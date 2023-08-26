Наше счастливое беспилотное будущее

От 0,1 процента и выше
В экономике есть категория мультипликативного эффекта. Не вдаваясь в формулировки, рассмотрим это на примере автомобильной отрасли, как одной их наиболее мультипликативных.
Для сборки одного экземпляра автотранспорта привлекаются несколько десятков поставщиков, на которых трудятся тысячи людей. Пустить под откос собственный автопром могут только очень безответственные, либо бесстрашные правительства. Например, на Украине с определенного момента перестала существовать автомобильная отрасль. Доходило до того, что американцы выделяли средства на закупку морально и физически устаревших КрАЗов, в то время как Киев приобретал для армии белорусские МАЗы. Спасение собственной автомобильной промышленности всегда было в приоритете правительств государств, где вообще умеют строить машины.
В России, как мы видим, также заботятся о собственных мультипликативных отраслях – речь о последнем повышении утилизационного сбора. Который, к слову, к утилизации имеет очень туманное отношение. Все ради стимуляции внутреннего производства автомобилей и компонентов. Регулятор регулирует, а ценники автомобилей растут.
В середине лета дан старт еще одной отрасли, способной потянуть за собой множество смежных. Точнее, оформлена программа поддержки. Речь о распоряжении Правительства, утвердившем Стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Массовое производство дронов должно раскрутить целые производственные кластеры. Причем все как на подбор высокотехнологические.
Производство бесколлекторных моторов, двигателей внутреннего сгорания для тяжелых БПЛА, управляющей электроники, оптики и еще сотен позиций придется локализовывать в России. Иначе рывок отрасли в такие короткие сроки просто невозможен.
Главными категориями комплектующих, которые решено строить своими силами, являются электрические силовые установки; источники питания электрических силовых установок; двигатели внутреннего сгорания, гибридные силовые установки; исполнительные механизмы; защищенные спутниковые приемники; бортовые системы альтернативной навигации; крыло, поверхности управления, секции и другие элементы механизации крыла; компоненты полезной нагрузки беспилотного воздушного судна; защищенные системы связи и системы альтернативной навигации; средства идентификации и определения текущего местоположения беспилотного воздушного судна; бортовые системы обнаружения и автоматического уклонения от столкновений воздушных судов.
Проще сказать, что не будут производить в России к 2030–2035 годам – похоже, дроны в итоге станут совершенно суверенными. И мультипликативный эффект должен стать впечатляющим. В планах интеграция сразу двухсот организаций, занятых в производстве комплектующих.
Вторичным эффектом от БПЛА-рывка станет заметное удешевление наземных беспилотных систем. В первую очередь за счет снижения стоимости управляющей электроники, моторов и производства карбоновых корпусов.
Авторы стратегии сделали акцент на развитии именно гражданского сегмента БПЛА. Только вот будущие шесть с половиной лет должны стать форменной технологической революцией. Сейчас отрасль беспилотников занимают не более 0,1 процента российского ВВП, а должна к 2030 году стоить не менее триллиона рублей. Это ни много ни мало – двадцатикратный рост.
Об уровне востребованности российских технологий в этой сфере говорит экспортный портфель – ключевыми покупателями являются Венесуэла, Узбекистан и Судан. С 2018 по 2022 год за рубеж поставлено беспилотной продукции на 600 млн рублей.
Счастливое беспилотное будущее
Идеи, заложенные в стратегии, справедливы, хотя и заявлены с огромным опозданием. Как и многое из современного, программа должна была родиться еще позавчера. Но для этого должна была случиться спецоперация, наглядно продемонстрировавшая отставание России в области строительства и производства БПЛА.
Интересен даже не уровень проникновения дронов на поле боя, а схема. Сугубо гражданская технология совершила скачок в военную отрасль, чего раньше не наблюдалось. Обычно трансфер технологий происходил наоборот – военные делились с некомбатантами своими наработками.
К слову, второй подобный пример также характерен для спецоперации. Речь о низкоорбитальных спутниках Starlink, серьезно усиливших возможности ВСУ на тактическом и оперативном уровне.
Какие же беспилотники made in Russia будут востребованы в ближайшие годы?
