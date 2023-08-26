Американские крейсера «Тикондерога» идут на списание. Как построить новую Великую Польшу с помощью попрошайничества

Длительное время ракетные крейсера класса «Тикондерога» вместе с авианосцами олицетворяли собой мощь американских военно-морских сил (ВМС). Созданные в начале 80-х годов XX века они включали в себя новейшие технические решения, такие как корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система «Иджис» (Aegis – Эгида), зенитные управляемые ракеты (ЗУР) SM-1, SM-2 «Стандард», противолодочные управляемые ракеты (ПЛУР) «АСРОК», крылатые ракеты «Томагавк».
Боевой информационный центр крейсеров класса «Тикондерога»
Если первые пять крейсеров класса «Тикондерога» оснащались двухбалочными пусковыми установками (ПУ) Mk (Mark) 26, то на последующих внедрили установки вертикального пуска (УВП) Mk 41. Совершенный гидроакустический комплекс (ГАК) и новейшие радиолокационные станции (РЛС) с пассивными фазированными активными решётками (ПФАР) обеспечивали возможность контроля пространства, начиная от морских глубин и заканчивая ближним космосом.
Двухбалочная ПУ Mk 26 и УВП Mk 41
Всего было построено 27 крейсеров УРО типа «Тикондерога», из них в строю находятся 16 единиц, ещё 6 единиц числятся в резервном флоте, а 5 кораблей отправлено на слом или уже утилизировано. Споры в конгрессе и ВМС США о том, когда и сколько крейсеров класса «Тикондерога» должны быть списаны, ведутся уже давно.
С одной стороны, время их не щадит, с другой стороны, на пятки ВМС США наступают ВМС Китая – в обозримой перспективе они могут превзойти флот США. Перегнать ВМС Китая по количеству кораблей ВМС США вряд ли смогут, по качеству – пока да, но разрыв будет сокращаться, а крейсера класса «Тикондерога» – это весьма эффективные боевые единицы, способные применять новейшее ракетное оружие и поражать цели даже на низкой околоземной орбите.
Хотя с определённого момента устаревающий корабль будет требовать всё больше и больше средств на поддержание своей боеспособности и модернизацию, препятствуя качественному развитию флота за счёт реализации новых перспективных концепций, например, построения «гибридного» флота, включающего значительное количество безэкипажных судов.
Последние обнародованные планы ВМС США предусматривают вывод из состава флота всех оставшихся крейсеров класса «Тикондерога» в последующие пять лет.
И узнав об этом...
Возжелали поляки крейсер
Грядущая отставка крейсеров класса «Тикондерога» произвела неизгладимое впечатление на верных американских вассалов. Можно было бы предположить, что первой в число попрошаек встанет Украина, но нет, польские паны опередили.
В частности, бывший офицер ВМС Польши Максимилиан Дура на страницах польского издания Defnce24 выдвинул предположение, что списывать такие замечательные крейсера – это расточительство. Гораздо лучше передать их за «символический доллар» Польше. Пытаясь прикрыть собственное попрошайничество, США предлагается передать крейсера класса «Тикондерога» не только Польше, но и другим странам НАТО, таким как Финляндия, Швеция и Румыния – дескать, о других заботимся (правда, их мнением по данному вопросу поляки, скорее всего, не интересовались).
А ещё наш любитель халявы» Максимилиан Дура угрожал атаковать Российский Балтийский флот ВМФ РФ
Переданные США крейсера класса «Тикондерога» предполагается использовать как стационарные объекты ПВО и пусковые установки крылатых ракет «Томагавк». Исходя из поставленных задач, экипаж крейсера будет сокращён, а США в дополнение к «символическому доллару» получат заказы на техническое обслуживание своих бывших кораблей и поставку вооружений для них.
Казалось бы, всё логично?
Но на самом деле всё не так радужно, как на флажках некоторых, запрещённых в России движений.
С экономической точки зрения
Во-первых, начнём с того, что американцы им крейсера за доллар не продадут. Перефразируя известный анекдот, за один доллар поляки могут только приобщиться к европейским ценностям в ближайших зелёных насаждениях.
Даже если по каким-то невероятным причинам США решаться публично подарить полякам крейсера за упомянутый «символический доллар», то параллельно будут заключены многомиллионные, точнее – многосотмиллионные контракты на ремонт и техническое обслуживание этих потрёпанных временем плавучих чемоданов. К примеру, проданный за 1 доллар Индии авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в процессе доработки до авианосца «Викрамадитья» подорожал на 2,33 млрд долларов.
«Польское нищенство» – это многовековые традиции, это гордость, это принципы
Флот – это не для нищебродов. Даже прикованный к причалу крейсер будет требовать значительных средств на поддержание своей боевой готовности, да и боеприпасы к нему стоят огромных денег. Не стоит забывать и про то, что крейсера необходимо будет адаптировать для поляков – часть блоков демонтировать, часть заменить, те же системы государственного опознавания, а это всё будет небыстро и очень дорого. Да и восстановление технического состояния до минимально необходимого уровня потребует изрядных затрат, иначе США сами бы эти крейсера продолжали эксплуатировать.
Хотя наверняка поляки надеются развести США на бесплатную помощь и поставки, прикрываясь мнимой российской угрозой. Вот только здесь есть один нюанс.
В США должны отчётливо понимать, что в ближайшей перспективе Россия им не конкурент в океане, а вот Китай – вполне, о чём уже говорилось выше. В случае серьёзного конфликта на Востоке, крейсера из резерва можно восстановить, а какой от них будет прок после передачи их в «кастрированном» виде Польше и другим европейским дармоедам?
