Военное обозрение
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Польшу ведут к очередной разделке. Возможен ли шестой раздел Польши

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Польшу ведут к очередной разделке. Возможен ли шестой раздел Польши

Интересные события происходят сегодня в странах восточной Европы. Мы привыкли к тому, что наше внимание больше всего концентрируется на обстановке на Украине. Это понятно. СВО прямо или косвенно касается практически каждого россиянина. Родственник, друг, знакомый, знакомый знакомого и прочее. Я бы даже так сказал, у каждого россиянина есть свой солдат, который дерется с фашизмом на Украине.


Но, кроме Украины, не менее важные события происходят и у границ с другими нашими соседями. От Дальнего Востока, Японии и Кореи до Финляндии. Глобальный Запад действительно наступает повсюду, формируя очаги напряженности вдоль наших границ. Растащить Российскую армию по частям и тем самым ослабить её в целом.

Но, по моему мнению, наиболее опасным на сегодня для нас становится противостояние Белоруссии и Польши. О том, что Польша готовится занять место умершей в неравной борьбе с Россией Украины, говорят многие. Конечно, прямо выступить против Москвы Варшава не сможет. Урок Турции поляки усвоили хорошо. А вот организовать междусобойчик с Белоруссией вполне себе реально.

Кстати, именно о таком развитии событий говорил президент Лукашенко в своем интервью совсем недавно. Провокация, неважно кем организованная и проведенная. Затем маленькая война, которая перерастает в большую, мировую, последнюю для человечества или даже для планеты… Я не буду сегодня рассуждать о том, как это может быть.

Мне кажется, сейчас важнее проанализировать, с чего бы это так активизировалась Варшава? Почему поляки начали действовать так же, как совсем недавно начинал Киев после переворота 2014 года. Но самое главное – было ли нечто подобное в истории Польши и к чему это приводило?

Сейчас скажу очень спорную вещь. По своему менталитету мы и поляки очень близки. И мы, и поляки часто подвергаемся нападению кого-либо со стороны. И всегда героически этого «кого-то» выгоняем из своих земель. И веками не можем понять, за что же нам такая напасть?

А ларчик открывается просто… Как всегда. Пока мы живем нормально, без желания в очередной раз «весь мир насилья мы разрушим...», никто и не думает на нас нападать. Но как только мы решаем разобраться, какое княжество самое важное, какой царь должен быть после Грозного, нужен ли вообще нам царь или Черное море и т. д.

Как только мы сами гадим внутри своей страны, сами начинаем какие-то распри, всегда находится «друг», готовый помочь какой-либо из сторон. И тогда Россия опять выходит к пропасти и играет в каскадера: упадем-не упадем. Нам повезло. Мы не упали, а вот Польша падала. И не единожды. Я о тех разделах, которые она пережила за время своего существования.

Хотя нет. Тогда, в Древней Руси, в эпоху Средневековья и даже во времена революций и Гражданской войны начала XX века, мы сохранили страну. А вот в 1991, когда допустили распад СССР, мне кажется, державу все-таки развалили. Мне могут возразить, что и в 1917–1922 гг. от исторической России откололись некоторые западные территории.

Да, но тогда отвалились «инородные тела». Территории, не связанные исторически с Россией. В 1991 же ушли именно российские территории. Те земли, на которых даже местные этносы появились во многом благодаря России. Потому и проходит разделение так сложно до сих пор…

Кошка вновь скребет на собственный хребет...


Сколько уже сказано о том, что поляки не учатся на своих ошибках. Я бы сказал, учатся, но память у них очень короткая. А со времени последнего раздела Польши прошло уже… 1939 был очень давно. Очевидцы если и живут ещё, верить им нельзя. А современные польские историки придумали другую историю, удобную для современных польских политиков. Точно так же, как это сделали и современные украинцы.

Анализируя планы польских властей по масштабным закупкам американских вертолетов и танков, невольно приходишь к выводу о том, что Варшава опять готовит страну к очередному разделу. Только теперь поляки планируют повоевать с нами и с белорусами. По крайней мере, размещать «Абрамсы» и «Апачи» планируют на восточном фланге. Кстати, туда же направят и южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и системы HIMARS.

Достаточно смешно выглядит официальное объяснение Варшавы по поводу масштабных закупок. «Потенциальная угроза со стороны Минска»… Белоруссия против Польши... Белоруссия (+ Россия) против Польши (+ НАТО)…

А вот в перспективе, в случае удачного для поляков политического расклада после окончания войны на Украине, Варшава вполне может разинуть пасть на российский Калининград и западные территории Белоруссии. Конечно, сегодня такие планы выглядят несколько фантастически, но… Польша решила играть вдолгую.

