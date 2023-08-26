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Наше счастливое беспилотное будущее

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Наше счастливое беспилотное будущее



От 0,1 процента и выше


В экономике есть категория мультипликативного эффекта. Не вдаваясь в формулировки, рассмотрим это на примере автомобильной отрасли, как одной их наиболее мультипликативных.

Для сборки одного экземпляра автотранспорта привлекаются несколько десятков поставщиков, на которых трудятся тысячи людей. Пустить под откос собственный автопром могут только очень безответственные, либо бесстрашные правительства. Например, на Украине с определенного момента перестала существовать автомобильная отрасль. Доходило до того, что американцы выделяли средства на закупку морально и физически устаревших КрАЗов, в то время как Киев приобретал для армии белорусские МАЗы. Спасение собственной автомобильной промышленности всегда было в приоритете правительств государств, где вообще умеют строить машины.

В России, как мы видим, также заботятся о собственных мультипликативных отраслях – речь о последнем повышении утилизационного сбора. Который, к слову, к утилизации имеет очень туманное отношение. Все ради стимуляции внутреннего производства автомобилей и компонентов. Регулятор регулирует, а ценники автомобилей растут.

В середине лета дан старт еще одной отрасли, способной потянуть за собой множество смежных. Точнее, оформлена программа поддержки. Речь о распоряжении Правительства, утвердившем Стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Массовое производство дронов должно раскрутить целые производственные кластеры. Причем все как на подбор высокотехнологические.

Производство бесколлекторных моторов, двигателей внутреннего сгорания для тяжелых БПЛА, управляющей электроники, оптики и еще сотен позиций придется локализовывать в России. Иначе рывок отрасли в такие короткие сроки просто невозможен.

Главными категориями комплектующих, которые решено строить своими силами, являются электрические силовые установки; источники питания электрических силовых установок; двигатели внутреннего сгорания, гибридные силовые установки; исполнительные механизмы; защищенные спутниковые приемники; бортовые системы альтернативной навигации; крыло, поверхности управления, секции и другие элементы механизации крыла; компоненты полезной нагрузки беспилотного воздушного судна; защищенные системы связи и системы альтернативной навигации; средства идентификации и определения текущего местоположения беспилотного воздушного судна; бортовые системы обнаружения и автоматического уклонения от столкновений воздушных судов.

Проще сказать, что не будут производить в России к 2030–2035 годам – похоже, дроны в итоге станут совершенно суверенными. И мультипликативный эффект должен стать впечатляющим. В планах интеграция сразу двухсот организаций, занятых в производстве комплектующих.


Вторичным эффектом от БПЛА-рывка станет заметное удешевление наземных беспилотных систем. В первую очередь за счет снижения стоимости управляющей электроники, моторов и производства карбоновых корпусов.

Авторы стратегии сделали акцент на развитии именно гражданского сегмента БПЛА. Только вот будущие шесть с половиной лет должны стать форменной технологической революцией. Сейчас отрасль беспилотников занимают не более 0,1 процента российского ВВП, а должна к 2030 году стоить не менее триллиона рублей. Это ни много ни мало – двадцатикратный рост.

Об уровне востребованности российских технологий в этой сфере говорит экспортный портфель – ключевыми покупателями являются Венесуэла, Узбекистан и Судан. С 2018 по 2022 год за рубеж поставлено беспилотной продукции на 600 млн рублей.

Счастливое беспилотное будущее


Идеи, заложенные в стратегии, справедливы, хотя и заявлены с огромным опозданием. Как и многое из современного, программа должна была родиться еще позавчера. Но для этого должна была случиться спецоперация, наглядно продемонстрировавшая отставание России в области строительства и производства БПЛА.

Интересен даже не уровень проникновения дронов на поле боя, а схема. Сугубо гражданская технология совершила скачок в военную отрасль, чего раньше не наблюдалось. Обычно трансфер технологий происходил наоборот – военные делились с некомбатантами своими наработками.

