Появились первые кадры с места падения самолета Евгения Пригожина в Тверской области

В социальных сетях появляются первые подробности и кадры с места падения бизнес-джета Embraer Legacy 600, принадлежащего куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он упал сегодня вечером в Тверской области.По первоначальной информации, на борту самолета, обычно вмещающего 13 человек, летело 10 пассажиров. Согласно спискам «Росавиации», среди них были сам Евгений Пригожин, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Но эта информация пока еще официально не подтверждена.Очевидцы рассказывают, будто бы перед падением самолета слышались два сильных хлопка. По некоторым данным, самолет взорвался в воздухе. Сейчас спецслужбы уже работают на месте происшествия, не исключается версия террористического акта.На фрагментах упавшего самолета цифры 795 — последние три цифры регистрационного номера RA-02795. Этот номер был закреплен за основным самолетом Евгения Пригожина. Между тем, другой принадлежащий предпринимателю самолет в это же время развернулся в Московской области и взял курс в аэропорт.Тем временем, источники Telegram-каналов сообщают, что Пригожина могло и не быть на этом самолете. Зная о том, что у него много врагов, куратор ЧВК «Вагнер» часто регистрировался на один борт, а летел другим самолетом.Примечательно, что сегодня - ровно два месяца со дня попытки мятежа, предпринятой ЧВК «Вагнер» в ночь с 23 на 24 июня 2023 года.