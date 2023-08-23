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Появились первые кадры с места падения самолета Евгения Пригожина в Тверской области

61
Появились первые кадры с места падения самолета Евгения Пригожина в Тверской области

В социальных сетях появляются первые подробности и кадры с места падения бизнес-джета Embraer Legacy 600, принадлежащего куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он упал сегодня вечером в Тверской области.


По первоначальной информации, на борту самолета, обычно вмещающего 13 человек, летело 10 пассажиров. Согласно спискам «Росавиации», среди них были сам Евгений Пригожин, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Но эта информация пока еще официально не подтверждена.

Очевидцы рассказывают, будто бы перед падением самолета слышались два сильных хлопка. По некоторым данным, самолет взорвался в воздухе. Сейчас спецслужбы уже работают на месте происшествия, не исключается версия террористического акта.




На фрагментах упавшего самолета цифры 795 — последние три цифры регистрационного номера RA-02795. Этот номер был закреплен за основным самолетом Евгения Пригожина. Между тем, другой принадлежащий предпринимателю самолет в это же время развернулся в Московской области и взял курс в аэропорт.




Тем временем, источники Telegram-каналов сообщают, что Пригожина могло и не быть на этом самолете. Зная о том, что у него много врагов, куратор ЧВК «Вагнер» часто регистрировался на один борт, а летел другим самолетом.

Примечательно, что сегодня - ровно два месяца со дня попытки мятежа, предпринятой ЧВК «Вагнер» в ночь с 23 на 24 июня 2023 года.
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61 комментарий
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  1. Последний_Витязь
    Последний_Витязь Сегодня, 20:41
    -45
    И так будет с каждым кто поднимет руку на законную власть!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:44
      -9
      Всё произошло из за технической неисправности и/или по вине пилотов... Или ракету по нему пустили... Ошибочно..... Расчёт пусковой или стрелок был неопытный.... ....Роковое стечение обстоятельств....А все остальное - недоказуемое инсинуации ....Нефиг шатать вертикаль: Шойгу и Герасимов не по зубам наемникам оказались.
      1. Господин ПэЖэ
        Господин ПэЖэ Сегодня, 20:50
        -8
        А самое главное - ровно два месяца назад Вагнера убили российских летчиков. День в день.
        Вот так и начинаешь верить в карму...
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:54
          -2
          Цитата: Господин ПэЖэ
          А самое главное - ровно два месяца назад Вагнера убили российских летчиков. День в день.


          Президент Владимир Путин заявил, что умеет прощать, но не все. Об этом он сказал в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова,
          На уточняющий вопрос, что именно не сможет простить, глава государства ответил: «Предательство». Глава государства добавил, что не сталкивался с серьезным предательством в своей жизни. «Может, я выбирал таких людей, которые на это не способны», — отметил он.
          1. arnulla
            arnulla Сегодня, 21:00
            +2
            Чего там Путин не умеет прощать?Предательства?)))
            Кому надо очень даже прощает…
          2. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 21:07
            -5
            Зачем вы эту хохломульку толпой разгоняете? Нету для власти пользы в произошедшем, вред один причем серьезный. Это 100% х.о.х.л.от.е.р.а.кт. Кто-то в соседней новости про С 300 рассказывал. Где там следы в небе?
        2. Финтифлюшкин
          Финтифлюшкин Сегодня, 21:35
          0
          Цитата: Господин ПэЖэ
          ь верить в карму

          По поводу того самолёта, сбитого 24 июня. Лётчиков жалко. Было ли это типа " пвошник сбил"? Детали следующие: на выезде из Бугаёвкив сторону Кантемировки колона Вагнера была атакована с воздуха, разбили фуру с боеприпасами и следовавший за ней УАЗ-пикап с бензогенератором в кузове. В УАЗе остались обгоревшие останки, за фуру не знаю.
          Думаю после этого ПВО Вагнера и стало пулять по всему в небе, к несчастью - пролетал непричастный самолёт.
      2. Irokez
        Irokez Сегодня, 20:56
        -8
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Расчёт пусковой или стрелок был неопытный

        Возможно, что это ПВОшник Пригожина снова перетрудился.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:06
          -7
          Цитата: Irokez
          снова перетрудился.