К слову, второй подобный пример также характерен для спецоперации. Речь о низкоорбитальных спутниках Starlink, серьезно усиливших возможности ВСУ на тактическом и оперативном уровне.

Какие же беспилотники made in Russia будут востребованы в ближайшие годы?

Если совсем коротко, то практически все.

Сейчас ощущается дефицит тяжелых машин, способных вести мониторинг ледовой обстановки и дистанционного зондирования Земли. Российских пользователей отключили от иностранных спутниковых сервисов еще в прошлом году, а отечественные орбитальные группировки заменить импортные пока не могут. В работе несколько проектов, например, низко- и среднеорбитальные «Сфера» и «Марафон», но все пока на уровне экспериментов. Дроны должны частично заместить спутниковые системы, хотя и с большой долей условности.

Также в приоритете программы для сельского хозяйства, строительства, георазведки и доставки грузов на отдаленные территории. Есть и экзотические направления – например, «визуальные инсталляции» или применение беспилотных воздушных судов для одиночных и групповых полетов в целях демонстрации рекламных конструкций и создания визуальных эффектов, в том числе с применением пиротехнических средств. Насколько последняя ниша будет востребована в России к 2030 году, доподлинно неизвестно.


Целевые показатели программы вселяют оптимизм. К 2030–2035 гг. общий объем рынка должен составить не менее 1 млн БПЛА различного класса и типа. При этом 85 процентов должны составлять отечественные машины, а в госзакупках доля российского и того больше – 92 процента.

К этому же рубежу в стране должны появиться более миллиона профильных специалистов, начиная от разработчиков БПЛА и заканчивая слесарями-сборщиками. Из свежих новостей – Министерство просвещения обещает курс изучения БПЛА в старшей школе. Пока в рамках начальной военной подготовки. Учитывая запрет на полеты дронов в шестидесяти регионах России, инициатива выглядит особенно актуальной.

Решить вышесказанное в условиях рыночной экономики будет очень непросто – стране придется вводить заградительные пошлины на импортные БПЛА. Примерно как сейчас утилизационный сбор серьезно девальвирует конкуренцию для отечественных автозаводов. Если правительство искусственно не поднимет стоимость импортных комплектующих и готовых беспилотников, мы никогда не увидим отечественные машины приемлемого уровня.

Соблазн завести окольными путями дешевые китайские моторы, контроллеры и прочие детали будет очень велик. А дальше дело техники – стираем маркировку и клеим свои этикетки. Такое уже демонстрировали, например на «Добрыне».

Впрочем, даже заградительные меры не панацея – «АвтоВАЗ» с УАЗом как не умели толком строить автомобили, так и не научились. Утилизационный сбор позволяет лишь не обанкротиться огромному множеству предприятий и не создать социальной напряженности.


Выход возможен только в подписании договора с производителями.

Как вариант, о временном введении заградительных пошлин на компоненты БПЛА и о полном запрете импорта готовых машин. Например, на четыре года. С соответствующими финансовыми вливаниями от государства, разумеется. Если производители не успевают за этот срок наладить собственную отрасль, границы открываются. Рискованно и недешево, но позволит хотя бы как-то обрисовать правила игры на ближайшую перспективу.

В перманентном отсутствии конкуренции со стороны импорта создать современную технику гражданского назначения не получится – потребители будут вынуждены пользоваться откровенным старьем. В этом случае особый смысл в стратегии отсутствует. А если открыть границы для импорта, зарождающаяся отрасль будет сметена дешевыми и технологичными DJI или Autel, которые Китай штампует сотнями тысяч.

Найти золотую середину непросто, но это возможно.

Как показывает практика, современной России удается развивать секторы экономики и промышленности, расцвет которых случился в Советском Союзе. В этом ряду атомная отрасль, ВПК, авиапром, космические программы и нефтегазодобывающая промышленность.

Исключением из правил, пожалуй, можно считать рождение информационных экосистем и государственных электронных ресурсов. Это различные онлайн-банкинги и знаменитые «Госуслуги», которые появились уже в новой России. Назвать еще хотя бы пару отраслей, которые страна подняла с нуля, очень непросто.

