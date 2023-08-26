Польшу ведут к очередной разделке. Возможен ли шестой раздел Польши

Интересные события происходят сегодня в странах восточной Европы. Мы привыкли к тому, что наше внимание больше всего концентрируется на обстановке на Украине. Это понятно. СВО прямо или косвенно касается практически каждого россиянина. Родственник, друг, знакомый, знакомый знакомого и прочее. Я бы даже так сказал, у каждого россиянина есть свой солдат, который дерется с фашизмом на Украине.
Но, кроме Украины, не менее важные события происходят и у границ с другими нашими соседями. От Дальнего Востока, Японии и Кореи до Финляндии. Глобальный Запад действительно наступает повсюду, формируя очаги напряженности вдоль наших границ. Растащить Российскую армию по частям и тем самым ослабить её в целом.
Но, по моему мнению, наиболее опасным на сегодня для нас становится противостояние Белоруссии и Польши. О том, что Польша готовится занять место умершей в неравной борьбе с Россией Украины, говорят многие. Конечно, прямо выступить против Москвы Варшава не сможет. Урок Турции поляки усвоили хорошо. А вот организовать междусобойчик с Белоруссией вполне себе реально.
Кстати, именно о таком развитии событий говорил президент Лукашенко в своем интервью совсем недавно. Провокация, неважно кем организованная и проведенная. Затем маленькая война, которая перерастает в большую, мировую, последнюю для человечества или даже для планеты… Я не буду сегодня рассуждать о том, как это может быть.
Мне кажется, сейчас важнее проанализировать, с чего бы это так активизировалась Варшава? Почему поляки начали действовать так же, как совсем недавно начинал Киев после переворота 2014 года. Но самое главное – было ли нечто подобное в истории Польши и к чему это приводило?
Сейчас скажу очень спорную вещь. По своему менталитету мы и поляки очень близки. И мы, и поляки часто подвергаемся нападению кого-либо со стороны. И всегда героически этого «кого-то» выгоняем из своих земель. И веками не можем понять, за что же нам такая напасть?
А ларчик открывается просто… Как всегда. Пока мы живем нормально, без желания в очередной раз «весь мир насилья мы разрушим...», никто и не думает на нас нападать. Но как только мы решаем разобраться, какое княжество самое важное, какой царь должен быть после Грозного, нужен ли вообще нам царь или Черное море и т. д.
Как только мы сами гадим внутри своей страны, сами начинаем какие-то распри, всегда находится «друг», готовый помочь какой-либо из сторон. И тогда Россия опять выходит к пропасти и играет в каскадера: упадем-не упадем. Нам повезло. Мы не упали, а вот Польша падала. И не единожды. Я о тех разделах, которые она пережила за время своего существования.
Хотя нет. Тогда, в Древней Руси, в эпоху Средневековья и даже во времена революций и Гражданской войны начала XX века, мы сохранили страну. А вот в 1991, когда допустили распад СССР, мне кажется, державу все-таки развалили. Мне могут возразить, что и в 1917–1922 гг. от исторической России откололись некоторые западные территории.
Да, но тогда отвалились «инородные тела». Территории, не связанные исторически с Россией. В 1991 же ушли именно российские территории. Те земли, на которых даже местные этносы появились во многом благодаря России. Потому и проходит разделение так сложно до сих пор…
Кошка вновь скребет на собственный хребет...
Сколько уже сказано о том, что поляки не учатся на своих ошибках. Я бы сказал, учатся, но память у них очень короткая. А со времени последнего раздела Польши прошло уже… 1939 был очень давно. Очевидцы если и живут ещё, верить им нельзя. А современные польские историки придумали другую историю, удобную для современных польских политиков. Точно так же, как это сделали и современные украинцы.
Анализируя планы польских властей по масштабным закупкам американских вертолетов и танков, невольно приходишь к выводу о том, что Варшава опять готовит страну к очередному разделу. Только теперь поляки планируют повоевать с нами и с белорусами. По крайней мере, размещать «Абрамсы» и «Апачи» планируют на восточном фланге. Кстати, туда же направят и южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и системы HIMARS.
Достаточно смешно выглядит официальное объяснение Варшавы по поводу масштабных закупок. «Потенциальная угроза со стороны Минска»… Белоруссия против Польши... Белоруссия (+ Россия) против Польши (+ НАТО)…
А вот в перспективе, в случае удачного для поляков политического расклада после окончания войны на Украине, Варшава вполне может разинуть пасть на российский Калининград и западные территории Белоруссии. Конечно, сегодня такие планы выглядят несколько фантастически, но… Польша решила играть вдолгую.