Если совсем коротко, то практически все.
Сейчас ощущается дефицит тяжелых машин, способных вести мониторинг ледовой обстановки и дистанционного зондирования Земли. Российских пользователей отключили от иностранных спутниковых сервисов еще в прошлом году, а отечественные орбитальные группировки заменить импортные пока не могут. В работе несколько проектов, например, низко- и среднеорбитальные «Сфера» и «Марафон», но все пока на уровне экспериментов. Дроны должны частично заместить спутниковые системы, хотя и с большой долей условности.
Также в приоритете программы для сельского хозяйства, строительства, георазведки и доставки грузов на отдаленные территории. Есть и экзотические направления – например, «визуальные инсталляции» или применение беспилотных воздушных судов для одиночных и групповых полетов в целях демонстрации рекламных конструкций и создания визуальных эффектов, в том числе с применением пиротехнических средств. Насколько последняя ниша будет востребована в России к 2030 году, доподлинно неизвестно.
Целевые показатели программы вселяют оптимизм. К 2030–2035 гг. общий объем рынка должен составить не менее 1 млн БПЛА различного класса и типа. При этом 85 процентов должны составлять отечественные машины, а в госзакупках доля российского и того больше – 92 процента.
К этому же рубежу в стране должны появиться более миллиона профильных специалистов, начиная от разработчиков БПЛА и заканчивая слесарями-сборщиками. Из свежих новостей – Министерство просвещения обещает курс изучения БПЛА в старшей школе. Пока в рамках начальной военной подготовки. Учитывая запрет на полеты дронов в шестидесяти регионах России, инициатива выглядит особенно актуальной.
Решить вышесказанное в условиях рыночной экономики будет очень непросто – стране придется вводить заградительные пошлины на импортные БПЛА. Примерно как сейчас утилизационный сбор серьезно девальвирует конкуренцию для отечественных автозаводов. Если правительство искусственно не поднимет стоимость импортных комплектующих и готовых беспилотников, мы никогда не увидим отечественные машины приемлемого уровня.
Соблазн завести окольными путями дешевые китайские моторы, контроллеры и прочие детали будет очень велик. А дальше дело техники – стираем маркировку и клеим свои этикетки. Такое уже демонстрировали, например на «Добрыне».
Впрочем, даже заградительные меры не панацея – «АвтоВАЗ» с УАЗом как не умели толком строить автомобили, так и не научились. Утилизационный сбор позволяет лишь не обанкротиться огромному множеству предприятий и не создать социальной напряженности.
Выход возможен только в подписании договора с производителями.
Как вариант, о временном введении заградительных пошлин на компоненты БПЛА и о полном запрете импорта готовых машин. Например, на четыре года. С соответствующими финансовыми вливаниями от государства, разумеется. Если производители не успевают за этот срок наладить собственную отрасль, границы открываются. Рискованно и недешево, но позволит хотя бы как-то обрисовать правила игры на ближайшую перспективу.
В перманентном отсутствии конкуренции со стороны импорта создать современную технику гражданского назначения не получится – потребители будут вынуждены пользоваться откровенным старьем. В этом случае особый смысл в стратегии отсутствует. А если открыть границы для импорта, зарождающаяся отрасль будет сметена дешевыми и технологичными DJI или Autel, которые Китай штампует сотнями тысяч.
Найти золотую середину непросто, но это возможно.
Как показывает практика, современной России удается развивать секторы экономики и промышленности, расцвет которых случился в Советском Союзе. В этом ряду атомная отрасль, ВПК, авиапром, космические программы и нефтегазодобывающая промышленность.
Исключением из правил, пожалуй, можно считать рождение информационных экосистем и государственных электронных ресурсов. Это различные онлайн-банкинги и знаменитые «Госуслуги», которые появились уже в новой России. Назвать еще хотя бы пару отраслей, которые страна подняла с нуля, очень непросто.
БПЛА-революция, о которой грезят в «Стратегии развития беспилотной авиации», имеет все шансы оказаться в печальном списке незаконченных мегапроектов России. Хотя сам факт внимания, которое оказывает правительство к проблеме, вселяет определенные надежды.