БПЛА-революция, о которой грезят в «Стратегии развития беспилотной авиации», имеет все шансы оказаться в печальном списке незаконченных мегапроектов России. Хотя сам факт внимания, которое оказывает правительство к проблеме, вселяет определенные надежды.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:46
    +4
    ВВП дал указание чиновникам срочно заняться низкоорбитальными спутниками...посмотрим что из этого выйдет...памятуя о РОСНАНО и СКОЛКОВО зарекусь преждевременно делать оптимистические прогнозы.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 05:12
      +4
      ВВП дал указание чиновникам

      Если бы он хотя бы один раз спросил с чиновников за невыполнение своих указаний, тогда бы может и был какой нибудь толк.
      Обычно дальше организации экскурсии девочки в Кремль или ремонта отдельного дома отдельного "обращенца" дело не идет. А единственный "утраченный" - Ю.М.Лужков и то не за плохое руководство Москвой, а за "чрезмерные амбиции"
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 05:28
        0
        Какой же вы пессимист... smile
        Будем надеяться что перед грядущими выборами Путин в вас вселит надежду на оптимистичное будущее.
        1. Дилетант
          Дилетант Сегодня, 06:39
          +2
          что перед грядущими выборами

          Перед грядущими выборами Росгвардию вооружили танками. Наверное для обеспечения наилучших условий для работы Центризберкома.
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 06:16
        +3
        Цитата: Дилетант
        Если бы он хотя бы один раз спросил с чиновников за невыполнение своих указаний

        Спросил. Журналиста Рогозина даже уволил. Кто-то с повышением ушёл или в совет федерации.

        Но, если не могут (постоянно не выполняют) подчиненные, то ответственность переходит на руководителя. А вот с него точно никто не спросил.
        1. Дилетант
          Дилетант Сегодня, 06:47
          +1
          Согласен! Про рогозина я совсем забыл! drinks
          Кроме того уволили главу Чувашии за то, что он дуpaк , а еще восьмерых- за воровство.
          Правда есть исключения. "Комсомолки, спортсменки и просто красавицы" "Мадам арбидол" и "Валька-поллитра" продолжают украшать Олимп!
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:29
    +4
    За три десятка лет в России была создана масса мегапроектов. Из них до ума были доведены единицы. Для кремлёвских клакёров уточняю - МЕГАПРОЕКТОВ!!!
    Не тех разовых акциях, о которых забывают через год или к следующему сроку правления.
    Беспилотники хороши для того, у кого они есть в достаточном количестве, и плохо для тех, у кого их не обнаружится в нужное время...Как, например, самолётов, которые в условиях имеющихся в стране климатических зон, гораздо актуальнее тех беспилотников, которые позиционируются доставщиками грузов...
    * * *
    Помнится, железные дороги в России предполагались для передвижения, как самый выгодный транспорт. Но оказалось:
    Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства.

    Именно поэтому у нас вместо развития логистики и увеличения скорости движения поездов перевозку грузов поручили автоперевозчикам, которым нужно ТОЖЕ строить и дороги, и инфраструктуру...
    * * *
    ...факт внимания, которое оказывает правительство к проблеме, вселяет определенные надежды.