Пробный камень – наращивание группировки на восточной границе до 10 тысяч человек, уже запустили. Население проглотило это спокойно. И теперь министр обороны Польши очень оптимистично обещает, что через два года против Белоруссии будет стоять «самая сильная армия Европы» численностью 170 тыс. человек!..
Мне сразу вспоминается недавнее интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко украинской журналистке Панченко. Ну и что не правильно сказал Лукашенко? Есть опасность начала новой войны? Даже если польская армия не пойдет в Белоруссию, где гарантия, что она не пойдет на Западную Украину?
Варшава явно старается потеснить Германию как ведущего военного союзника США в Европе. И в Бонне это прекрасно понимают. Однако противостоять полякам открыто немцы не могут. Слишком многое было поставлено на войну на Украине. Значит, слишком многое уже потеряно безвозвратно. Германия практически превратилась в «новую (ещё одну) Италию».
Историческая память есть не только у поляков
Странно об этом писать, но поляки действительно считают, что только они помнят о том, кто, что и когда отобрал у их государства. При этом они совершенно забывают, что же получила Польша в результате войн и прочих событий, происходивших в мире. Такая вот память.
Причем на вопрос о том, что делать с бывшими немецкими землями, следует достаточно идиотский ответ: «Немцы нам претензии не предъявляют!..» Конечно, не предъявляют. Просто потому, что их очень плотно держат за «фаберже» заокеанские хозяева обеих стран. Не предъявляют, но помнят.
Не многие помнят, как достаточно недавно Германия заткнула рот полякам после их претензий на репарации за Вторую мировую войну. Да, это было сделано достаточно изящно. Немцы все-таки побаивались реакции США. Но как жестко. Буквально одно-два заявления, и польский МИД превратился в немого.
Сегодня вопрос об итогах войны вновь встал достаточно серьезно. И Варшава, и Бонн прекрасно понимают, что лидером Европы, основным союзником Вашингтона, может быть не только военный, но и экономический лидер.
При всем том, что канцлер Германии натворил за последние годы, его страна все-таки остается экономическим лидером ЕС, основой, если угодно, этого самого союза. Чтобы сбросить ФРГ с этого места, у Польши существует только один путь – стать европейским хабом углеводородов. Проще говоря, стать основным местом приемки и распределения американского сжиженного газа.
И вот тут опять возникает вопрос о немецких территориях, подаренных полякам Сталиным. В частности, в кулуарах польского и немецкого МИД идет очень жестокая война за польский порт Свиноуйсьце, бывший немецкий порт Свинемюнде. Думаю, дипломаты в личных разговорах напоминают друг другу и о других польских (немецких) портах, вроде Гданьска (Данцига)…
Не думаю, что при удачном для Германии раскладе немцы останутся равнодушными к этим портам и захваченным землям. Полагаю, Варшава это понимает. Но механизм запущен. Приказ лаять в сторону России получен. Этот лай так возбудил самих поляков, что, как я вижу, там приняли решение спровоцировать конфликт с Белоруссией.
Шестой раздел или...
Во многом то, что я написал выше, пока мало заметно для европейского да и российского обывателя. Эти самые кулуары, темные коридоры МИД, хранят много тайн, большинство из которых останутся секретами навсегда. Потомки будут с удивлением читать о тех глупостях, которые мы творим сегодня.
Взять хотя бы упомянутый мной порт Свиноуйсьце. Порт находится на острове Узнам (Узедом). Остров принадлежит Польше и… Германии. Причем большая часть острова именно немецкая. Да и немцев там проживает гораздо больше, чем поляков. Но именно Польша планирует развивать там структуры для приема сжиженного газа…
Я не знаю того, где находится граница обострения обстановки, до которой могут дойти польские власти. Верю, что тормоз сработает, но… У киевских политиков не сработал… Но ясно то, что та внешняя политика, которую сегодня проводит президент и правительство Польши, обрекает Польшу на очередной раздел.
Глупые санкции и ещё более глупая риторика руководства Польши ставят перед нами задачу обеспечения нормальной жизни в российском регионе с центром Калининград... Нам сложно содержать анклав, потому и нужен сухопутный коридор. Ну это так, мысли ни о чем.
Точно так же рассуждают и немцы. Порты необходимо вернуть. Одер должен вновь стать немецкой рекой. И так далее. Обид у немцев много. И если раньше, во времена существования СССР, Германия и Япония были странами с клеймом поджигателей войны, то сегодня Запад об этом «забыл». Для Германии наступает время реванша...