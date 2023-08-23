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Рогов: Представители ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

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Рогов: Представители ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин действительно находились в самолете, упавшем сегодня вечером в Тверской области, и погибли. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер запорожского движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.


Как отметил Рогов, он уже переговорил с «выдающимися музыкантами», то есть представителями командного состава ЧВК «Вагнер», и они подтвердили гибель Пригожина и Уткина в результате авиакатастрофы в Тверской области.

Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию

- написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Гибель Пригожина подтвердил и источник, можно сказать, из почти противоположного в политическом плане лагеря – Ксения Собчак. В своем Telegram-канале «Кровавая барышня» она написала, что по информации ее источников Пригожин находился на борту упавшего самолета.

Самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежавший Евгению Пригожину, сегодня рухнул в Тверской области. На борту самолета, по некоторым данным, находились 10 человек, тела восьмерых из них уже обнаружены, но из-за сильных повреждений пока не идентифицированы. Следствием рассматриваются разные версии произошедшего, не исключается и версия террористического акта.

По странному совпадению, сегодня – ровно два месяца с того момента, как в ночь с 23 на 24 июня 2023 года ЧВК «Вагнер» попыталась совершить т.н. «Марш справедливости», Евгений Пригожин с соратниками заняли здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
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16 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:29
    +1
    Ну вот, теперь осталось только поручить расследование исполнителю.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:34
      +2
      Цитата: Аль Манах
      Ну вот, теперь осталось только поручить расследование исполнителю.

      Кому предлагаете расследовать, ЦРУ, ФБР или МИ6?
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 21:34
      +1
      Кому выгодно? Спрашивали древние римляне.
      1. Torins Narkuas
        Torins Narkuas Сегодня, 21:37
        0
        Скорее всего месть за марш, лично мое предположение.
      2. Arcyus Long
        Arcyus Long Сегодня, 21:37
        0
        У Пригожина столько врагов, что выгодно вообще всем.
    3. guest
      guest Сегодня, 21:34
      0
      Цитата: Аль Манах
      Ну вот, теперь осталось только поручить расследование исполнителю.

      А я не знал, что ГУР занимается у нас расследованием.
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 21:36
      +1
      Сильный удар по репутации оппонентов Пригожина, надо очень постараться отвести подозрения от себя. Хотя силы ПВО в центральной России подчиняются известным недавним его партнерам по игре в прятки.
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 21:31
    +8
    Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию
    Добавить нечего.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 21:35
      0
      Считаю трагическую гибель Пригожина и его коллег ужасным событием, которое окажет негативное влияние на Россию.
  3. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 21:32
    +1
    Надо только уточнить гибели или все же убийства Е. Пригожина.
  4. Scaffold
    Scaffold Сегодня, 21:33
    +1
    Ожидаемо. Друзей у него в последнее время было маловато...
  5. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 21:34
    +1
    По странному совпадению, сегодня – ровно два месяца

    Огурчики-помидорчики (c)
  6. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 21:35
    0
    Как там у театралов? "НЕ верю!"... Как не верю и в натуральность "мятежа". Как только "подтвердила" Собчак, так завоняло подлогом ещё больше! Однако, пусть поверит тот, кому это послано... Значит так надо для дела.
  7. Irokez
    Irokez Сегодня, 21:35
    +1
    В текущее время чувствуется, что это подстава под власть в виде теракта как сакральная жертва. И все готовы прям власть во всём обвинять. Не ведитесь на это. У всех же должна быть голова и критическое мышление.
  8. albert
    albert Сегодня, 21:37
    0
    Покойся с миром Дядя Женя.И остальные Вагнера.
  9. Энный
    Энный Сегодня, 21:37
    0
    Не исключен иход по согласованию сторон. Тела то только по ДНК уже