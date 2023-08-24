Пресса США: утечки данных Пентагона о причинах проблем с украинским контрнаступлением свидетельствуют о желании переложить вину на Киев

Публикации такого характера не являются журналистскими рассуждениями. Вероятно, эти данные были переданы сотрудниками Пентагона, чтобы обозначить вину украинского командования и политического руководства в том, что контрнаступление не достигает своих целей.

Многочисленные статьи в прессе стран Запада и репортажи западных же телеканалов о том, что украинское контрнаступление терпит неудачу, стали предметом обсуждения уже сами по себе. Причем активно их обсуждают на том же Западе.Так, издание Politico (США) выходит с материалом, в котором говорится, что участившиеся публикации в американских СМИ о проблемах Киева с «контрнаступом» и о том, что киевский режим игнорировал советы и рекомендации генералитета стран НАТО, являются свидетельством попытки чиновников стран Запада снять с себя ответственность за происходящее в ходе украинского конфликта.Авторы материала обращают внимание на такой факт, как многочисленные утечки данных из различных ведомств США, в первую очередь из Пентагона. В Politico пишут, что для администрации Байдена такие утечки в любом другом случае были бы невозможны. Но не в случае с украинской ситуацией.Всё это, включая публикации о нежелании Киева принимать рекомендации Пентагона в крупнейших изданиях США, как считает автор статьи в «Политико», является свидетельством попытки властей США переложить ответственность за происходящее на фронте на Киев.Конкретным примером является в данном случае недавняя публикация в NYT, где предметно описывалось рассредоточение украинских сил по фронту как отказ следовать предложенной натовским генералитетом стратегии основного и решающего удара.Politico: