Все они погибли. Находился ли в самолете Пригожин, в настоящее время неизвестно. Сообщается, что рухнувший борт летел из Москвы и пропал с радаров над Тверской областью в 15:11. Всего в полете бизнес-джет находился менее получаса.

При ударе об землю самолет полностью сгорел. Всего в полете он находился менее получаса. По данным сервиса Flightradar24, самолет пропал на высоте около 8500 метров, на скорости примерно 950 км в час.

Также сообщается, что по факту произошедшего в Росавиации начато расследование. По данным ведомства, среди пассажиров борта числился владелец самолета Евгений Пригожин. Но это не значит, что он со стопроцентной вероятностью летел на этом самолете. По непроверенной информации, на борту разбившегося самолета, помимо Пригожина, находился руководитель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Telegram-каналы публикуют информацию, что другой самолет, принадлежащий Пригожину, в это время развернулся под Москвой и направился в аэропорт.
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131 комментарий
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:25
    +7
    Кто-то решил "что мавр должен уйти"?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:31
      -13
      Росавиация: Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer


      Летать надо бортами Аэрофлота как раньше говорили.На отечественных самолётах,а не забугорных Embraer.Там электроника иностранная и тот же проект наш который на днях разбился при приземлении на Луну это тоже западная электроника и команды поступающие на неё при помощи прошивок. Вот оно наследие Гайдара,гробившего наш авиапром. Западные ЗРК ПВО в Ираке так же не сработала когда Запад напал на Ирак.И никаких выводов.Воюем с Западом,но при этом летаем на его самолётах.А Западу надо любой ценой раскачать ситуацию в стране и подставить Путина.Так что эта авиакатастрофа дело рук Запада.Это 100 %. Да и мешал ЧВК Вагнер Западу.Сильно мешал.Потом эта мутная история 24 июня сего года.А тут ещё и попытка раскачать патриотическую часть общества на бунт.Для того и устроили эту авиакатастрофу.Ведь контрнаступ не удался.А не удался контрнаступ,то значит общество не раскачать, а Запад хочет раскачать общество.Но для этого нужен весомый резонансный повод.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 20:34
        +14
        Что-то вы основательно взялись за конспирологические теории.
        Если Пригожин был на борту и по нему "отработали" с земли, то круг подозреваемых очевиден и они точно не из США.
        1. Mraka
          Mraka Сегодня, 20:43
          +3
          Скорее бомба. А может и сам рухнул.
          И такое бывает.
          1. Ulan.1812
            Ulan.1812 Сегодня, 21:02
            0
            Цитата: Mraka
            Скорее бомба. А может и сам рухнул.
            И такое бывает.

            Была инфа что был взрыв на борту. Не удивлюсь что это так.
            1. военком Котёнок
              военком Котёнок Сегодня, 21:17
              +1
              После мятежа Пригожину очевидно оставалось жить недолго. Я думал — неделю, оказалось — два месяца.
        2. Andrey “andrewTSO” D
          Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 20:59
          -5
          по нему "отработали" с земли

          950 км/час и 8500 метров... Ну да, ну да - именно с земли и работали...
          Сильно не удивлюсь, если это очередной трюк Пригожина
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 21:03
            -2
            Работать можно не только из ПЗРК, у которых потолок 3-4 тысячи.
            Заказчик-то, небось, не частное лицо.
      2. albert
        albert Сегодня, 20:40
        +15
        Цитата: Orange-Bigg
        подставить Путина

        Путин сам себя подставляет войной на полшишечки.Убили Татарского, Дугину, дроны сыплются на Кремль, но зато Зеленский ,Данилов и К живы и здоровы.
        1. Кельбес
          Кельбес Сегодня, 20:46
          -18
          Убили Татарского, Дугину,

          ну убили и убили, прям велики величины, чтоб о них кто-то горевал и переживал окромя родственников и совсем уж фанатов. Пошумели с несколько дней, потом новый инфоповод и забыли буд-то и не было.
          А вы сразу Путин себя подставляет... Ага, прям спать теперь не может и локти грызёт)
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 21:22
            +4
            Цитата: Кельбес
            А вы сразу Путин себя подставляет... Ага, прям спать теперь не может и локти грызёт)

            Вот скажи мне, ты , или просто идиот?
        2. KAV
          KAV Сегодня, 20:50
          +6
          Во-первых, так и нет доказательств, что Пригожин погиб в составе группы.
          Во-вторых, а кто вам сказал, что все так и было? Неужели не понятно, что устраивать такой вид "казни", или читай расправы - это ни разу не во благо власти. Отсюда вопрос - кому выгодно, чтобы все решили, что это именно расправа за неповиновение?
          Вы как дети малые... Ей-Богу...
          Снова, все это походит на какой-то загаженный театр. Вот Пригожин вещает с бодрой мордой лица из Африки, а вот он уже типа погиб в самолете. Ничего не йокает?
          1. Ulan.1812
            Ulan.1812 Сегодня, 21:01
            -6
            Цитата: KAV
            Во-первых, так и нет доказательств, что Пригожин погиб в составе группы.
            Во-вторых, а кто вам сказал, что все так и было? Неужели не понятно, что устраивать такой вид "казни", или читай расправы - это ни разу не во благо власти. Отсюда вопрос - кому выгодно, чтобы все решили, что это именно расправа за неповиновение?
            Вы как дети малые... Ей-Богу...
            Снова, все это походит на какой-то загаженный театр. Вот Пригожин вещает с бодрой мордой лица из Африки, а вот он уже типа погиб в самолете. Ничего не йокает?

            Есть один персонаж кому это выгодно и во благо и у кого есть возможность такое устроить.
            1. KAV
              KAV Сегодня, 21:05
              +4
              Цитата: Ulan.1812
              Есть один персонаж кому это выгодно и во благо и у кого есть возможность такое устроить.
              Огласите? Или, надо самим догадаться?
          2. военком Котёнок
            военком Котёнок Сегодня, 21:28
            -1
            Цитата: KAV
            Неужели не понятно, что устраивать такой вид "казни", или читай расправы - это ни разу не во благо власти.

            У вас может быть такое мнение, но вы не можете приставить свою голову тем, кто принимает решения. И нет абсолютно никаких гарантий, что их мнение на этот счёт совпадает с вашим.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:31
      0
      Быстро. Я думал ему с пол года еще дадут пожить.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:43
        -7
        Цитата: Арон Заави
        Быстро. Я думал ему с пол года еще дадут пожить.

        Арон, а есть примеры из истории любого государства, когда столько времени оставляли на свободе и при власти мятежников? winked
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 21:03
          -2
          Цитата: Ясная
          Арон, а есть примеры из истории любого государства, когда столько времени оставляли на свободе и при власти мятежников?

          Есть. Павла первого, например, убили табакеркой и сказали что всё будет как при бабушке!
    3. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:33
      -3
      Трагическая случайность. Как там кто то из той походной колонны расказывал – мол мы подумали что эти самолеты и вертолеты нам угрожают…Ага Интересно, что теперь будет с вагнерами в Беларуси.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:38
        +2
        Случайность? Очень сильно за уши притянуто.
      2. Mraka
        Mraka Сегодня, 20:45
        -1
        Ничего конечно. Кто ж таких профессионалов трогать,или распускать будет.
        1. t-12
          t-12 Сегодня, 20:53
          -3
          Для рядовых бойцов и низовых командиров мало что изменится. Высшее руководство либо снимут, либо вслед за Пригожиным.
      3. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 21:05
        -3
        Ага Интересно, что теперь будет с вагнерами в Беларуси.

        Распустят те вернутся домой в Россию а тут нате вам пожалуйста сюрпрайз от МО в виде повестки по мобилизации.
      4. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 21:14
        +3
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Ага Интересно, что теперь будет с вагнерами в Беларуси.
        Так то бы Пригожин юридически оформил свою компанию в Белоруссии и по всей видимости заключил контракт на подготовку белорусских военных, а стало быть оплата идёт из бюджета Белоруссии. Что касается африканского филиала, то тут интерес и финансирование России. До уточнения судьбы руководства Вагнера, рано делать какие то выводы т.к. остаются замы и командование на местах, которые действуют в рамках заключённых контрактов. Понятно, что несколько десятков тысяч вооруженных бойцов без внимания оставлены не будут, вопрос только в том, как их оформят. Скорее всего предложат перезаключить контракты с другими ЧВК, но задачи останутся прежними. Вообще то мутная ситуация.
        По самому происшествию сразу лезет три версии - тех.неисправность, закладка на борту и работа с земли, какая из них верная покажет время sad
  2. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 20:26
    -10
    Дали уйти красиво. На пенсию в Гватемалу. Театр.
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:26
    +10
    Не мытьем-так катаньем....Эххх, что же творится в нашем царстве-государстве?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:30
      +14
      Я ,честро говоря не поверил в то,что Евгению Пригожину тогда все простили...А по факту-один только мат.Страна скатывается в пропасть
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 20:45
        -7
        Страна скатывалась в пропасть, когда была частная армия величиной в корпус и без всякого контроля. 24 июня как раз по краю той пропасти и прогулялись.

