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Американские крейсера «Тикондерога» идут на списание. Как построить новую Великую Польшу с помощью попрошайничества

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Американские крейсера «Тикондерога» идут на списание. Как построить новую Великую Польшу с помощью попрошайничества

Длительное время ракетные крейсера класса «Тикондерога» вместе с авианосцами олицетворяли собой мощь американских военно-морских сил (ВМС). Созданные в начале 80-х годов XX века они включали в себя новейшие технические решения, такие как корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система «Иджис» (Aegis – Эгида), зенитные управляемые ракеты (ЗУР) SM-1, SM-2 «Стандард», противолодочные управляемые ракеты (ПЛУР) «АСРОК», крылатые ракеты «Томагавк».



Боевой информационный центр крейсеров класса «Тикондерога»

Если первые пять крейсеров класса «Тикондерога» оснащались двухбалочными пусковыми установками (ПУ) Mk (Mark) 26, то на последующих внедрили установки вертикального пуска (УВП) Mk 41. Совершенный гидроакустический комплекс (ГАК) и новейшие радиолокационные станции (РЛС) с пассивными фазированными активными решётками (ПФАР) обеспечивали возможность контроля пространства, начиная от морских глубин и заканчивая ближним космосом.


Двухбалочная ПУ Mk 26 и УВП Mk 41

Всего было построено 27 крейсеров УРО типа «Тикондерога», из них в строю находятся 16 единиц, ещё 6 единиц числятся в резервном флоте, а 5 кораблей отправлено на слом или уже утилизировано. Споры в конгрессе и ВМС США о том, когда и сколько крейсеров класса «Тикондерога» должны быть списаны, ведутся уже давно.

С одной стороны, время их не щадит, с другой стороны, на пятки ВМС США наступают ВМС Китая – в обозримой перспективе они могут превзойти флот США. Перегнать ВМС Китая по количеству кораблей ВМС США вряд ли смогут, по качеству – пока да, но разрыв будет сокращаться, а крейсера класса «Тикондерога» – это весьма эффективные боевые единицы, способные применять новейшее ракетное оружие и поражать цели даже на низкой околоземной орбите.


Хотя с определённого момента устаревающий корабль будет требовать всё больше и больше средств на поддержание своей боеспособности и модернизацию, препятствуя качественному развитию флота за счёт реализации новых перспективных концепций, например, построения «гибридного» флота, включающего значительное количество безэкипажных судов.

Последние обнародованные планы ВМС США предусматривают вывод из состава флота всех оставшихся крейсеров класса «Тикондерога» в последующие пять лет.

И узнав об этом...

Возжелали поляки крейсер


Грядущая отставка крейсеров класса «Тикондерога» произвела неизгладимое впечатление на верных американских вассалов. Можно было бы предположить, что первой в число попрошаек встанет Украина, но нет, польские паны опередили.

В частности, бывший офицер ВМС Польши Максимилиан Дура на страницах польского издания Defnce24 выдвинул предположение, что списывать такие замечательные крейсера – это расточительство. Гораздо лучше передать их за «символический доллар» Польше. Пытаясь прикрыть собственное попрошайничество, США предлагается передать крейсера класса «Тикондерога» не только Польше, но и другим странам НАТО, таким как Финляндия, Швеция и Румыния – дескать, о других заботимся (правда, их мнением по данному вопросу поляки, скорее всего, не интересовались).


А ещё наш любитель халявы» Максимилиан Дура угрожал атаковать Российский Балтийский флот ВМФ РФ

Переданные США крейсера класса «Тикондерога» предполагается использовать как стационарные объекты ПВО и пусковые установки крылатых ракет «Томагавк». Исходя из поставленных задач, экипаж крейсера будет сокращён, а США в дополнение к «символическому доллару» получат заказы на техническое обслуживание своих бывших кораблей и поставку вооружений для них.

Казалось бы, всё логично?

Но на самом деле всё не так радужно, как на флажках некоторых, запрещённых в России движений.

С экономической точки зрения


Во-первых, начнём с того, что американцы им крейсера за доллар не продадут. Перефразируя известный анекдот, за один доллар поляки могут только приобщиться к европейским ценностям в ближайших зелёных насаждениях.

Даже если по каким-то невероятным причинам США решаться публично подарить полякам крейсера за упомянутый «символический доллар», то параллельно будут заключены многомиллионные, точнее – многосотмиллионные контракты на ремонт и техническое обслуживание этих потрёпанных временем плавучих чемоданов. К примеру, проданный за 1 доллар Индии авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в процессе доработки до авианосца «Викрамадитья» подорожал на 2,33 млрд долларов.