          Очевидно, этот самолет пытался атаковать колонну с ПВО (с)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:47
      +10
      Мда, не думал что так быстро приговор приведут в исполнение, а ведь это показательное наказание, мне почемуто пришло сравнение с неугодныи строптивым Александром Ивановичем Лебедем, схожие обстоятельства устранения. Это еще раз подтверждает правило держитесь подальше от власти am
      1. shikin
        shikin Сегодня, 21:09
        +1
        Кому Пригожин сейчас был опасен? После "похода на Москву" он закончился как политик и никакой реальной опасности для власти не представлял. Сейчас он опасен (был?) наверное для конкурентов по Африке. Возможно, еще какие-то внутренние разборки - видно, обидел многих (если много врагов среди своих). Но 10 человек - для своих что-то сомнительно.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:47
      0
      Цитата: Последний_Витязь
      И так будет с каждым кто поднимет руку на законную власть!

      Наш шахматист это-самое.. Ну, кое-какер... А больше нам озвучивать не надо, а то в кутузку посодют...
      1. Комментарий был удален.
        1. Велизарий
          Велизарий Сегодня, 21:03
          +2
          Цитата: Silver99
          я думаю заказчик этого даже выступит на траурной панихиде и возможно даже наградит бывшего героя СВО, в этом вся суть изуитского спектакля

          Ерунда ,главное ах какого патриота и ни разу ни предателя Медведчука поменяли на страшных нацистов из Азова, ну а безопасность Зеленского и всех украинских чиновников это вообще сакральное ! А вот тот кто покушается на безопасность святых партнеров тот мерзкий экстремист и должен быть немедленно защищен !
    4. C-Real
      C-Real Сегодня, 20:50
      -2
      Путин еще много лет назад сказал, что предательство простить нельзя.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 20:54
        +9
        Цитата: C-Real
        Путин еще много лет назад сказал, что предательство простить нельзя.

        Он много чего говорил. Например, пока он жив, конституцию не меняют... Враль?
        1. C-Real
          C-Real Сегодня, 21:02
          -8
          У вас претензии к поправкам? Что вас конкретно не устраивает?
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:38
          0
          Цитата: мордвин 3
          Он много чего говорил. Например, пока он жив, конституцию не меняют...

          Но иногда может и правда была?
          Не нужно летать самолётами в которых есть сортиры. hi
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 21:36
        0
        Цитата: C-Real
        Путин еще много лет назад сказал, что предательство простить нельзя.

        Тогда пусть с себя начнёт.
    5. Irokez
      Irokez Сегодня, 20:53
      -6
      А что до этого самолёты не падали, а тут прям теория заговора или мести.
      Пригожина могли убрать и без дополнительных жертв типа шальной пули или в Африке скоропостижно скончался, но зачем других хоронить.
      Может и хитрая подстава. Никто не скажет кто и зачем.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:58
        +5
        Цитата: Irokez
        А что до этого самолёты не падали, а тут прям теория заговора или мести.
        Пригожина могли убрать и без дополнительных жертв типа шальной пули или в Африке скоропостижно скончался, но зачем других хоронить.
        Может и хитрая подстава. Никто не скажет кто и зачем.


        Брилиантовую руку смотрели?Помните отрывок?" Как говорил мой знакомый.Покойник.Я слишком много знал ".

        Видео падения самолёта по ссылке ниже на телеграмм-канале пресс-службы Пригожина.
        https://t.me/s/concordgroup_officia

        Подтвердили уже. sad Спасибо за Службу России.Низкий поклон вам и ЧВК Вагнер .Прощайте Евгений Викторович.
        Евгений Пригожин погиб

        Об этом пишут провластные Z-каналы. Он не выходил на связь после крушения самолёта в Тверской области.

        UPD: Лично знакомые с Пригожиным люди подтверждают его гибель, сообщают Z-каналы.
        https://m.vk.com/wall-22751485_7369012



        У меня вопрос а когда мы начнём уже отвечать за убийства лучших своих людей.Вот скажет завтра Зеленский что это они и мы что снова утрёмся или будем ждать пока нас всех не перебьют по восходящей?
        Надо было отвечать им ещё за Моторолу,Гиви,Захарченко,а не в партнёров играться.Игра в одни ворота ничем хорошим для нас не закончится.Мы собираемся бороться за свою страну в целом и за каждого из нас по отдельности или так и будем сопли жевать пока нас всех не перебьют?
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 21:06
          0
          Хм... Что-то я не видел нигде Пригожина после его известной встречи в Кремле. Говорили, что якобы его видели когда он покидал Ростов-на-Дону, но опять это со слов некоторых свидетелей. Нашёл за всё время три его коротких видео, причём не понятно где и когда сделанные...
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 21:18
            +1
            Путин потом лично встречался в Кремле с Пригожиным и офицерами ЧВК Вагнер.Уже после Ростовских событий.
        2. Irokez
          Irokez Сегодня, 21:31
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          У меня вопрос

