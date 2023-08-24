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Для российского флота и на экспорт: представлены новые версии подводных лодок

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Для российского флота и на экспорт: представлены новые версии подводных лодок

«Амур-1650»



КБ «Рубин» представило новые версии подводных лодок для ВМФ России и международных заказчиков.

«Амур-1650» рассчитан в первую очередь на экспорт. Субмарина этого типа водоизмещением около 1800 тонн базируется на проекте 677 «Лада». Она оснащена шестью торпедными аппаратами. Экипаж сокращен благодаря автоматизации до 35 человек. Силовая установка представлена ВНЭУ.

Выступающий в качестве топлива водород не хранится на борту, а производится и используется мгновенно (что существенно снижает риски аварии). В качестве дистиллята используется дизельное топливо, на котором могут работать и дизель-генераторы. ВНЭУ не требует технического обслуживания вплоть до капитального ремонта субмарины.


«Амур-950»


«Амур-950» заимствовал конструкцию у «Амур-1650», но имеет водоизмещение всего 950 тонн и экипаж из 19 моряков. В «Рубине» его позиционируют как оптимальное решение при выполнении ударных задач против ПЛ, надводных кораблей, катеров и наземных объектов противника, а также при ведении разведывательных действий. Одним из вариантов оснащения является установка ВПУ для крылатых ракет Club-S.


Новая версия проекта 636.3


Еще одной подводной лодкой, представленной «Рубином», стала новая версия проекта 636.3. ДЭПЛ этого типа в настоящее время поступают в состав различных флотов ВМФ России. Среди внесенных изменений выделяется возможность запуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Водоизмещение субмарины составляет 3900 тонн, дальность хода 7500 миль. Она может работать на глубине до 240 метров. Другие усовершенствования затронули радиолокационные системы и оборудование, призванное уменьшить акустическую сигнатуру ПЛ.


«Аргус»


Показан концепт автономного необитаемого подводного аппарата «Аргус» водоизмещением 3,2 тонны. Он способен работать на глубине до 6000 метров в течение 24 часов. Как сообщается, «Аргус» предназначен для решения широкого круга задач, связанных как с разведкой и разработкой морских месторождений, так и с проведением спасательных операций. Аппарат может действовать в составе группы из пяти БПА.
Использованы фотографии:
Zona Militar
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6 комментариев
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  1. Eug
    Eug Сегодня, 06:13
    0
    Интересные проекты, особенно если ВНЭУ доведена до реальной эксплуатации.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 06:20
      +1
      Цитата: Eug
      Интересные проекты, особенно если ВНЭУ доведена до реальной эксплуатации.

      Проект с ВНЭУ существует только в виде макета. Пытались продать Индусам, но те благоразумно отказались от сырого проекта
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:17
    0
    Силовая установка представлена ВНЭУ.

    вот так новость! не получалось, не получалось - а теперь смогли?! или пообещали? ну ладно, это на их совести....меня больше интересует что у нас с морскими беспилотниками!
  3. mark1
    mark1 Сегодня, 06:20
    +2
    Состояние на сегодняшний день энергоустановки проекта 677, вот главный показатель чего стоят "Амуры", ну какие, простите, "иностранные заказчики" ? -это ж какой талант нужен их уболтать.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:30
    -1
    Поменялся собственник и понеслась- вот мы какие,наше прошлое руководство нас не дооценивало,денег на доводку не давали.ВТБ дай денег! bully Мы вам такакое свояем ,но потом когда нибудь если очень захотим.
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 06:40
    0
    Проект ПЛ "Амур" в виде макетов на разного рода выставках засветился очень давно, мне даже трудно припомнить когда. По- моему ровесник 212 -х с ВНЭУ. .И ТТХи анонс ВНЭУ (вроде тогда предполагались топливные элементы)с тех пор не изменились. И вот опять. Кризис жанра или ВНЭУ отработали? Интересно.