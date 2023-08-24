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Директор сайта мониторинга полётов: самолёт Пригожина потерял почти 2,5 км высоты за 30 секунд

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Директор сайта мониторинга полётов: самолёт Пригожина потерял почти 2,5 км высоты за 30 секунд

Различные эксперты, включая зарубежных, пытаются разобраться с тем, что накануне произошло с самолётом Евгения Пригожина. Напомним, что, по данным Росавиации, Пригожин был в числе пассажиров бизнес-джета, как и командир ЧВК «Вагнер» Уткин.


Позднее появились сообщения о том, что погибли и они, и все остальные пассажиры и члены экипажа самолёта.

На страницах агентства «Рейтер» вышел материал с интервью директора сервиса по отслеживанию полётов авиации Flightradar24 Яна Петченика.

По его словам, бизнес-джет Пригожина начал резкое снижение примерно в 18:19 мск. Примерно за 30 секунд борт потерял почти 2,5 км высоты, оказавшись на высоте около 6 км, хотя изначально он двигался в эшелоне высоты около 8,5 км.

Петченик:

Там что-то могло произойти. Возможно, экипаж Embraer боролся после того, как что-то произошло.

Петченик заявил, что до начала резкого падения высоты борт не подавал никаких признаков того, что с ним что-то не так.

Последний сигнал с борта Embraer был получен диспетчером в 18:20 мск. В тот момент самолёт находился на высоте примерно 6 тысяч метров.

Напомним, что ранее Евгений Пригожин записал обращение из Африки, призвав присоединяться к ЧВК «Вагнер» «богатырей», чтобы «гонять бандосов из ИГИЛ и «Аль-Каиды» (террористические организации, запрещённые в России).
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70 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:34
    +4
    Примерно за 30 секунд борт потерял почти 2,5 км высоты, оказавшись на высоте около 6 км ....


    Могла произойти и разгерметизация и как следствие аварийное снижение. Если было воздействие на борт (или внутри борта) - то могла произойти взрывная разгерметизация. А это - мгновенная смерть всех на борту от лопнувших легких (баротравма) на такой высоте....
    Соответственно там и некому было уже пытаться как-то справиться с ситуацией. Хотя судя по многим выложенным видео - одной плоскости не было, а в таком случае уже ничего и не сделать, даже если экипаж и был чудом жив до неконтролируемого столкновения с землей....

    зы Случаев когда происходила разгерметизация - полно. Где-то успевали аварийно снизится на поддержке из баллонов с кислородом, у греков была плавная разгерметизация (Гелиос) - все задохнулись по израсходовании кислорода из баллонов и борт упал по израсходовании топлива, где-то мгновенная разгерметизация из-за разрушения фюзеляжа (Комета 4) и все погибали из-за баротравмы.....
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:41
      0
      Но после падения на 6 километровую высоту самолёт около минуты продолжал полет, значит по крайней мере пилоты были живы?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:46
        +6
        Сложно утверждать об этом не имея данных.... Надо слушать запись CVR - Сocpit Voice Recorder. И по черному ящику смотреть были ли воздействия на органы управления. Если внутрикабинные переговоры после снижения есть и\или есть воздействия из кабины на органы управления - тогда можно утверждать что экипаж был жив после снижения до 6 км в указанном Вами интервале времени.
        Если ничего этого нет (тишина и не было зафиксировано в ЧЯ воздействия на органы управления) - увы, получается они были уже мертвы.... Не сидели же они живыми молча и ничерта не пытаясь сделать. Обычно в такой ситуации сильный стресс, ругань и т.п. - то есть есть что записать CVR. Ну и штурвал или джойстик и педали - туда-сюда чтобы выправить пространственное положение борта если его крутит... Если живые - обычно борятся до самого конца....
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 08:25
        +3
        Цитата: Аркадич
        Но после падения на 6 километровую высоту самолёт около минуты продолжал полет, значит по крайней мере пилоты были живы?

        Даже не хочется комментировать!
        Считаю, что это очень большая потеря для России!
        Конспирологических версий много. Но мы правды не узнаем никогда!
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 08:44
          -1
          Сейчас главный вопрос что будет дальше с ЧВК Вагнер?
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:53
      +8
      Евгений Пригожин призвав присоединяться к ЧВК «Вагнер» «богатырей», чтобы «гонять бандосов из ИГИЛ и «Аль-Каиды» (террористические организации, запрещённые в России).

