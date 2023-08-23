Тайвань впервые показал крылатую ракету Hsiung Feng 2E

Многие годы Hsiung Feng 2E держалась военными в тайне и не показывалась публике до последнего времени, несмотря на то, что она находится на вооружении более десяти лет

Тайваньское командование долгое время скрывало от сторонних глаз крылатую ракету Hsiung Feng 2E, которую западные обозреватели рассматривают в качестве местной модификации американского Tomahawk. Однако на фоне обострения конфронтации с материковым Китаем было решено показать ее работу.- говорится в издании United Daily News.На днях военные показали стрельбы ракеты с базы Цзюпэн в 4 часа ночи в полной темноте. Ракета после более чем часового полета достигла предполагаемой цели.Hsiung Feng 2E предназначена для уничтожения наземных целей. Ее запуск осуществляется с сухопутных платформ. Параметры ракеты неизвестны, однако предположительная дальность полета составляет от 300 до 1500 км, вес – 1500-1600 кг, масса боеголовки 200 кг, скорость хода, скорее всего, дозвуковая. Для наведения на цель используется GPS и навигация с помощью системы TERCOM (по контурам местности).Предполагаемой дистанции огня достаточно для нанесения ударов по прибрежным объектам материкового Китая, таким как крупные города и места базирования сухопутных войск, флота