    А правительство наше действует по свистку ВВП и само к выработке стратегии развития экономики не имеет никакого отношения. Достаточно было примера последнего полёта во сне и наяву на Луну...Это понятно, что от смены «профессионалов» Роскосмос лучше работать не станет, но иногда нужно определяться в руководстве, хотя бы в целях достижения каких-то существенных результатов, которые достигаются последовательным продвижением дел от простых к сложным и формированием в голове руководителя конечного образа предполагаемого прорыва, возможно ДАЖЕ в мелких технических деталях.
    И НАДЕЖД НА НЕГО Я ДАВНО НЕ ВОЗЛАГАЮ...ЧТОБЫ НЕ НАДОРВАЛОСЬ это правительство министров-миллионеров.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 06:44
      -1
      Цитата: ROSS 42
      Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства.
      А себя Салтыков-Щедрин причислял к пьяницам или к ворам?
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 05:32
    0
    В принципе все постановления Правительства правильные. Но как правило они повисают в воздухе. Если решили делать электронные компоненты для БПЛА, автомобилей, авиации, флота то нужно сразу определиться, до выпуска постановления, где на земле это будет делаться. Выделить завод или площадку под него, организовать КБ, организовать технологическую цепочку поставщиков комплектующих.
    Большую роль в этом могут сыграть регионы, у которых есть площадки и не задействованное население. Они должны лоббировать в правительстве что бы производство было у них в области, крае.
    Это и налоги для региона и снижение социальной напряжённости. Заводы, фабрики тянут за собой всё, за одним рабочим возникают минимум десять рабочих мест. Это и торговля, общепит, медицина, образование, культура.
    Заниматься этим должны люди с соответствующим образованием, а не бухгалтера и социологи. soldier
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 07:35
      0
      Судя по статье, у нас как обычно ставят телегу впереди лошади! Должна появиться масштабная отрасль, при отсутствии масштабного рынка lol
      Особенно радужные перспективы у производителей комплектующих, которые должны инвестировать в заведомо не конкурентное производство , из-за ограниченного рынка laughing lol wassat
      И не какие стимулирующие производителей методы не помогут, у Китайцев всё равно будет дешевле, потому что у них объёмы производства всех компонентов значительно больше ибо они работают на весь мир! fellow

      Стимулировать производство можно созданием рынка, а именно только госзаказом на БПЛА и условием "Сделано в России", тогда появятся предприятия производители, которые будут пробовать помимо госзаказа искать другие ниши, а там смотришь и смогут конкурентноспособную продукцию создать и новые рынки освоить, со временем отрасль может быть сможет и без госзаказа существовать winked
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:38
    +3
    правительство наше действует по свистку ВВП и само к выработке стратегии развития экономики не имеет никакого отношения.

    smile Страна наша развивается и выживает не благодаря а вопреки...это один из парадоксов истории России...чтобы не говорил или делал ВВП мы все равно выживём. smile
    Любая другая страна давно исчезла бы с карты мира в наших условиях, а мы смотри...живем.
    Молодежь интересуется БПЛА это самое главное...значит результаты будут...не сразу конечно.
    Удручают только глупейшие запреты чиновников курирующих эту тему.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:46
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      чтобы не говорил или делал ВВП мы все равно выживём.

      А хотелось бы и пожить. Но с африканскими зарплатами и падающим рублём это могут не только лишь все. Мало кто это может сделать.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:40
    +2
    Сейчас отрасль беспилотников занимают не более 0,1 процента российского ВВП, а должна к 2030 году стоить не менее триллиона рублей. Это ни много ни мало – двадцатикратный рост.

    Измерять успешность развития отрасли ростом ВВП высшая степень тупости. ВВП может расти из года в год при тех же темпах производства (или даже ниже), но при постоянном росте цен.
    * * *
    Интересно, отчего темпы инфляции в стране ПОСТОЯННО превышают темпы роста экономики? Вероятно от того, что основная масса населения измеряет рост в единицах учёта, килограммах, литрах, а великая братия экономистов знает, что такое ВВП:
    Ключевой показатель для экономики каждой страны — валовой внутренний продукт (ВВП). Это общая стоимость всех товаров и услуг, которые производятся в государстве за год. Обязательное условие — производство должно находиться внутри страны. Если гражданин занимается бизнесом в другом государстве, его товары и услуги не увеличивают отечественный ВВП и поэтому не учитываются в нем. Перечисления из бюджета в качестве помощи к ВВП тоже не относятся.

    С одной оговоркой, этот показатель придуман теми ушлыми партнёрами, которые печатают деньги для всего мира в отдельно взятой стране....
  6. Комментарий был удален.