«Польское нищенство» – это многовековые традиции, это гордость, это принципы

Флот – это не для нищебродов. Даже прикованный к причалу крейсер будет требовать значительных средств на поддержание своей боевой готовности, да и боеприпасы к нему стоят огромных денег. Не стоит забывать и про то, что крейсера необходимо будет адаптировать для поляков – часть блоков демонтировать, часть заменить, те же системы государственного опознавания, а это всё будет небыстро и очень дорого. Да и восстановление технического состояния до минимально необходимого уровня потребует изрядных затрат, иначе США сами бы эти крейсера продолжали эксплуатировать.

Хотя наверняка поляки надеются развести США на бесплатную помощь и поставки, прикрываясь мнимой российской угрозой. Вот только здесь есть один нюанс.

В США должны отчётливо понимать, что в ближайшей перспективе Россия им не конкурент в океане, а вот Китай – вполне, о чём уже говорилось выше. В случае серьёзного конфликта на Востоке, крейсера из резерва можно восстановить, а какой от них будет прок после передачи их в «кастрированном» виде Польше и другим европейским дармоедам?

Кроме того, США не нужна ни победа, ни поражение Польши. Им необходимо совокупное, непрерывное ослабление, как России, так и стран Европы, и возникает вопрос, какую роль в этом случае сыграют условно поставленные Польше крейсера класса «Тикондерога»...

С военной точки зрения


А с военной точки зрения крейсера класса «Тикондерога» будут представлять для Польши экзистенциальную угрозу – шанс повторить опыт Японии, полученный ими в конце Второй мировой войны, опыт, за который они теперь искренне благодарят США. Иными словами, Польша будет иметь все шансы получить ядерный удар по своей территории (может, и поляки нас потом будут благодарить).

Всё дело в крылатых ракетах «Томагавк», которые потенциально могут нести ядерную боевую часть. В случае резкого обострения международной обстановки, конфликта между Россией и США, Польша может стать первой целью для российского удара возмездия. Или даже не удара возмездия, а упреждающего удара, который явно не вызовет ответного удара США, но вполне способен остудить их «горячие головы».

Ну хорошо, выведем ядерное оружие за скобки – война идёт с помощью конвенциональных видов вооружений (абсурд, с какой стати нам церемониться с Польшей, потом спасибо скажут).

Несмотря на всю мощь своих бортовых электронных систем и радиолокационных станций, наличие дальнобойных крылатых ракет и ЗУР, прикованный к пирсу корабль – это всего лишь мишень. Максимум, на что он будет способен – дать один залп «Томагавками», после чего его гарантированно уничтожат – мобильные наземные ЗРК и пусковые установки оперативно-тактических ракет не просто так маскируют, укрывают в зелёных насаждениях, меняют их местоположение.

Можно сомневаться в возможности обнаружения и поражения движущихся кораблей баллистическими и аэробаллистическими ракетами, но уж в способности гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» хирургически точно уничтожать стационарные объекты вряд ли кто-то усомнится.

Эффективность и целесообразность уничтожения кораблей противника, стоящих в военно-морских базах, ранее рассматривалась автором в статье Цели и задачи российского ВМФ: уничтожить половину флота противника. На подходе новые, доселе ещё не апробированные в мировой практике способы уничтожения стационарных объектов противника, к которым относятся и корабли у причалов, с помощью сотен, а то и тысяч недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе большой дальности.


Боевой корабль, стоящий у причала – это отличная мишень для высокоточного оружия большой дальности

Характерно, что с помощью БПЛА-камикадзе большой дальности можно даже не атаковать корабли противника, достаточно того, что указанные корабли просто будут расстреливать кружащие в воздухе БПЛА стоимостью десятки тысяч долларов, своими ЗУР, стоимостью в миллионы долларов. Своеобразный, достаточно унизительный способ истощения экономики противника, впрочем, американскому военно-промышленному комплексу (ВПК) – это может даже понравиться, конечно, в том случае, если поляки будут регулярно оплачивать поставки новых ЗУР (что маловероятно).

Не стоит забывать и про безэкипажные катера (БЭК) - камикадзе, которые в России тоже умеют строить – только необходимость обеспечения защиты прикованных к причалам крейсеров от БЭК-камикадзе отнимет у Польши массу времени и ресурсов.

Ну и наконец, есть радикальные способы нанесения ударов по польским военно-морским базам конвенциональным оружием, сравнимым по силе воздействия с ядерным – рядом с польскими военно-морскими базами проживать не рекомендуется.

