Тайное становится явным: поставки болгарского вооружения на Украину

Болгарские МиГ-29 - сообщалось о возможности их передачи Украине. Фото Wikimedia Commons
НАТО активно поддерживает киевский режим, и страны-участники регулярно направляют ему ту или иную военно-техническую помощь. Одним из поставщиков материальной части является Болгария, располагающая достаточно большими парками и складскими запасами, а также имеющая собственную оборонную промышленность. При этом различные изделия попадают из Болгарии на Украину как напрямую, так и через третьи страны.
Официальная позиция
Первые сообщения о возможном участии Болгарии в помощи киевскому режиму появились уже в конце февраля 2022 г. – всего через несколько дней после начала российской Спецоперации. Тогда иностранные СМИ утверждали, что болгарские ВВС могут передать Украине несколько наличных самолетов. Также обсуждалась возможность отправки другой продукции военного назначения, включая изделия нового производства.
Однако вскоре официальная София опровергла подобные слухи. Кроме того, в Болгарии начались митинги против передачи оружия и эскалации конфликта. По итогам этих событий в конце апреля президент страны открыто отверг любые подобные поставки. Такую же позицию заняло министерство обороны – при текущем состоянии вооруженных сил, оно не может позволить себе списывать и передавать самолеты или иную технику.
Болгарские солдаты с вооружением локального производства на учениях НАТО. Фото Минобороны США
В мае в болгарский парламент было внесено предложение о начале поставок вооружений на Украину. Несмотря на активную агитацию в пользу этого документа, законодатели его отвергли. В течение нескольких следующих месяцев велись различные споры, но новые попытки получить одобрение парламента не предпринимались. Как впоследствии выяснилось, сторонники поддержки киевского режима тогда нашли альтернативные пути переправки вооружений и техники.
К концу года ситуация изменилась. Иностранные партнеры и местные сторонники Украины смогли добиться от Болгарии желаемого решения. В начале декабря парламент страны одобрил выделение первого пакета военной помощи. Точный состав и объемы пакета не уточнялись. В официальных сообщениях на этот счет упоминалось только легкое вооружение, различные боеприпасы и средства противодействия БПЛА.
По всей видимости, матчасть из этого пакета была отправлена на Украину в течение первых месяцев 2023 г. Любопытно, что список переданных изделий до сих пор остается неизвестным. Пока появлялась информация лишь об отдельных образцах и изделиях, которые можно связать с Болгарией. В частности, известно о появлении на Украине артиллерийских снарядов болгарского производства.
Окольными путями
Несмотря на все трудности прошлых десятилетий, Болгария сумела сохранить свою военную промышленность и даже развивает ее. Предприятия из состава нескольких отраслей борются за место на международном рынке и регулярно получают заказы из-за рубежа. Как оказалось, прошлый 2022 г. был весьма успешным с коммерческой точки зрения, и здесь вновь не обошлось без Украины.
Танковые войска Болгарии на натовских учениях. Фото Минобороны США
В начале июня 2022 г. в Болгарии приключился скандал, связанный с экспортом вооружений. Контролирующие органы уличили в нарушениях государственную компанию-экспортера товаров специального назначения «Кинтекс». В связи с этим от своей должности был освобожден директор компании Александр Михайлов.
В ответ на увольнение он рассказал прессе, что за последние месяцы из Болгарии в Польшу и Румынию вывезли военной продукции более чем на 100 млн евро. По словам А. Михайлова, эти изделия предназначались для дальнейшей переправки на Украину.
В августе министерство экономики Болгарии одобрило пакет контрактов на экспорт разнообразных вооружений и техники общей стоимостью ок. 500 млн евро. Большая часть заказанной продукции предназначалась для Польши. В дальнейшем эти соглашения провели через оставшиеся бюрократические процедуры и, по всей видимости, начали исполнять. В свете недавних заявлений от бывшего руководителя организации-экспортера все это выглядело весьма интересно.
Тайное становится явным
В начале января 2023 г. немецкое издание Welt опубликовало любопытный материал на тему болгарского военного экспорта. Информацию для публикации оно получило от бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, министра финансов из его кабинета Асена Василева и других должностных лиц.
Aérospatiale AS 532 - один из немногих иностранных образцов на вооружении Болгарии. Фото Минобороны Болгарии
Как оказалось, уже в конце февраля 2022 г. болгарский премьер начал негласно продвигать идею о необходимости срочной военной помощи киевскому режиму. Не позднее апреля Болгария и другие страны сформировали схему поставки продукции военного назначения на Украину и ее оплаты. Во избежание негативных политических последствий, все эти мероприятия проводились тайно.
