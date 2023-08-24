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Состав БРИКС пополнится ещё пятью странами

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Состав БРИКС пополнится ещё пятью странами

Пресса стран БРИКС, обсуждая проходящий в Йоханнесбурге саммит международной организации, пишет о том, что страны-участницы пришли к решению расширить состав за счёт принятия новых членов.


Бразильские и южноафриканские СМИ публикуют материалы, в которых говорится, что новыми членами БРИКС станут пять стран. Приводится список таковых. Это Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Аргентина, а также Иран.

В связи с этим эксперты высказывают предположение о том, что именно единовременное принятие Саудовской Аравии и Ирана в состав БРИКС и стало изначально тем стимулом, который использовался Китаем для нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Данные о принятии в состав БРИКС пяти новых стран, как пишут бразильские и южноафриканские журналисты, содержатся в проекте итоговой декларации саммита, проходящего в эти дни в ЮАР.

В связи с расширением БРИКС эта аббревиатура теряет актуальность. Однако, как сообщается, её в итоге могут преобразовать в БРИКС+, чтобы всякий раз не вносить изменения в название при приёме новых стран-членов.

По последним данным, Россия поддержала инициативу о принятии в БРИКС указанных выше государств. На очереди ещё как минимум 18 стран, включая Бангладеш, Индонезию, Вьетнам, Эфиопию, Турцию.
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