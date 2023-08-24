Для российского флота и на экспорт: представлены новые версии подводных лодок

«Амур-1650»

«Амур-950»

Новая версия проекта 636.3

«Аргус»

КБ «Рубин» представило новые версии подводных лодок для ВМФ России и международных заказчиков.«Амур-1650» рассчитан в первую очередь на экспорт. Субмарина этого типа водоизмещением около 1800 тонн базируется на проекте 677 «Лада». Она оснащена шестью торпедными аппаратами. Экипаж сокращен благодаря автоматизации до 35 человек. Силовая установка представлена ВНЭУ.Выступающий в качестве топлива водород не хранится на борту, а производится и используется мгновенно (что существенно снижает риски аварии). В качестве дистиллята используется дизельное топливо, на котором могут работать и дизель-генераторы. ВНЭУ не требует технического обслуживания вплоть до капитального ремонта субмарины.«Амур-950» заимствовал конструкцию у «Амур-1650», но имеет водоизмещение всего 950 тонн и экипаж из 19 моряков. В «Рубине» его позиционируют как оптимальное решение при выполнении ударных задач против ПЛ, надводных кораблей, катеров и наземных объектов противника, а также при ведении разведывательных действий. Одним из вариантов оснащения является установка ВПУ для крылатых ракет Club-S.Еще одной подводной лодкой, представленной «Рубином», стала новая версия проекта 636.3. ДЭПЛ этого типа в настоящее время поступают в состав различных флотов ВМФ России. Среди внесенных изменений выделяется возможность запуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Водоизмещение субмарины составляет 3900 тонн, дальность хода 7500 миль. Она может работать на глубине до 240 метров. Другие усовершенствования затронули радиолокационные системы и оборудование, призванное уменьшить акустическую сигнатуру ПЛ.Показан концепт автономного необитаемого подводного аппарата «Аргус» водоизмещением 3,2 тонны. Он способен работать на глубине до 6000 метров в течение 24 часов. Как сообщается, «Аргус» предназначен для решения широкого круга задач, связанных как с разведкой и разработкой морских месторождений, так и с проведением спасательных операций. Аппарат может действовать в составе группы из пяти БПА.