        А теперь власть царя никем не оспаривается и ни кем не ограничивается. Это тоже приведёт в своё время к проблемам, ну а пока посмотрим. Сдаётся мне это к большим переменам...
        1. AUL
          AUL Сегодня, 21:09
          0
          Цитата: parabyd
          Сдаётся мне это к большим переменам...

          Это как раз к тому, чтоб перемен не было!
      2. котик-русич
        котик-русич Сегодня, 20:51
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        Я ,честро говоря не поверил в то,что Евгению Пригожину тогда все простили...
        Простить могли кражу денег выданных на войну "Вагнеру" (воруют "многие" - только суммы разные...), но вооружённый бунт против Власти - не прощается ни какой Властью...
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:30
      -36
      Уважаю людей которые не прощают, предательства. Надеюсь все поняли, о ком я говорю… Молодец! Тихонько. Спокойненько, без истерик… Другим- в назидание. Все под богом ходим..РS. А вове зеленскому- приготовиться. Всяко бывает. Современная авиатехника, столь ненадёжна…
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 20:34
        -3
        Народ, чего вы собираете? Понятно, как это может быть воспринято гражданами, соотв для х.о.х.л.а это двойной бонус.
      2. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 20:34
        +17
        Уважаю людей которые не прощают, предательства. Надеюсь все поняли, о ком я говорю… Молодец! Тихонько. Спокойненько, без истерик… Другим- в назидание. Все под богом ходим..
        Надеюсь вы уйдёте также, если сможете...
      3. Грац
        Грац Сегодня, 20:35
        +4
        Цитата: Андрей Николаевич
        Уважаю людей которые не прощают, предательства. Надеюсь все поняли, о ком я говорю… Молодец! Тихонько. Спокойненько, без истерик… Другим- в назидание. Все под богом ходим..

        ну кто прав кто нет в выступлении Пригожина тут ещё большой вопрос,а вот этот инцидент может привести к цепи подобных, но уже и с участием среди пострадавших стороны Шойгу, хотелось бы ошибиться, но...
      4. alexleony
        alexleony Сегодня, 20:37
        +5
        Современная ненадежная техника?Со следами ракет ПВО как быть?
      5. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:38
        +2
        Да гу?Если бы не простил бы,так арестовал прямо в Кремле,на всем известной теперь встрече.А теперь это выглядит мягко скажем некрасиво..
      6. Aken
        Aken Сегодня, 20:39
        +2
        Когда для сладкой парочки придёт время отвечать, она ответит и за это тоже.
      7. Тератор
        Тератор Сегодня, 20:56
        0
        Сразу видно человека, который все изподтишка гадости делает. Вы бы не писали тут. Здесь честные люди. Вам не сюда.
      8. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 20:58
        +4
        Цитата: Андрей Николаевич
        Уважаю людей которые не прощают, предательства. Надеюсь все поняли, о ком я говорю… Молодец! Тихонько. Спокойненько, без истерик… Другим- в назидание. Все под богом ходим..РS. А вове зеленскому- приготовиться. Всяко бывает. Современная авиатехника, столь ненадёжна…

        Кого вы уважаете? Кто убивает из под тишка?
        Если виновен- отдай под суд.
      9. ettore
        ettore Сегодня, 20:59
        +4
        Цитата: Андрей Николаевич
        Уважаю людей которые не прощают, предательства. Надеюсь все поняли, о ком я говорю… Молодец! Тихонько. Спокойненько, без истерик… Другим- в назидание. Все под богом ходим..РS. А вове зеленскому- приготовиться. Всяко бывает. Современная авиатехника, столь ненадёжна…

        А, если бы упал на жилые дома? Это не тихонько, это наоборот громко. Внутри собственной страны так не делают, это очень грубо и пошло.
        Это относительно вашей версии события.
      10. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 21:13
        0
        Уважаю людей которые не прощают, предательства.

