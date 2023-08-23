Рогов: Представители ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин действительно находились в самолете, упавшем сегодня вечером в Тверской области, и погибли. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер запорожского движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил Рогов, он уже переговорил с «выдающимися музыкантами», то есть представителями командного состава ЧВК «Вагнер», и они подтвердили гибель Пригожина и Уткина в результате авиакатастрофы в Тверской области.
Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию
- написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Гибель Пригожина подтвердил и источник, можно сказать, из почти противоположного в политическом плане лагеря – Ксения Собчак. В своем Telegram-канале «Кровавая барышня» она написала, что по информации ее источников Пригожин находился на борту упавшего самолета.
Самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежавший Евгению Пригожину, сегодня рухнул в Тверской области. На борту самолета, по некоторым данным, находились 10 человек, тела восьмерых из них уже обнаружены, но из-за сильных повреждений пока не идентифицированы. Следствием рассматриваются разные версии произошедшего, не исключается и версия террористического акта.
По странному совпадению, сегодня – ровно два месяца с того момента, как в ночь с 23 на 24 июня 2023 года ЧВК «Вагнер» попыталась совершить т.н. «Марш справедливости», Евгений Пригожин с соратниками заняли здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.