Как пишет Welt, оплату вооружений и боеприпасов для Киева взяли на себя США и Великобритания. Болгария в лице вооруженных сил и военной промышленности начала поставки тех или иных изделий. Продукция переправлялась на Украину по дорогам Румынии и Венгрии. Кроме того, часть поставок выполнялась по воздуху – до польского аэропорта Жешув с последующей перегрузкой на наземный транспорт.
Болгарские поставки имели большое значение для киевского режима. По словам К. Петкова, на ранней стадии боевых действий они покрывали порядка трети нужд украинских формирований в боеприпасах. Кроме того, как рассказал А. Василев, Болгария наладила экспорт дизельного топлива. Наземным транспортом на Украину доставляли до 40% требуемого горючего.
Производство и наличие
К настоящему времени Болгария официально предоставила Украине, как минимум, один пакет военно-технической помощи. Его состав, стоимость и т.д. до сих пор неизвестны. При этом сообщалось, что будет отгружено только легкое вооружение, боеприпасы и т.д. Кроме того, известно, что поставку оплатили третьи страны. Это может указывать на передачу изделий нового производства. Учитывая все это, можно представить, что могла поставить Болгария.
122-мм выстрел раздельного заряжания болгарского производства. Фото "Дунарит"
Основным болгарским производителем стрелкового оружия и боеприпасов для него является компания «Арсенал» (г. Казанлык). Она выпускает различные варианты автоматов и пулеметов советской разработки, ручные гранатометы и т.д. Все эти образцы могли поставляться на Украину с оплатой третьими странами.
Болгария имеет развитую боеприпасную промышленность и выпускает широкую номенклатуру патронов стрелкового оружия и артиллерийских выстрелов. Так, казанлыкский «Арсенал» производит снаряды советского образца в малых калибрах и минометные мины ряда типов. Гаубичные боеприпасы в калибрах 122 и 152 мм, а также минометные мины разных типов производит завод «Дунарит» (г. Русе). Подобная продукция болгарской промышленности активно шла на экспорт, и есть основания полагать, что в прошлом году значительная ее часть поступала на Украину.
Несмотря на значительный стаж пребывания в НАТО, болгарские вооруженные силы до сих пор продолжают эксплуатацию вооружений и техники советского образца, в т.ч. устаревших типов. По этой причине Болгария в прошлом году рассматривалась как один из возможных поставщиков авиационной техники для Украины. Также, по опыту других стран, можно было ожидать передачу сухопутных боевых машин и вооружений.
120-мм минометная мина с усиленным метательным зарядом. Фото "Дунарит"
Тем не менее, болгарское руководство отказало в предоставлении самолетов, бронетехники и т.д. В результате Болгария, в отличие от других восточноевропейских государств-членов НАТО, ранее входивших в ОВД, в прошлом году смогла в целом сохранить количественные и качественные показатели своей армии. Что будет дальше, неизвестно. Возможно, партнеры по Альянсу все же смогут принудить Софию отказаться от своей матчасти в пользу киевского режима.
Помощь с выгодой
Следуя за лидерами НАТО, целый ряд европейских стран в прошлом году начал поставлять Украине различные вооружения, боеприпасы и военную технику. В ряде случаев такая помощь привела к явным негативным последствиям для их собственных армий. Одним из исключений из этого ряда стала Болгария. В течение длительного времени она официально и громко отказывалась передавать продукцию военного назначения. Тем не менее, шла подготовка негласных поставок, а в дальнейшем составили и официальный пакет помощи.
Подтекст таких событий вполне понятен. Руководство Болгарии пыталось сохранить расположение собственного народа, политических и коммерческих элит, а также зарубежных партнеров. Задачу удалось решить лишь частично – правительство К. Петкова вскоре отправили в отставку. Впрочем, тайные поставки вооружений, предположительно нового производства, помогли заработать, и речь может идти о сотнях миллионов евро.
Таким образом, в прошлом году Болгария сумела в целом сохранить парк техники и арсеналы, показать свою верность «демократическим ценностям» и «идеалам НАТО», а также неплохо заработать. В итоге эту страну можно включить в список выгодоприобретателей нынешнего кризиса. – в отличие от других восточноевропейских государств, которые существенно разоружили свои армии и не изменили положение киевского режима.