Пробный камень – наращивание группировки на восточной границе до 10 тысяч человек, уже запустили. Население проглотило это спокойно. И теперь министр обороны Польши очень оптимистично обещает, что через два года против Белоруссии будет стоять «самая сильная армия Европы» численностью 170 тыс. человек!..

Мне сразу вспоминается недавнее интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко украинской журналистке Панченко. Ну и что не правильно сказал Лукашенко? Есть опасность начала новой войны? Даже если польская армия не пойдет в Белоруссию, где гарантия, что она не пойдет на Западную Украину?

Варшава явно старается потеснить Германию как ведущего военного союзника США в Европе. И в Бонне это прекрасно понимают. Однако противостоять полякам открыто немцы не могут. Слишком многое было поставлено на войну на Украине. Значит, слишком многое уже потеряно безвозвратно. Германия практически превратилась в «новую (ещё одну) Италию».

Историческая память есть не только у поляков


Странно об этом писать, но поляки действительно считают, что только они помнят о том, кто, что и когда отобрал у их государства. При этом они совершенно забывают, что же получила Польша в результате войн и прочих событий, происходивших в мире. Такая вот память.

Причем на вопрос о том, что делать с бывшими немецкими землями, следует достаточно идиотский ответ: «Немцы нам претензии не предъявляют!..» Конечно, не предъявляют. Просто потому, что их очень плотно держат за «фаберже» заокеанские хозяева обеих стран. Не предъявляют, но помнят.

Не многие помнят, как достаточно недавно Германия заткнула рот полякам после их претензий на репарации за Вторую мировую войну. Да, это было сделано достаточно изящно. Немцы все-таки побаивались реакции США. Но как жестко. Буквально одно-два заявления, и польский МИД превратился в немого.

Сегодня вопрос об итогах войны вновь встал достаточно серьезно. И Варшава, и Бонн прекрасно понимают, что лидером Европы, основным союзником Вашингтона, может быть не только военный, но и экономический лидер.

При всем том, что канцлер Германии натворил за последние годы, его страна все-таки остается экономическим лидером ЕС, основой, если угодно, этого самого союза. Чтобы сбросить ФРГ с этого места, у Польши существует только один путь – стать европейским хабом углеводородов. Проще говоря, стать основным местом приемки и распределения американского сжиженного газа.

И вот тут опять возникает вопрос о немецких территориях, подаренных полякам Сталиным. В частности, в кулуарах польского и немецкого МИД идет очень жестокая война за польский порт Свиноуйсьце, бывший немецкий порт Свинемюнде. Думаю, дипломаты в личных разговорах напоминают друг другу и о других польских (немецких) портах, вроде Гданьска (Данцига)…

Не думаю, что при удачном для Германии раскладе немцы останутся равнодушными к этим портам и захваченным землям. Полагаю, Варшава это понимает. Но механизм запущен. Приказ лаять в сторону России получен. Этот лай так возбудил самих поляков, что, как я вижу, там приняли решение спровоцировать конфликт с Белоруссией.

Шестой раздел или...


Во многом то, что я написал выше, пока мало заметно для европейского да и российского обывателя. Эти самые кулуары, темные коридоры МИД, хранят много тайн, большинство из которых останутся секретами навсегда. Потомки будут с удивлением читать о тех глупостях, которые мы творим сегодня.

Взять хотя бы упомянутый мной порт Свиноуйсьце. Порт находится на острове Узнам (Узедом). Остров принадлежит Польше и… Германии. Причем большая часть острова именно немецкая. Да и немцев там проживает гораздо больше, чем поляков. Но именно Польша планирует развивать там структуры для приема сжиженного газа…

Я не знаю того, где находится граница обострения обстановки, до которой могут дойти польские власти. Верю, что тормоз сработает, но… У киевских политиков не сработал… Но ясно то, что та внешняя политика, которую сегодня проводит президент и правительство Польши, обрекает Польшу на очередной раздел.

Глупые санкции и ещё более глупая риторика руководства Польши ставят перед нами задачу обеспечения нормальной жизни в российском регионе с центром Калининград... Нам сложно содержать анклав, потому и нужен сухопутный коридор. Ну это так, мысли ни о чем.

Точно так же рассуждают и немцы. Порты необходимо вернуть. Одер должен вновь стать немецкой рекой. И так далее. Обид у немцев много. И если раньше, во времена существования СССР, Германия и Япония были странами с клеймом поджигателей войны, то сегодня Запад об этом «забыл». Для Германии наступает время реванша...
Автор:
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25 комментариев
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  1. zontov79
    zontov79 Сегодня, 04:37
    +2
    Дурь о близости менталитетов это сильно !! Они близки по менталитету с западными украинцами. А кого Польша героически побеждала ?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 04:58
      +1
      Цитата: zontov79
      А кого Польша героически побеждала ?