        Это надо ещё посмотреть кто кого предал. Вызвать из Африки вооружить и кинуть в бой , а когда народ стал идти на службу в ЧВК больше нежели в МО РФ всячески "вставлять палки в колёса".
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:31
      +4
      Цитата: dnestr74
      Не мытьем-так катаньем....Эххх, что же творится в нашем царстве-государстве?

      Очень надеюсь, что ИХ там не было! Возможно, что выявят крысу, которая могла сдать маршрут.
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 20:36
        +4
        флайтрадар полностью показывал полет, о чем вы блин вообще?ну мозг включайте граждане, вам голова дана дабы думать, а не есть в нее
      2. Aken
        Aken Сегодня, 20:40
        -3
        что выявят крысу, которая могла сдать маршрут.

        И шакала, который отдал приказ.
    4. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:43
      -8
      Это называется централизация власти. Убрали все частные армии олигархов. Прижали оппозиционеров.

      Кто тут мечтал об империи? Вот её рождение.
    5. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:59
      -1
      Цитата: dnestr74
      Эххх, что же творится в нашем царстве-государстве?

      Классика. hi
  4. Million
    Million Сегодня, 20:27
    -1
    Вот и произошло то,что должно было произойти.Случайность,конечно....
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 20:30
      -6
      Зачем конспирологию разгонять? Кому, кроме салорейха нужно убирать публичную фигуру ( вместе с Уткиным), с которой обо всем договорились?
      1. Грац
        Грац Сегодня, 20:31
        -1
        я думаю это все таки не иностранцы сделали
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 20:38
        0
        с которой обо всем договорились?

        Есть и те, с кем не договаривались. Друзья сбитых летчиков, например.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 20:27
    -2
    Скорее всего диверсия, если так, нужен смерш безусловно и понятно ликвидация высшего комсостава укрорейха.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 20:31
      +15
      Ага. Диверсия. В Тверской области.Гражданский борт. Из С-300. Это безусловно укродиверсанты пробрались лесами.
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 20:40
        +1
        Цитата: Bulrumeb
        В Тверской области.Гражданский борт. Из С-300.

        Про закладочки на аэродроме не забываем.
      2. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 20:40
        +7
        уже С300, еще 20мин назад был пзрк или бук, вы че там курите? там от С300 инверсивный след столбом в небо стоял бы
        1. Bulrumeb
          Bulrumeb Сегодня, 20:51
          -4
          Да хоть бы и БУК. Легче от этого стало?
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 21:05
            +3
            мне пофиг, а вам бы мозг не помешало включить, хотел бы ВВП убрать Пригожина сделал бы это над Африкой, где ни радаров ни контроля, но нет млин, надо работать ПВО над одной из самой густонаселенной территорией РФ, да еще и под Москвой, где проходят основные гр маршруты, это бред, просто бред
      3. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 20:46
        +2
        Да чего там, сразу С-600, скажите. Максимум, что можно допустить с местным ПВО, учитывая характер нашей власти, которая навального боялась посадить, предпочитает договариваться и договорилась, это чудовищная ошибка с неким внешним воздействием
        1. Russian_Ninja
          Russian_Ninja Сегодня, 21:18
          0
          Да ну прям - боялась. Скорее он не сильно мешал, от его действий проблем не было да и народ в массе его не поддерживал
    2. Chem1st
      Chem1st Сегодня, 20:31
      +10
      Уверены, что это дело рук xoxлoв? Я вот сомневаюсь. У нас тут тоже полно персонажей, кому он регулярно ноги оттаптывал....
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 20:56
        0
        История типа "сами себя постреляли" Для власти это резонанс прежде всего (посмотрите на комменты), и никакого проку. Местные (оттоптанные, вне политики) максимум могли с самолетом подгадить, те кому всё равно на последствия. Для укрорейха же это двойной бонус.
  6. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 20:28
    +19
    Беспредел,хуже чем в 90х. На всю страну,никого не стесняясь мстит по подлому и ничего не боится. Подлая,мелкая и продажная душонка.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 20:35
      -5
      Думайте что говорите народ, вы еще расскажите про мешки с гексогеном от ФСБ в 90х.Совсем с дуба рухнули
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 21:10
        -2
        Цитата: ИванИванов
        Совсем с дуба рухнули

