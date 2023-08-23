В Москве приземлился второй принадлежащий Евгению Пригожину самолет

Примерно в 20:02 в Москве приземлился самолет, который также принадлежит куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Речь идет о бизнес-джете Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с номером RA-02748.О том, что второй самолет Пригожина приземлился в Остафьево, сообщил ряд российских Telegram-каналов. Это следует и из данных сервиса Flightradar, отслеживающих перемещения воздушных судов.Сегодня бизнес-джет совершал странные полеты. В 17:19 он вылетел из столицы России в Санкт-Петербург, где приземлился в 18:27. Примечательно, что почти сразу он вылетел обратно и был в столице уже в 20:02. Зачем он летал в Санкт-Петербург и сразу назад, непонятно, также как и неизвестно, кто находился на борту самолета.Тем временем, в Тверской области, где рухнул другой самолет Евгения Пригожина, продолжаются работы на месте его падения. Сообщается, что сотрудниками экстренных служб уже обнаружены восемь тел погибших. По предварительной информации, на борту самолета находились 10 человек, по непроверенным данным – сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.Обнаруженные на месте падения самолета тела сильно обезображены, поэтому для их опознания потребуются соответствующие экспертизы ДНК. В настоящее время рассматриваются разные версии падения самолета, в том числе как техническая неисправность двигателя, так и террористический акт.