      Всех. За 1000 лет в истории любой страны найдется страничка когда от нее доставалось всем соседям. request
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 07:08
        0
        От Украины вон, весь мир уже стонет, не только соседи. laughing
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:15
      0
      Цитата: zontov79
      А кого Польша героически побеждала ?
      Много кого, но самое важное - турок под Веной в 1683. Тогда крылатые гусары Собесского спасли Вену и по сути Европу от тюрко-мусульманского нашествия. Как говорят в Америке, the credit must be given where it's due.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:59
    +4
    А я, пожалуй, соглашусь с автором и замечу, что вся эта польская дурь под управлением американского режиссёра легко выбивается восстановленным немецким самосознанием - самосознанием своей важности и подлинной независимости.
    Обидно, но были времена, когда Россия и Германия довольно успешно сотрудничали...А всё эти поганые англосаксы, стравливающие народы, разделяющие и властвующие.
    Цитата: zontov79
    А кого Польша героически побеждала ?

    Она, как гиена, поджидала, когда кто-то ослабнет политически или экономически...А все эти претензии на сверхдержаву - не выбитая Россией и Германией спесь.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 06:49
      0
      « восстановленное немецкое самосознание» это понятие убитое навеки. Убитое гусеницами танков наших дедов. Вряд ли оно уже когда то восстановится. Достаток, величие немецкой инженерной мысли, высокий уровень жизни- было, есть и будет. Но величие немецкой армии и нации- уничтожено- навеки. Стерилизовано.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:17
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Но величие немецкой армии и нации- уничтожено- навеки. Стерилизовано.
        Обождите. Правление Шольца не вечно.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 07:22
          0
          Так ведь и Шольц- не лидер нации. Рядовой политиканишка.
          1. Наган
            Наган Сегодня, 07:38
            0
            Цитата: Андрей Николаевич
            Так ведь и Шольц- не лидер нации. Рядовой политиканишка.

            Ну вот же и я о чем. А когда найдется лидер, в "Альтернативе для Германии" или ещё какой политической силе, тогда и поглядим. Конечно никому не нужен новый Гитлер, но новый Бисмарк сильно пригодился бы Германии, да и Европе в целом, включая Россию.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 07:10
      -2
      были времена, когда Россия и Германия довольно успешно сотрудничали...
      В 30е что-ли, при Гитлере?
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:40
        0
        С момента создания Германской Империи (также известной как Второй Рейх) и покуда Николай не пойми с какого перепоя вступил в Антанту.
  3. U-58
    U-58 Сегодня, 05:02
    +1
    Я так понял, говоря об очередном разделе Польши, автор имеет ввиду возврат части Восточной Пруссии Германий и Сувалкский коридор от Белоруссии до Калининграда.
    Более на польськие земли никто не зарится.
    Хотя.... что-то там было с Чехией. Кто кому уступил часть территории я подзабыл.
    Но в целом дразнить поляков такими статьями не стоит. Они "заведутся" и долго не остановятся.
    Ибо чрезмерно гонористые и гов-е
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:33
      0
      Конечно, можно попробовать договориться с немцами о восстановлении российско-германской границы по состоянию до Первой Мировой (за исключением Калининграда). Возможно, немцы и захотят своё, и даже заберут взад Stettin, Danzig, Breslau, и их окрестности. А вот нужен ли России Висленский край, это ещё надо сильно думать. Как бы геморой не был больше прибылей от владения бывшими северо-западными окраинами Российской Империи. Может, оставить их в том состоянии, в котором Египет и Израиль оставили Газу? Или, как вариант, российско-германская граница по состоянию до 1941-06-22. А уж что там немцы организуют, Генерал-Губернаторство или что ещё, их дело и их геморой.
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 05:13
    0
    Очередная ненаучная фантастика. Но духоподъемная. Так сказать помечтать россиянам, отвлечься от реальной ситуации (то немногое что мы любим и умеем).
    1. AUL
      AUL Сегодня, 07:19
      0
      Конечно, прямо выступить против Москвы Варшава не сможет. Урок Турции поляки усвоили хорошо.
      Какой урок имеется в виду? Со сбитым нашим самолетом и помидорными санкциями?
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 05:30
    +4
    ***
    _͟П͟о͟л͟ь͟с͟к͟и͟й͟ ͟г͟о͟н͟о͟р͟ — сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши.
    ---
    _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟
    — Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
    — Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
    —Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
    — Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
    — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши...


    ***
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 05:47
    -1
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ***
    _͟П͟о͟л͟ь͟с͟к͟и͟й͟ ͟г͟о͟н͟о͟р͟ — сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши.

    А как вы думаете, почему заокеанские хозяева позволяют Польше себя так вести?
    1. AUL
      AUL Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: Владимир80
      А как вы думаете, почему заокеанские хозяева позволяют Польше себя так вести?

