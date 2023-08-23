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В Москве приземлился второй принадлежащий Евгению Пригожину самолет

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В Москве приземлился второй принадлежащий Евгению Пригожину самолет

Примерно в 20:02 в Москве приземлился самолет, который также принадлежит куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Речь идет о бизнес-джете Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с номером RA-02748.


О том, что второй самолет Пригожина приземлился в Остафьево, сообщил ряд российских Telegram-каналов. Это следует и из данных сервиса Flightradar, отслеживающих перемещения воздушных судов.

Сегодня бизнес-джет совершал странные полеты. В 17:19 он вылетел из столицы России в Санкт-Петербург, где приземлился в 18:27. Примечательно, что почти сразу он вылетел обратно и был в столице уже в 20:02. Зачем он летал в Санкт-Петербург и сразу назад, непонятно, также как и неизвестно, кто находился на борту самолета.

Тем временем, в Тверской области, где рухнул другой самолет Евгения Пригожина, продолжаются работы на месте его падения. Сообщается, что сотрудниками экстренных служб уже обнаружены восемь тел погибших. По предварительной информации, на борту самолета находились 10 человек, по непроверенным данным – сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Обнаруженные на месте падения самолета тела сильно обезображены, поэтому для их опознания потребуются соответствующие экспертизы ДНК. В настоящее время рассматриваются разные версии падения самолета, в том числе как техническая неисправность двигателя, так и террористический акт.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Aleksandr Markin
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30 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:12
    +12
    Первая мысль которая приходит в голову - кому это выгодно.
    И почему-то кажется надо искать у нас. Сразу вспомнился Лебедь и Рохлин.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 21:13
      -1
      Кому здесь это выгодно с учетом резонанса?
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 21:18
        -6
        А кому мешал Лебедь и Рохлин?.............................................
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 21:24
          +1
          С Рохлиным отдельная история, но провластный и даже продажный Лебедь тут при чем? В этой истории для власти, с учетом разруленного полностью конфликта, одни минусы, для х.о.х.л.а - одни плюсы, но он - х.о.х.о.л и партнеры, вне подозрений почему-то
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 21:18
        +2
        Цитата: ИванИванов
        Кому здесь это выгодно с учетом резонанса?

        hi Да не докричитесь, вы, и никому ничего не докажете- потому как плюсуют только за то что обвиняют власть, а другие варианты катастрофы "не в тренде" увы. request Тут в комментариях, по этому поводу, два варианта 1- власть отомстила и 2й - неправильный.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 21:32
          +1
          Вряд-ли власть, если конечно мы под властью понимаем только ВВП. Если под властью понимать и "абрамовичей" с "тестями блогеров", тогда да.
        2. Chem1st
          Chem1st Сегодня, 21:39
          0
          Цитата: Лешак
          другие варианты катастрофы "не в тренде" увы

          Уничтожать любых мятежников - безусловный рефлекс любой власти. Любой. Это вопрос её самосохранения. Даже если способ и время выбраны топорно.
    2. Комментарий был удален.
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:27
      0
      Так почему не озвучат кто на втором приземлился???? Все чудесАтие и чудесАтие. О времена, о нравы.....
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:32
      -2
      Государство декларирует не принязнь к терроризму в любой форме, посещают не хорошие мысли устранения не угодных оппонентов.
  2. vadson
    vadson Сегодня, 21:13
    +4
    Ну у Пригожина и кроме властьдержащих врагов хватает. Возьмите к примеру тех же лягушатников, на все пойдут лишь бы уран не терять
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 21:30
      0
      Цитата: vadson
      Ну у Пригожина и кроме властьдержащих врагов хватает. Возьмите к примеру тех же лягушатников, на все пойдут лишь бы уран не терять

      Это не властьпредержщие ПВО командуют? Самолет не разрушен изнутри , его СБИЛИИИИИ!
      1. kenig1
        kenig1 Сегодня, 21:32
        0
        Самолет разрушен потому, что разбился об земную поверхность.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 21:38
      0
      Возьмите к примеру тех же лягушатников, на все пойдут лишь бы уран не терять
      Ну если про уран, тогда там далеко не Пригожин задачи ставил. Да и Путин сказал что компанию Пригожина финансировал бюджет страны! Или Пригожин сам, всё сам? И кроме урана там кажется труба в Европу идёт! Газпром отомстил? Почему тогда Газпром не взорвали?
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:15
    +4
    Цитата: Аркадий007
    Первая мысль которая приходит в голову - кому это выгодно.
    И почему-то кажется надо искать у нас.