В общем, с военной точки зрения Польше от американских крейсеров будут одни неприятности.

С политической точки зрения


Нет повести печальнее на свете, чем потуги Польши стать великой державой за чужой счёт.

Существует множество факторов, не позволяющих Польше стать великой державой самостоятельно, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, из-за чего у польских политиков сложился многовековой опыт специфического, немного шизофренического образа мышления.

С одной стороны, у Польши уже давно отсутствует ВПК и вооружённые силы, способные обеспечить своей стране победу над какой-либо великой державой типа Германии, России или их союзников. При этом Польша с готовностью становится для великих держав ситуативным союзником, рассчитывая за чужой счёт урвать кусок территории соседей и немного поиграть в империю.


Крепитесь – заграница нам поможет

С другой стороны, многовековой опыт Польши – это опыт её делёжки различными противниками при попустительстве или даже участии бывших союзников. На каждом историческом витке Польша находит себе союзника-спонсора/крышу, лезет с ним в авантюру, получает «по сусалам», после чего начинает усиленно искать себе нового сюзерена-спонсора/крышу, одновременно выдвигая претензии/обиды к предыдущему. Впрочем, через несколько итераций национального унижения претензии обычно забываются и можно пробовать «дружить» заново.
Вступать в союз с более сильным государством – это нормально. Получать от него помощь, в том числе и оружие – это понятно. Однако это естественно, когда полученное оружие используется для самозащиты, для выживания государства.

Проблема в том, что Польше американские крейсера нужны не для защиты, а для нападения – как минимум для оказания психологического давления на Россию – дескать, «вот какие мы крутые», а как максимум – для создания угрозы ударом крылатых ракет «Томагавк», которые потенциально могут нести ядерную боевую часть.

А за такое спрос будет по высшему разряду.

Выводы


Какие политические цели Польша преследует в долгосрочной перспективе – есть великая тайна?

На Польшу никто не нападал и не собирался. После развала СССР у Польши, стран Прибалтики, да и у других стран Восточной Европы, могла бы быть прекрасная, мирная жизнь (да и при СССР они жили неплохо) – туристы из России и Китая, дешёвые энергоносители из России, растущие цены на недвижимость и многое другое. Всего-то и требовалось, что соблюдать нейтралитет и вести себя прилично.

Но они выбрали другой путь, на котором их ждут только кровь и огни пожаров. Что ж – некоторых история ничему не учит.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 04:51
    +2
    Что ж – некоторых история ничему не учит.
    recourse Спорно. История учит всех, но некоторые двоечники не хотят делать вывод. request Ведь была смута и 1920 г., а вдруг случится еще раз "чудо на Висле"? feel
    Империалисты не доделанные. angry
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 06:46
      -1
      . Но они выбрали другой путь, на котором их ждут только кровь и огни пожаров.

      Ой, да с нашей толерантностью к гадящим нам странам-проституткам, к коим я, в первую очередь отношу Польшу и прибалтов... "кровь и огни пожаров" они будут ждать долго.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:52
    +3
    Гораздо лучше передать их за «символический доллар» Польше.

    smile Хочешь раззорить банановую страну подари ей авианосец.
    Польша получив Тикондерогу...будет скакать как малолетний пацан с большим пистолетом и показывать всем какой у него большой ствол...типа все меня будут бояться.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 06:11
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Гораздо лучше передать их за «символический доллар» Польше.

      smile Хочешь раззорить банановую страну подари ей авианосец.
      Польша получив Тикондерогу...будет скакать как малолетний пацан с большим пистолетом и показывать всем какой у него большой ствол...типа все меня будут бояться.

      Так поляки хотят использовать Тикондерогу как этакую плавбатарею ПВО, коя будет прикрывать их порт вместо Патриота. Ударные возможности тут вторичны.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 06:31
        0
        Цитата: Escariot
        Ударные возможности тут вторичны.

        Кто знает...
        Даже четыре крейсера - это почти полтысячи ячеек. Сегодня - это ПВО, а завтра...

        прикованный к пирсу корабль – это всего лишь мишень. Максимум, на что он будет способен – дать один залп «Томагавками»

        Так большего и не нужно. ВПУ четырех крейсеров могут запустить 488 ракет. Много это? Например, для Беларуссии немало...
        И самое негативное, что на эту ситуацию мы повлиять не можем. Если демократоры согласятся, то вопрос будет решен. Польским политикам, видимо, совершенно не важна участь своего народа. Они оголтело вооружаются на длинные кредиты (есть большие сомнения, что их вообще кто-то будет выплачивать), чтобы принести себя в жертву в будущей большой войне ради стратегии демократоров с холма...
  3. Feodor13
    Feodor13 Сегодня, 05:18
    +3
    Балтика, после подрыва наших газопроводов, приобрела новый статус.
    Да. Этот статус не официальный. Но в истории человечества, такие - бывают посильнее официоза.
    Статус нецивилизованного пространства, где все возможно.
    Дания, Швеция и Германия скрывая виновников подрыва, фактически дали другим странам карт-бланш на схожие решения.