      А зачем в хозяйстве держат и кормят цепных псов, готовых по хозяйскому "Фасс!" рвать кого угодно?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:10
    0
    Кошка вновь скребет на собственный хребет...
    Только тогда не кошка, а уже крепко утвердившееся - гиена. А то, что с поляками в который раз в определенный период истории, что-то не так это факт.
  8. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:40
    +2
    Когда мы говорим поляки,мы имеем в виду от самого главного до домохозяйки.Но так ли это? В мае этого года поляки получили повестки в военкомат. И в Варшаве вышло на демонстрацию протеста 500 тыс. человек.Казалось бы не все потеряно. Но политическая верхушка никак не уймется. Она готова бросить в топку войны своих граждан.НЕ все можно сделать одним оружием. При правильной пропаганде и постановке правильных акцентов в внешней политике можно добиться многого. А пока на горе стоит огромный валун,и все думают,скатится он на всех или нет.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:43
    +1
    Позволю себе не согласиться с автором статьи. Не совсем верно, на мой взгляд, сравнивать нас, с поляками. Исторически- мы разные и наши государства- разные. Да и история государственности у нас- разная. О размерах стран я вообще, молчу. А претензии евро- государств друг- к другу существовали, веками. Касательно претензий Польши к Белорусии, поляки должны понимать, что фактически, Белоруссия заканчивается ( с учётом наших договоров) на Курилах. Да и армия наша не будет стоять в сторонке, случись что, в Белоруссии. Сумбурно конечно, но свою мысль я изложил.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:57
    0
    Цитата: zontov79
    Дурь о близости менталитетов это сильно !! Они близки по менталитету с западными украинцами. А кого Польша героически побеждала ?

    Время величия Речи Посполитой --XV-XVI и где то до 40-х годов XVII века: далее война с Украиной и начинается время упадка, но даже в это время в Ян Собеский бьет турок: 1673-битва при Хотине и Вене в 1683 году, а начиналась все при Грюнвальде в 1410. Объединенное польско-литовское войско при участии смоленских полков разгромило войска Тевтонского ордена. Упадок же пришел с Переяславской Радой.
  11. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 07:06
    +1
    По Европе прокатились процессы, которые целенаправленно переформатировали славянский дух. Мы наблюдаем агрессивную окраинную активность украинцев, поляков, чехов, прочих «братушек». Результат информационной и физической активности запада, результат длительной подавленности русской национальной генерации.
    Нам важнее и пора задуматься о возможности раздела России. Так как полным ходом уродуется и русский дух, теперь уже на территории России. Это видно по растущей разобщенности людей, массовой культурной и нравственной деградации, количеству 500-х, насаждаемый эгоизм и потребительство – это почернение душ, порча. Это путь к разделу России.
  12. север 2
    север 2 Сегодня, 07:31
    0
    Вот если бы в России всё время правили бы Иваны Грозные , то от Польши давно осталось лишь то , что осталось в России от Казанского ханства . Так должно происходить присоединение , что бы патом на века на той приобретённой территории России были тише воды ниже травы . И тем более ни с кем делить не надо . А что сделал Александр Первый после четвёртого раздела Польши ? Правильно , поспешил создавать университет в Варшаве , на той территории открывал венные училища , разрешил полякам иметь собственную Конституцию и собственную власть- Сейм. И вы хотели ,что бы в таком инкубаторе не развилась молодая поросль щенят гиены? Так уже через сорок лет Россия получила восстания 1863 года. Ели и Иван Грозный был бы таковым , то татары опять России угрожали бы через десяток лет , если и им Грозный предоставил такие привилегии , как Романовы полякам . Вот еще одна причина , почему Романовы не любили Ивана Грозного . Всё дело в твёрдости "фаберже " и хребта государей . Да не любит и нынешний государь Ивана Грозного , в противном случае с приходом нынешнего государя во власть весь Киевский рейх постигла бы участь Казанского ханства при Иване Грозном . Так что при нынешнем государе Польшу Россия делить не будет точно. Не той крепости фаберже и хребет у государственников. Но самое интересное есть то , что если в Германии будет рождён Четвертый Рейх , то он может быть рождён именно для того , что германскому шакалу и гиене Европы в одной берлоге не жить ! И на чью сторону тогда стать России ,на сторону шакала или на сторону гиены?
  13. Eug
    Eug Сегодня, 07:43
    0
    Если Украина все-таки распадется и три области войдут в состав Польши (Ровенскую не рассматриваю, т.к. там АЭС и, как по мне, такой об'ект нельзя Эуропе дарить), то лет через несколько после "вхождения" там будет весьма ожесточенная и кровавая внутренняя война по крайней мере на части территории, в результате которой Польша распадется сама. А кому достанется - будет видно по ситуации.