        А чё не так? Наш царь вообще спятил, в кроссовкав прыгает.
    2. Arcyus Long
      Arcyus Long Сегодня, 21:27
      0
      Кто мстит? Скажите ка в слух, или смелости не хватает?
  7. beybender
    beybender Сегодня, 20:29
    0
    В России какая то творится !!! Кто следующий , Суровикин ?!? А Пригожина в Африку надо было сваливать !!! Почувствовал безнаказанность !!!
    1. Наган
      Наган Сегодня, 20:39
      -1
      Цитата: beybender
      А Пригожина в Африку надо было сваливать

      Кстати, кто теперь будет разруливать в Ниггере? Вагнеру явно будет не до того.
      1. t-12
        t-12 Сегодня, 20:55
        0
        А что для Вагнера изменится? Ну, кроме руководства?
  8. Грац
    Грац Сегодня, 20:29
    +14
    Суровикина убрали, сейчас от Пригожина избавились.
    ох как бы всё это в большую кровь не вылилось, думаю у Вагнеров специалистов тоже дофига
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 20:34
      -5
      а вы что гашетку жали? откуда инфа что убрали его?авиация дело такое, на видео кстати самолет падает без возгорания, что уже странно если как пишут некоторые что отработала ПВО, так что угомоните свои таланты кидаясь беспочвенными обвинениями
      1. Всем_Добра
        Всем_Добра Сегодня, 20:39
        0
        Виталий , как обычно большинству все понятно , но найдутся всегда скрепостные, которым надо разжевывать
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 20:42
          -1
          конечно, самолеты ж не падают ни когда, вот вообще за всю историю авиации ни одной аварии или катастрофы, да?я прост мозг имею в отличии от вас
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 20:49
            -2
            Тут народ оказывается предпочитает конспирологию
        2. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 21:08
          +3
          у вас 2 варианта убрать не желательного вам человека подстроив все под авиакатастрофу над Африкой, в том же Нигере, где и радаров то нет толком, или над самой густонаселенной территорией РФ??какой выберете?вот просто мозг включите и логически подумайте
      2. esl462
        esl462 Сегодня, 21:02
        -1
        Отсутствие полукрыла Вам ни о чёмм не говорит?
        1. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 21:17
          0
          с учетом допустимых перегрузок гр бортов ни о чем не говорит, а вот отсутствие возгорания при оторванной консоли, а значит и вылетающем керосине из разрушенных тб как раз намекает на то что эт не ПВО, в противном случае был бы пожар
        2. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 21:25
          0
          а вот падает наш сбитый борт https://t.me/fighter_bomber/13747 разницу видите?
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 20:39
      +1
      Хрень какая-то. Это же чисто раскачка стула для власти, после всех договоренностей,совсем народ из ума выжил
    3. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:39
      +3
      Стрелкова убрали тоже, Кагарлицкого посадили, расчистили инфополе.

      Недавно Путин встречался с Герасимовым, а вчера - с главами Луганской и Запорожской областей, от одного из которых был уже анонс интересных событий на осень.

      Видимо, действительно, скучной она не будет.
  9. Елеазар бен Шауль
    Елеазар бен Шауль Сегодня, 20:30
    +7
    Да, случайность... как и с генерал-лейтенантом Александром Лебедем. Тот был конкурентом вору бориске
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:41
      +9
      Какой он конкурент? Выступал на стороне Ельцина в 1991 году и просил своих избирателей во втором туре голосовать за Ельцина. Конкурентом был скорее Примаков. А тут история как с Рохлиным или кучей героев Русской весны 2014 года
  10. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:31
    +9
    на борту разбившегося самолета, помимо Пригожина, находился руководитель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

    Всё что нужно знать о властьимущих. То что надо сбивают. а то что летит до Москва Сити, как-бы не совсем. Если на самом деле окажется что погибли руководители Вагнера, то грош цена словам главкома, хотя я больше чем уверен, что объявят о диверсии.
    А ведь Пригожин только развернулся в Африке буквально несколько дней назад.
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 20:58
      0
      Ну, объективности ради, к Москва-Сити летят небольшие и пластиковые (радиопрозрачные) самолётики, которые непросто обнаружить.
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 20:32
    +13
    Росавиация: Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer

    Весьма прискорбный случай, неприятный, особенно для властей.
    Если они даже не причём, то будет как в анекдоте: "ложечки то нашлись, но осадочек остался..."
    Земля пухом всем погибшим и соболезнование родным и близким. sad
  12. spirit
    spirit Сегодня, 20:33
    +6
    Видимо "Цезарь" очень обиделся...
    ожидал такого,когда утихнет шум через год, два,где нибудь в Африке от сердечного приступа.Но тут будет один очень неприятный момент,Цезарь давал слово,теперь Цезарю никто больше не поверит,не дай бог в случае чего.А так ожидаемо.Вопрос был только в методе и времени.Имхо request
    1. Million
      Million Сегодня, 20:40
      +6
      Цезарю и так никто не верит.Заврался вконец.
    2. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 20:41
      +1
      Много было дано слов и по многим поводам. Много было и назад взято...
    3. Aken
      Aken Сегодня, 20:42
      -2
      Акелла промахнулся уже второй раз.
    4. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 20:48
      0
      Цезарь давал слово закрыть уголовное дело. "Император" "Валенштайна" не убивать не обещал. https://www.youtube.com/watch?v=Bj3ZGvPD0VM
    5. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 21:00
      -1
      Видимо "Цезарь" очень обиделся...

      Ну, именно на такую реакцию х.о.х.о.л рассчитывал, с учетом что давно за Пригожиным охотился. Вот они там скачут от двойной радости - произошедшего и читая местные комменты.
    6. AUL
      AUL Сегодня, 21:23
      +2
      Цитата: spirit
      Но тут будет один очень неприятный момент,Цезарь давал слово,теперь Цезарю никто больше не поверит,

      Как будто раньше очень верили! ИМХО, ему на это глубоко нас...
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:33
    -6
    навеяло циклом "криминальная россия"

    когда главари не веря никому уже начинали уничтожать своих подельников
  14. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 20:34
    +4
    Не удивлюсь если один очень "грамотный" министр обороны скоро уйдет под землю. Туда и дорога.
  15. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:35
    +9
    Это подарок нашим партнёрам на день незалежности? После историй с Бедновым, Стремоусовым, Мозговым и другими с одной стороны и калынами-волынами с другой почему-то нет сомнений в том, кто это устроил
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:52
      +2
      Цитата: alexoff
      Это подарок нашим партнёрам на день незалежности? После историй с Бедновым, Стремоусовым, Мозговым и другими с одной стороны и калынами-волынами с другой почему-то нет сомнений в том, кто это устроил

      Кстати, намедни укрохрюк Буданов что-то грозил в сторону России.
  16. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:36
    +6
    кто теперь будет верить слову одного "своих не бросающего"
    и батька встрял, гарантии он давал
    1. Грац
      Грац Сегодня, 20:40
      0
      батька может гарантии дать только относительно территории своей страны да и то с большими оговорками
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 20:43
      -1
      Цитата: bravo77
      батька встрял, гарантии он давал

      Он на своей земле гарантии давал.
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:12
      0
      "своих не бросающего"

      свои у некоторых в киеве видимо сидят, и неплохо себя чувствуют....
  17. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:37
    +4
    Цитата: dnestr74
    Не мытьем-так катаньем....Эххх, что же творится в нашем царстве-государстве?

    тоже что с 14года

    мозговой-моторола-гиви-захарченко
  18. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 20:39
    +3
    Цитата: tihon4uk
    Не удивлюсь если один очень "грамотный" министр обороны скоро уйдет под землю. Туда и дорога.