    Нагнетание не наш метод.., но если появятся Тикандероги в Гдыне..
    повысить им бессонные ночи по охране морского района, просто необходимо.
    Да так, чтобы каждый кусок пенопласта на волне - им грезился проблемой!

    При этом, Тикандероги станут самой очевидной целью для наших подводных дронов - из всех приграничных акваторий России. А в условиях Балтики, подводные дроны - возможно и лучшие решения для военного применения. При том, что наши базы, куда как лучше защищены, чем польские ВМБ.

    Ящик Пандоры (в т.ч. и на Балтике) открыли не мы.
    И пока виновников подрыва не найдут, истории для поляков и прибалтов,
    с русским "вдруг" - должны стать еженочным кошмарным сном.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 05:47
      0
      Цитата: Feodor13
      Ящик Пандоры (в т.ч. и на Балтике) открыли не мы.

      Прибалты грозятся досматривать все суда идущие через Финский залив к Калининграду из России.
      Хе хе Балтику легко заблокировать минными заграждения и морскими беспилотниками...боком выйдет им такая затея.
  4. Escariot
    Escariot Сегодня, 05:35
    +2
    Несмотря на всю мощь своих бортовых электронных систем и радиолокационных станций, наличие дальнобойных крылатых ракет и ЗУР, прикованный к пирсу корабль – это всего лишь мишень.

    Да любая стационарная система только мишень, и что, стационарные системы теперь ушли в прошлое?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 06:51
      0
      Цитата: Escariot
      Несмотря на всю мощь своих бортовых электронных систем и радиолокационных станций, наличие дальнобойных крылатых ракет и ЗУР, прикованный к пирсу корабль – это всего лишь мишень.

      Да любая стационарная система только мишень, и что, стационарные системы теперь ушли в прошлое?

      Мишени стоят, только стрелкам нет команды на их поражение.
  5. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 06:18
    0
    Но они выбрали другой путь, на котором их ждут только кровь и огни пожаров.
    Небольшая логическая ошибка у автора. Они не выбирали какой-либо путь. Так как не являются субъектом международной политики. Де юре можно говорить все что угодно, но де факто это так. Они объект политики. А посему не имеют ни сил, ни возможности что-либо выбирать. Только выполнять приказы хозяина.
    Другой вопрос, что можно выполнять спустя рукава и саботируя. А то и устраивая мелкие пакости.
    А можно с энтузиазмом, тихо/громко повизгивая от экстаза и страстно заглядывая в глаза хозяину в поисках одобрения и новой... эээ... да простят модераторы, фрикции. И вот тут выбор данных объектов международной политики очевиден: их путь как раз этот последний.
    Ну а что итог такой политической интимной дружбы предсказуем и никогда не оканчивается "пышной свадьбой", а инвалидностью или даже моргом. Понимание такого итога, как всегда, лежит за границами мироощущения подобных стран с пониженной политической ответственностью.
  6. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:35
    0
    В общем, с военной точки зрения Польше от американских крейсеров будут одни неприятности.
    Да. Но только в случае если они не планируют первыми нанести массированный обезоруживающий удар. В общем напрашиваются на "по соплям".
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:35
    0
    Цитата: Escariot
    Так поляки хотят использовать Тикондерогу как этакую плавбатарею ПВО,

    Это навряд ли... wassat
    Утонет как" Москва"...с диагнозом пожара в каземате со снарядами. request
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 06:49
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: Escariot
      Так поляки хотят использовать Тикондерогу как этакую плавбатарею ПВО,

      Это навряд ли... wassat
      Утонет как" Москва"...с диагнозом пожара в каземате со снарядами. request

      Утонуть будучи в сухом доке очень проблематично.
  8. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:40
    -1
    Всего-то и требовалось, что соблюдать нейтралитет и вести себя прилично.
    А правительство какой страны, оказавшейся в зоне влияния англосаксов, "ведёт себя прилично"? По-моему, главные претензии всё-же не только и не столько к Польше.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:18
    0
    Как строить "величие" с помощью попрошайничества знает комик Зе. Похоже он и поделился опытом с пшеками.