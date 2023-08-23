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Китай объявил о вложении более триллиона долларов в модернизацию НОАК

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Китай объявил о вложении более триллиона долларов в модернизацию НОАК

На фоне эскалации геополитической напряженности Китай объявил о своем намерении вложить1,4 триллиона долларов в модернизацию НОАК в период с 2024 по 2028 годы.


Об этом сообщается в издании World Defence News, указывая, что на растущие оборонные расходы влияют несколько ключевых факторов: увеличение поддержки Тайваня со стороны США, продолжающиеся территориальные споры в Южно-Китайском море и укрепление региональных альянсов [потенциально направленных против КНР].

Как полагают в издании, существенная часть новых инвестиций пойдет на укрепление флота, чтобы сделать его доминирующей силой в «голубых водах» [в глубоководных районах мирового океана]. С этой целью осуществляется несколько программ закупок, включая приобретение четвертого авианосца, ввод в эксплуатацию атомной подводной лодки с баллистическими ракетами класса Tang, развертывание фрегатов типа 054A и спуск на воду передовых эсминцев проекта Renhai (тип 055).

Эти инициативы могут повлиять на динамику безопасности как в региональном, так и в глобальном масштабах

- указывается в издании.

Подчеркивается, что Пекин сделал целью доминирование в Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Желтом морях.

Обзор оборонного бюджета Китая показывает значительный рост. С 2019 по 2023 год ассигнования на ВС увеличились со $172,2 млрд до $230,3 млрд.

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2 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:53
    +2
    Может быть неверный перевод?Не долларов а юаней?За 4 года даже китайцы такие гигантские деньжищи не потратят на обновление флота!
    1. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 21:37
      +1
      Может быть неверный перевод?Не долларов а юаней?За 4 года даже китайцы такие гигантские деньжищи не потратят на обновление флота!

      Скорее, имеется в виду весь военный бюджет.
      Обзор оборонного бюджета Китая показывает значительный рост. С 2019 по 2023 год ассигнования на ВС увеличились со $172,2 млрд до $230,3 млрд.

      А за 5 лет военный бюджет составит около $1,4 трлн. с учетом ежегодного роста.