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Пресса США: утечки данных Пентагона о причинах проблем с украинским контрнаступлением свидетельствуют о желании переложить вину на Киев

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Пресса США: утечки данных Пентагона о причинах проблем с украинским контрнаступлением свидетельствуют о желании переложить вину на Киев

Многочисленные статьи в прессе стран Запада и репортажи западных же телеканалов о том, что украинское контрнаступление терпит неудачу, стали предметом обсуждения уже сами по себе. Причем активно их обсуждают на том же Западе.


Так, издание Politico (США) выходит с материалом, в котором говорится, что участившиеся публикации в американских СМИ о проблемах Киева с «контрнаступом» и о том, что киевский режим игнорировал советы и рекомендации генералитета стран НАТО, являются свидетельством попытки чиновников стран Запада снять с себя ответственность за происходящее в ходе украинского конфликта.

Авторы материала обращают внимание на такой факт, как многочисленные утечки данных из различных ведомств США, в первую очередь из Пентагона. В Politico пишут, что для администрации Байдена такие утечки в любом другом случае были бы невозможны. Но не в случае с украинской ситуацией.

Всё это, включая публикации о нежелании Киева принимать рекомендации Пентагона в крупнейших изданиях США, как считает автор статьи в «Политико», является свидетельством попытки властей США переложить ответственность за происходящее на фронте на Киев.

Конкретным примером является в данном случае недавняя публикация в NYT, где предметно описывалось рассредоточение украинских сил по фронту как отказ следовать предложенной натовским генералитетом стратегии основного и решающего удара.

Politico:

Публикации такого характера не являются журналистскими рассуждениями. Вероятно, эти данные были переданы сотрудниками Пентагона, чтобы обозначить вину украинского командования и политического руководства в том, что контрнаступление не достигает своих целей.
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2 комментария
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  1. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 06:34
    0
    У победы много действующих лиц, пихающих друг друга локтями ао имч славы и Поражение всегда или безымянно или те же персонажи рассказывают, как им мешали воевать.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:37
    0
    Эти отмазы Пентагона ,в президентской гонке Байдену не помогут.Избиратель сначала смотрит ,на дела внутри Америки и в свой кошелёк.