          Слишком много у Вас вопросов как у новичка. Время всё расставит на свои места и в нашу пользу, а потери всегда были, есть и к сожалению будут.
          Это сакральная жертва на которой будут пиарится все кому не лень и специально против нас и власти в целом.
          Есть такая наука - "Наука управлять массами".
      2. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 21:01
        +2
        Показательная ликвидация Пригожина власти не выгодна.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 21:11
          -2
          Одинокий голос разума. Народ предпочитает заговоры.
        2. К_4
          К_4 Сегодня, 21:14
          +2
          Да плевать им на всех и мнения всех. По их поведению такое впечатление, что умных там не осталось, только тупый, жадные и мстительные, да еще трусливые, а у подобных первые три пункта возведены в абсолют. С предстоящими выборами думаю тот еще цирк будет, хотя он уже начался, везде плакаты кандидатов только одной партии, этакие выборы без выбора.
        3. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 21:39
          0
          Цитата: Kotofeich
          Показательная ликвидация Пригожина власти не выгодна.

          Им уже давно плевать на мнение масс,они считают.что держат Бога за яйца,они в открытую глумятся над народом,а вы говорите не выгодно.
    6. КотУченый
      КотУченый Сегодня, 21:01
      0
      Ну так может быть законная власть должна и карать по закону? Ну а не как в Византии времен упадка?
    7. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 21:05
      -3
      Цитата: Последний_Витязь
      И так будет с каждым кто поднимет руку на законную власть!

      Законная власть должна преступников судить, а не поступать как террорист. Если конечно это был взрыв.
    8. isv000
      isv000 Сегодня, 21:11
      +2
      Цитата: Последний_Витязь
      И так будет с каждым кто поднимет руку на законную власть!

      Последний_Витязь, дураками Россия на сто лет вперёд наделена! fool
    9. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 21:13
      +4
      Цитата: Последний_Витязь
      так будет с каждым кто поднимет руку на законную власть!

      Так будет с каждым ,кто будет добиваться справедливости в авторитарной,коррумпированной России !
  2. Million
    Million Сегодня, 20:42
    +19
    Хорошо,если Пригожина и Уткина там не было.Продолжение было бы интересным.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 20:52
      -17
      вы свыня мечтающая о гр войне в рф?а?
      1. Million
        Million Сегодня, 21:00
        +2
        Войны в России хочешь только ты,бандеровец.
  3. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 20:45
    0
    Суровкина они побоялись видимо убить,за решетку упекли, а с Пригожиным не стали ждать нового бунта.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:46
      +5
      Тут вопрос скольких новых молодых пригожиных можно породить такими действиями
      1. котик-русич
        котик-русич Сегодня, 20:56
        0
        Цитата: alexoff
        Тут вопрос скольких новых молодых пригожиных можно породить такими действиями

        Примут "закон о ЧВК" - запретят создавать ЧВК (или очень сильно ограничат законом)... - вот и не будет других владельцев ЧВК...
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 21:14
          0
          Цитата: котик-русич
          Примут "закон о ЧВК" - запретят создавать ЧВК (или очень сильно ограничат законом)... - вот и не будет других владельцев ЧВК...

          Бывшие сотрудники ЧВК перейдут в другую ЧВК, всего и делов то. В мире мильон подобных схем...
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 20:59
        +2
        Тут вопрос скольких новых молодых пригожиных можно породить такими действиями

        А пой дут ли люди за ними ? Пригожин как не крути легенда Сирия, Африка ,СВО люди верили ему. Теперь просто не допустят того чтобы кто то пошёл по пути Пригожина.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 20:48
      -5
      Суровикину теперь надо ходить оглядываясь.
      Компрадоры будут зачищать вообще всех.
      Готовимся к сливу СВО.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 21:18
        -3
        Цитата: Aken
        Суровикину теперь надо ходить оглядываясь.
        Компрадоры будут зачищать вообще всех. Готовимся к сливу СВО.

        Народ России получил иммунитет на всякие там "геволюции" и прочую кровопролитию. Но, не зря говорят, что народ и армия едины - договоримся...
    3. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 21:08
      -1
      На самолёте был весь командный состав ЧВК «Вагнер».
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:46
    +3
    Ну начинается... хотя вполне ожидаемо. Раньше правда не так быстро.... Рохлин, Лебядь.... и т.д. Хотя мало кто из ребят, кто прошел первую его любил. Гууглматами поносили. (я про лебядя - его все считали предателем, потому что почти задавили... а он ебну продался)
    1. AUL
      AUL Сегодня, 21:00
      +2
      Цитата: Enceladus
      .... Рохлин, Лебядь....

