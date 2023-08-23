Китай объявил о вложении более триллиона долларов в модернизацию НОАК

Эти инициативы могут повлиять на динамику безопасности как в региональном, так и в глобальном масштабах

На фоне эскалации геополитической напряженности Китай объявил о своем намерении вложить1,4 триллиона долларов в модернизацию НОАК в период с 2024 по 2028 годы.Об этом сообщается в издании World Defence News, указывая, что на растущие оборонные расходы влияют несколько ключевых факторов: увеличение поддержки Тайваня со стороны США, продолжающиеся территориальные споры в Южно-Китайском море и укрепление региональных альянсов [потенциально направленных против КНР].Как полагают в издании, существенная часть новых инвестиций пойдет на укрепление флота , чтобы сделать его доминирующей силой в «голубых водах» [в глубоководных районах мирового океана]. С этой целью осуществляется несколько программ закупок, включая приобретение четвертого авианосца, ввод в эксплуатацию атомной подводной лодки с баллистическими ракетами класса Tang, развертывание фрегатов типа 054A и спуск на воду передовых эсминцев проекта Renhai (тип 055).- указывается в издании.Подчеркивается, что Пекин сделал целью доминирование в Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Желтом морях.Обзор оборонного бюджета Китая показывает значительный рост. С 2019 по 2023 год ассигнования на ВС увеличились со $172,2 млрд до $230,3 млрд.