    А я вот очень удивлюсь. Упомянутое вами лицо без высшего соизволения ничего не делает.
  19. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 20:40
    0
    Надо дождаться,когда второй самолёт приземлиться.
  20. golem
    golem Сегодня, 20:41
    0
    Убили не только Пригожнa но и Вагнера.
  21. tatra
    tatra Сегодня, 20:42
    -4
    И что интересно ,точно спустя 2 месяца после "недомятежа " Пригожина ,когда его бойцы сбили самолет и вертолеты .
  22. Cannon
    Cannon Сегодня, 20:42
    +3
    Все они погибли. Находился ли в самолете Пригожин, в настоящее время неизвестно.+++Месть кота Леопольда?
  23. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:44
    +2
    Путин же должен понимать, что на его защиту мог стать только Пригожин. С тестей блогера и с дуэлянтов "защитники", как с г... пуля.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 21:02
      +1
      Так он это и понимает прекрасно, странно что этого не понимают форумчане, отчаянно плюсуя конспирологам.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 21:09
        +1
        За жизнь Путина теперь "не дам и ломаного гроша". Вопрос только, чем это для страны обернется.
  24. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 20:46
    +1
    История наемных командиров со времен Валленштайна всегда заканчивалась одинаково. Пошел против нанимателя - устранили. Ничего нового и необычного.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:52
      +4
      Пригожин не шел против "нанимателя" и государства.
  25. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:46
    -1
    Ожидаемый итог. Честно говоря, ждал автокатастрофы, но решили что так с гарантией. Говорят, что Уткин ушел с шефом, возможно еще кто-то из значимых командиров. Когда взбесившийся травильный пес бросается на хозяина, то такого пса, как правило усыпляют/убивают. Не удивлюсь если произойдут еще несчастные случаи с известными людьми стоявшими в тени за ширмой-Пригожиным во время его путча.
  26. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:47
    -3
    если он был там предателя убрали или предатели убрали или теракт или украинцы или европейцы с америкосами или сам упал ждем оф версии что было и был ли он там !
  27. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 20:48
    +3
    В общем понятно что происходит, но лучше много не писать на эту тему по понятным причинам.
  28. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 20:49
    +3
    Опять погибли лётчики, которые просто выполняли свою работу...Бортпроводники...
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 21:32
      +1
      Цитата: Любитель_чтения
      Опять погибли лётчики, которые просто выполняли свою работу...Бортпроводники...

      Чего им эта мелочь? Они на весь народ давно положили и только глумятся от своей безнаказанности.
  29. Mraka
    Mraka Сегодня, 20:50
    -2
    То есть тему,что украинцы теракт сделали никто всерьез не рассматривает?
    1. Тератор
      Тератор Сегодня, 21:04
      -1
      Ну то есть совсем похоронить фсб???
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 21:17
      +2
      Цитата: Mraka
      украинцы теракт сделали никто всерьез не рассматривает?

      Да-да.. Они самые, сволочи...
  30. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 20:51
    +4
    Ща расскажут про укродиверсантов или про то, что пуляли по укроБПЛА, но промахнулись и т.п.
    Но этим поступком они показали свою недоговороспособность.
    И следующий поход на Москву не остановится на полдороги, т.к. с ними никто уже не станет говорить "по пацански".
    Это очередная очень серьёзная ошибка..
    Пригожин, безусловно, не хороший человек. Убийца, вор и т.п. Вполне вероятно он это заслужил. Но ему дали слово. И вот так вот, без суда, без приговора... Отвратительно.
    1. Arcyus Long
      Arcyus Long Сегодня, 21:34
      0
      Пилоты сбитые Вагнером, тоже погибли без суда и приговора, что ж вы по ним не стенаете. А жизнь наемника стоит ровно столько, сколько ему платят. А в глазах любого государства вообще нихрена ни стоит.
  31. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:02
    +2
    и чё получается, что имеем разборки ведомств террористическими методами?

    укры спасайте, заявляйте что ваша работа,
    хотя кто вам поверит, но электорат не щепетильный
  32. К_4
    К_4 Сегодня, 21:02
    +5
    Думаю, осенью будет повальная мобилизация. Народ соответственно может взбрыкнуть, убирают всех тех кто может возглавить поход против олигархата.
  33. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 21:04
    -1
    Почитал комментарии - истерика в разгаре. Подождём до завтра.............................
  34. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 21:06
    0
    выводы заинтересованые лица сделали..
  35. иван2022
    иван2022 Сегодня, 21:06
    -3
    Ах какой ужас!
    Конечно жизни пассажиров и летчиков - - никого не интересуют.. Они как бы и не люди........ Но Пригожин!!!!! Ему, любимцу русскому народному угрожает опасность!

    В свое время В. Ильюхин скончался через месяц после депутатского запроса на тему о предательстве в высшей власти....
    И ничего, распрекрасному народу было пофиг......