      Федоров...Евдокимов...
      1. Spaceman111
        Spaceman111 Сегодня, 21:39
        0
        Ещё можно вспомнить Стремоусова...
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:25
      +1
      Цитата: Enceladus
      Ну начинается... хотя вполне ожидаемо. Раньше правда не так быстро.... Рохлин, Лебядь.... и т.д. Хотя мало кто из ребят, кто прошел первую его любил. Гууглматами поносили. (я про лебядя - его все считали предателем, потому что почти задавили... а он ебну продался)

      hi
      Я вот, что думаю.
      Во-первых, эти мальчики не в шахматы играют, а их профессия - мгновенное уничтожение врага, но при этом "деревья рубят - щепки летят". Версия - мести за сбитых летчиков отвергать нельзя.
      Во-вторых, если проанализировать начало и окончание Гражданской войны 1917-22 гг. то, у красных и белых старт был одинаковый (у белых: Корнилов, Деникин, Колчак, Врангель, земская рать... и т.д. у красных: Блюхер, Буденный, Дундч, Котовский, Пархоменко, Чапаев, Щорс, Миронов, Колесников, Муравьёв, Григорьев...) и воевали все зачастую, наплевав на приказы вышестоящего командования. Каждый себе командир.
      А, по окончанию Гражданской войны видим , что у белых в основном так все и осталось, а Красная Армия это уже единый мощный, централизованный механизм с железной дисциплиной и единым руководством. Безжалостно уничтожили всякую расхлябанность, не говоря уже о мятеже или саботаже. Потому-то и победили.
      Так, что мужики, утрите сопли, будьте серьёзнее, как видите - шутки заканчиваются... Если кто не понял.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:49
    +8
    Личные амбиции кое кого в кремле много выше интересов населения и государства. Поэтому и исчезают в небытье хорошие люди которых побоялись до власти допустить. А тут трагедию будут расследовать долго,чтобы ненароком не выйти в поисках виновных на самих себя.
  6. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 20:51
    +3
    Большинство здравомыслящих сразу определят, что это месть.
    Маловероятно, что исполнители работали по непроверенной информации.
  7. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 20:52
    +8
    Удивляться нечему... Очень надеюсь, что оба комрада живы..
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 21:23
      +1
      Цитата: Казак ЛиХой
      Удивляться нечему... Очень надеюсь, что оба комрада живы..

      Как пел Семёныч - ещё не вечер! Дай бог Пригожину и Уткину выжить, остальным погибшим - царствия небесного... Если выяснится что это было убийство - властям стоит подумать о 10-м сентября, народ не глупый у нас...
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:28
      +2
      Цитата: Казак ЛиХой
      Удивляться нечему... Очень надеюсь, что оба комрада живы..

      Дай бы Бог!
  8. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 20:53
    +10
    При всей нелюбви к типичному для современной РФ олигарху-уголовнику Пригожину, но подлое убийство (да еще и заодно убили ни в чем ни повинных людей) вместо введение наконец-то Вагнера и всей его деятельности в законное поле - что может быть более мерзким и трусливым ?
    И главное это только продолжает курс на поддержание в РФ бандитской государственности где все вопросы,даже вопросы войны и мира, решаются по произволу и по "понятиям" ,а не по Конституции и законам.
  9. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 20:57
    +2
    Чего там прятаться Все просто, у Путина начался старческий моразм. Аля Байден
  10. frei67
    frei67 Сегодня, 20:59
    +4
    Слишком очевидно . Слишком быстро. Никто не поверит ни в какую версию. Очевидная подстава
    1. arnulla
      arnulla Сегодня, 21:07
      +6
      А Вы не допускаете,что власть охренела до такой степени,что ей плевать кто и что подумает про катастрофу?
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 21:10
      +4
      Цитата: frei67
      Слишком очевидно . Слишком быстро. Никто не поверит ни в какую версию. Очевидная подстава

      А может тот кто это сделал на это и рассчитывал.
      Мол не поверят, слишком нагло. Значит так и нужно сделать.
      1. frei67
        frei67 Сегодня, 21:19
        +1
        Ага из серии я знаю что ты знаешь что я знаю. Слишком. Короче это Слишком
  11. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 21:02
    0
    оо.. все все поняли правильно -ток озвучивать свое мнение дело рискованое...
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:09
    +1
    А чего он над Тверской областью то делал, ему же сказали - из Белоруссии не высовываться.
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:14
    0
    Разгон споров, полемики, досужих домыслов...
    Так снимается напряжение в информационном пространстве.
  14. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 21:23
    0
    Ну, за Пригожина, не знаю, а за Уткина, точно отомстят.
    Кремль мстителен, но "Вагнер" тоже мстителен.