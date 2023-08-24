Тайное становится явным: поставки болгарского вооружения на Украину

Болгарские МиГ-29 - сообщалось о возможности их передачи Украине. Фото Wikimedia Commons

Болгарские солдаты с вооружением локального производства на учениях НАТО. Фото Минобороны США

Aérospatiale AS 532 - один из немногих иностранных образцов на вооружении Болгарии. Фото Минобороны Болгарии