    Если бы ваш Пригожин был кому нужен или сильно не нужен-избавились бы вообще без звука...... . И без эффектов.

    Не исключаю, что сей мастер пиара пожертвовал своим самолётом и ещё десятом жизней. Которых на его совести уже десятки тысяч.... ... И много ещё увидим подобных цирковых номеров.
  36. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:07
    0
    Цитата: Грац
    батька может гарантии дать только относительно территории своей страны да и то с большими оговорками


    он давал гарантии и
    вагнеровцы когда заключили перемирие были ещё на территории Рф
    т.е по вашему вне закона

    думайте, не порите чушь
    пригожину и ко нах не нужны были гарантии только на белоруссии

    так что их кинули и это понимают люди в теме и мотают на ус
  37. aibetmen
    aibetmen Сегодня, 21:12
    +1
    Прям веет тем фактом что крушение самолёта рукотворно.Такие самолёты не часто падают
  38. optimistkarus
    optimistkarus Сегодня, 21:13
    -2
    Евгений Пригожин был одной из главных целей врагов на ликвидацию.
    Узнать когда летит самолёт ничего не стоит при нашей Болтливости населения, Глупости и Продажности.
    Наоборот, они даже хвастаются тем, что знают, где, когда, какие они осведомленные и прозорливые.
    С чего бы упал самолет ??????
    Много версий:
    1 - Был заранее подготовлен, чтобы на какой то минуте произошёл сбой техники
    2 - Может караулили в воздухе и навели соответствующие приборы, которые способствовали отключению приборов в самолёте
    3 - Если один из летевших в самолёте был скрытым агентом.
    Из членов экипажа или летящих.
    Ликвидировать руководителей Вагнера, значит ликвидировать организацию. И это обязательно нужно было сделать.
    4 - может кому то незаметно или просто в самолет что то подложили, а на высоте включили на взрыв.
    Аналогичное было в Сочи, когда самолёт дозаправился и почему то в воздухе взорвался. Все кругом честные патриоты, нипричём, а делал через кого то человек, которому позволили сделать, прикрыли его, крышевали, но якобы ничего не видели. То же самое в Таганроге вытащили электронику в колличестве 40 из самолета судного дня, охранялся, никто ничего не видел, в итоге нашли армяна, имеющего четырёх детей, чтобы сильно не наказали многодетного примерного папашу, хорошо заплатили, те хмыри, вывернутся из любой ситуации. А главные заказчики в тени. Всё кроют.
    5 - Может через Космос уничтожили, навели какие то лучи. Возможно со всех сторон, чтобы электроника заглохла намерво.
    С нескольких спутников.
    Вагнер сильно стал мешать европейцам в Африке !
    Если кого надо срочно ликвидировать англосаксы диверсанты и убийцы идеальные.
    А информацию обычно Все Всегда знают.
    Где знают двое, там знают Все !
  39. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:14
    -1
    если это сделали не окраенцы, то тогда видимо наступают "свитые девеностые" версия 2.0...
  40. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 21:15
    -1
    Решили "соседи" сделать себе подарок на день незалежности. Хоть так, мерзко и подло, коль не получается на поле боя. В этом вся их суЩность. Ну, что же, земля пухом тем, кто погиб. Почему-то верится, что Пригожина там не было. Как и не увольняли в реальности генералов-героев... Как не был и "мятеж" настоящим... "Вся наша жизнь - игра..."
  41. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 21:21
    +1
    еврей.ам нужно спокойно выкачивать ресурсы из страны, им насрать на СВО и его результаты, любой кто будет мешать словами или делами будет убран, кого то посадят, кого то убьют, с 91 года страна в руках всяких абрамовичей и вексельбергов, для которых Россия всего лишь кормовая база, они рулят тут, а куклы на концертах сейчас в честь Курской битвы
  42. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:25
    +1
    Цитата: Владимир80
    если это сделали не окраенцы, то тогда видимо наступают "свитые девеностые" версия 2.0...

    а на хрена это украм?

    вернуть часть вагнеровцев в украину
    чтобы больше потерь было у всу

    за такое укры исполнителей выепут знатно
    да и раньше они наносили удары по стационарным объектам(их возможности)
    а тут вообще джекпот нужно было поймать с говном на свою голову

    но паства может верить в версию с украми