Кроме того, США не нужна ни победа, ни поражение Польши. Им необходимо совокупное, непрерывное ослабление, как России, так и стран Европы, и возникает вопрос, какую роль в этом случае сыграют условно поставленные Польше крейсера класса «Тикондерога»...
С военной точки зрения
А с военной точки зрения крейсера класса «Тикондерога» будут представлять для Польши экзистенциальную угрозу – шанс повторить опыт Японии, полученный ими в конце Второй мировой войны, опыт, за который они теперь искренне благодарят США. Иными словами, Польша будет иметь все шансы получить ядерный удар по своей территории (может, и поляки нас потом будут благодарить).
Всё дело в крылатых ракетах «Томагавк», которые потенциально могут нести ядерную боевую часть. В случае резкого обострения международной обстановки, конфликта между Россией и США, Польша может стать первой целью для российского удара возмездия. Или даже не удара возмездия, а упреждающего удара, который явно не вызовет ответного удара США, но вполне способен остудить их «горячие головы».
Ну хорошо, выведем ядерное оружие за скобки – война идёт с помощью конвенциональных видов вооружений (абсурд, с какой стати нам церемониться с Польшей, потом спасибо скажут).
Несмотря на всю мощь своих бортовых электронных систем и радиолокационных станций, наличие дальнобойных крылатых ракет и ЗУР, прикованный к пирсу корабль – это всего лишь мишень. Максимум, на что он будет способен – дать один залп «Томагавками», после чего его гарантированно уничтожат – мобильные наземные ЗРК и пусковые установки оперативно-тактических ракет не просто так маскируют, укрывают в зелёных насаждениях, меняют их местоположение.
Можно сомневаться в возможности обнаружения и поражения движущихся кораблей баллистическими и аэробаллистическими ракетами, но уж в способности гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» хирургически точно уничтожать стационарные объекты вряд ли кто-то усомнится.
Эффективность и целесообразность уничтожения кораблей противника, стоящих в военно-морских базах, ранее рассматривалась автором в статье Цели и задачи российского ВМФ: уничтожить половину флота противника. На подходе новые, доселе ещё не апробированные в мировой практике способы уничтожения стационарных объектов противника, к которым относятся и корабли у причалов, с помощью сотен, а то и тысяч недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе большой дальности.
Боевой корабль, стоящий у причала – это отличная мишень для высокоточного оружия большой дальности
Характерно, что с помощью БПЛА-камикадзе большой дальности можно даже не атаковать корабли противника, достаточно того, что указанные корабли просто будут расстреливать кружащие в воздухе БПЛА стоимостью десятки тысяч долларов, своими ЗУР, стоимостью в миллионы долларов. Своеобразный, достаточно унизительный способ истощения экономики противника, впрочем, американскому военно-промышленному комплексу (ВПК) – это может даже понравиться, конечно, в том случае, если поляки будут регулярно оплачивать поставки новых ЗУР (что маловероятно).
Не стоит забывать и про безэкипажные катера (БЭК) - камикадзе, которые в России тоже умеют строить – только необходимость обеспечения защиты прикованных к причалам крейсеров от БЭК-камикадзе отнимет у Польши массу времени и ресурсов.
Ну и наконец, есть радикальные способы нанесения ударов по польским военно-морским базам конвенциональным оружием, сравнимым по силе воздействия с ядерным – рядом с польскими военно-морскими базами проживать не рекомендуется.
В общем, с военной точки зрения Польше от американских крейсеров будут одни неприятности.
С политической точки зрения
Нет повести печальнее на свете, чем потуги Польши стать великой державой за чужой счёт.
Существует множество факторов, не позволяющих Польше стать великой державой самостоятельно, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, из-за чего у польских политиков сложился многовековой опыт специфического, немного шизофренического образа мышления.
С одной стороны, у Польши уже давно отсутствует ВПК и вооружённые силы, способные обеспечить своей стране победу над какой-либо великой державой типа Германии, России или их союзников. При этом Польша с готовностью становится для великих держав ситуативным союзником, рассчитывая за чужой счёт урвать кусок территории соседей и немного поиграть в империю.
Крепитесь – заграница нам поможет
С другой стороны, многовековой опыт Польши – это опыт её делёжки различными противниками при попустительстве или даже участии бывших союзников. На каждом историческом витке Польша находит себе союзника-спонсора/крышу, лезет с ним в авантюру, получает «по сусалам», после чего начинает усиленно искать себе нового сюзерена-спонсора/крышу, одновременно выдвигая претензии/обиды к предыдущему. Впрочем, через несколько итераций национального унижения претензии обычно забываются и можно пробовать «дружить» заново.
Вступать в союз с более сильным государством – это нормально. Получать от него помощь, в том числе и оружие – это понятно. Однако это естественно, когда полученное оружие используется для самозащиты, для выживания государства.
Проблема в том, что Польше американские крейсера нужны не для защиты, а для нападения – как минимум для оказания психологического давления на Россию – дескать, «вот какие мы крутые», а как максимум – для создания угрозы ударом крылатых ракет «Томагавк», которые потенциально могут нести ядерную боевую часть.
А за такое спрос будет по высшему разряду.
Выводы
Какие политические цели Польша преследует в долгосрочной перспективе – есть великая тайна?
На Польшу никто не нападал и не собирался. После развала СССР у Польши, стран Прибалтики, да и у других стран Восточной Европы, могла бы быть прекрасная, мирная жизнь (да и при СССР они жили неплохо) – туристы из России и Китая, дешёвые энергоносители из России, растущие цены на недвижимость и многое другое. Всего-то и требовалось, что соблюдать нейтралитет и вести себя прилично.
Но они выбрали другой путь, на котором их ждут только кровь и огни пожаров. Что ж – некоторых история ничему не учит.