    это не выгодно заказчику, по репутационным соображениям

    но там адекватность давно покинула оболочку
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 21:16
      -2
      Сами себя постреляли - любимая х.о.х.л.о.вер.сия. Ровно то же самое говорили про всех убитых полевых командиров ЛДНР, а еще раньше - Путин взорвал многоэтажки, чтобы развязать войну в Чечне. Странно, но очень популярная версия среди множества граждан.
      1. Акс Мэтт
        Акс Мэтт Сегодня, 21:28
        0
        Думаете, в таких самолётах кондиционеры такой же модели? what
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:16
    +4
    Цитата: vadson
    Ну у Пригожина и кроме властьдержащих врагов хватает. Возьмите к примеру тех же лягушатников, на все пойдут лишь бы уран не терять

    ну-да(рука-лицо)
    и тут лучшего места для теракта как Рф не найти
    не то что в африке
    1. vadson
      vadson Сегодня, 21:23
      +1
      Мало у нас украинцев по городам ходит? Или Дугину никто не взрывал? Да мало ли было терактов ха последнее время. А в Африке как взорвать Пригожина если он в РФ и Белоруссии?
  5. умный_русский
    умный_русский Сегодня, 21:20
    0
    - Камрады, не торопитесь с выводами!
    Сигналы ещё официально не подтверждены, какой смысл пустозвонить?
    Фактаж и ещё раз - фактаж!!!
  6. turbina2367
    turbina2367 Сегодня, 21:21
    -5
    Вот!
    Каждому олигарху по одной эскадрилье бизнес-джетов!
    И одновременно взлетают все! Чтобы никто не знал, в какой самолёт закладывать бомбу.
    Иначе лишимся всех "кормильцев", что тогда делать будем!!!???
  7. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 21:21
    +4
    Вай вай вай "как неожиданно".
    И ни капельки не удивлен. Это лишь подтверждает мое традиционное тут направление мысли.
    Хотя и не могу сказать что мне жалко этого персонажа, если он был там.
    Но вот то,что в нашей стране такие вещи никого уже не удивляют - вот это ,действительно, жалко.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:23
    +6
    Да, уши торчат, торчат... И мерзкий душок от всей этой истории.
  9. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:25
    -6
    Ой... Вот поэтому джентльмены, я предпочитаю велосипэд. Чего и т.Пигожину желаю.
    С его ряхой и прочими просчетами в политике- это самое то!
    Причём велосипед т. Пригожину надо бы выдать с осутствующим седлом, и фикс.
  10. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 21:26
    +2
    "Обнаруженные на месте падения самолета тела сильно обезображены"
    Что-то не вяжется... Не думаю, что Пригожин так прост... Соседи решили к завтрашнему празднику себе подарок сделать? Но, ведь это ожидаемо. Просчитать на раз-два, тем, кто этим занимается. Всё это, как и внезапное увольнение-исчезновение генералов-героев и странный показной "мятеж"... всё это оставляет за собой дурно пахнущий след постановы... Поживём - увидим...
  11. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 21:28
    +3
    Власть понять можно но как то совсем не по себе и первый раз задумался что нужно уезжать
  12. azkolt
    azkolt Сегодня, 21:28
    +3
    Может здесь кто помнит мое отношение к Пригожина, но если это сделало ПВО по приказу одной тухлятины, то просто нет слов! Как сказал мой сын "гадненько". Надо было в начале арестовывать и сажать , а не так вот мстить к двухмесячной годовщине. Воевал бы так , а не исподтишка мстить, то Стрелкову, то Пригожину. то Суровикину. Какая же м...!
  13. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 21:28
    0
    Началось всё с Алексея Борисовича и дошло аж до Евгения Викторовича. Прямо "круг замкнулся".
  14. Rosko
    Rosko Сегодня, 21:31
    +1
    старый верный метод убирать неугодных работает...
  15. Андрей ставропольский
    Андрей ставропольский Сегодня, 21:31
    -1
    Ну хз, все давно знают что одним рейсом нельзя летать, Пригожин и Уткин сто пудов об этом знали чуть ли не с детства.
  16. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 21:36
    0
    Цитата: bravo77
    это не выгодно заказчику, по репутационным соображениям

    А что будет? Ну, серьезно, не переизберут штоль? Пф