      Так уж устроено, что чем ярче свет от летящей "звёзды" тем она быстрее сгорает.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:00
      +4
      Цитата: Nexcom
      Примерно за 30 секунд борт потерял почти 2,5 км высоты, оказавшись на высоте около 6 км ....


      Могла произойти и разгерметизация и как следствие аварийное снижение. Если было воздействие на борт (или внутри борта) - то могла произойти взрывная разгерметизация. А это - мгновенная смерть всех на борту от лопнувших легких (баротравма) на такой высоте....
      Соответственно там и некому было уже пытаться как-то справиться с ситуацией. Хотя судя по многим выложенным видео - одной плоскости не было, а в таком случае уже ничего и не сделать, даже если экипаж и был чудом жив до неконтролируемого столкновения с землей....

      зы Случаев когда происходила разгерметизация - полно. Где-то успевали аварийно снизится на поддержке из баллонов с кислородом, у греков была плавная разгерметизация (Гелиос) - все задохнулись по израсходовании кислорода из баллонов и борт упал по израсходовании топлива, где-то мгновенная разгерметизация из-за разрушения фюзеляжа (Комета 4) и все погибали из-за баротравмы.....

      Очевидец на видео четко говорит о двух взрывах
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:05
        0
        Тогда получается что вариант со взрывной разгерметизацией и мгновенной баротравмой не так уж и неправдоподобен.... На высоте то в 8 км .....
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:34
      -1
      . Различные эксперты, включая зарубежных, пытаются разобраться с тем, что накануне произошло с самолётом Евгения Пригожина.

      Наказание.
      Казалось, время кровавой мести давно прошло, и мы живём в правовом государстве. Почему-то видится, что это единственный вариант. Два месяца был за рубежом и только прилетел в Россию. И на тебе! Скверно, когда уходят герои, которые взяли неприступный Бахмут.
  2. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 07:36
    +11
    А кто помнит генерала Рохлина? Он тоже резко снизился, на фоне после резко оппозиционной деятельности. Правда, в поход на Москву не успел войска поднять. Кара последовала незамедлительно.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 07:45
      -5
      Кaклы уже разобрались в обстоятельствах, радует их оперативность.
    2. Krivobokoff
      Krivobokoff Сегодня, 08:13
      -2
      Рохлин это другое тут, борт был сбит по ошибке "дураком-ПВОшником"
      1. qqqq
        qqqq Сегодня, 08:34
        0
        Цитата: Krivobokoff
        борт был сбит по ошибке "дураком-ПВОшником"

        Обычно ракета ПВО оставляет дымный след. Есть записи, где самолёт падает, там никакого следа нет, да и очевидцы, как правило, всегда видят следы ракеты ПВО, а тут только про взрывы. Моё мнение, что взрыв изнутри.
      2. иван2022
        иван2022 Сегодня, 08:35
        -3
        Цитата: Krivobokoff
        Рохлин это другое тут, борт был сбит по ошибке "дураком-ПВОшником"

        "Какой мерой меряют, такой им отмеряно будет"
    3. космонафт
      космонафт Сегодня, 08:37
      -1
      я бы не стал сравнивать Пригожина с Рохлиным.Рохлин боевой генерал.Пригожин денежный мешок,который пытался давить на власть.то есть Пригожин это олигарх.никак не боевой генерал.Пригожина можно сравнить с Березовским.кстати которого завалили его хозяева англичане.тут ещё надо подумать,кому не угодил Пригожин,когда он отменил поход на Москву...
    4. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 08:42
      +1
      генерал Александр Лебедь. Рохлина застрелили
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 07:36
    +3
    самолёт Пригожина потерял почти 2,5 км высоты за 30 секунд
    Если выкладываемое в сети видео, где падает, штопоря самолет с горящим крылом, принадлежит этой трагедии, то чему ж удивляться. Тут надо разбираться, что привило к таким последствиям
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:49
      -9
      Цитата: svp67
      Если выкладываемое в сети видео, где падает, штопоря самолет с горящим крылом,

      С горящим крылом штопорит Ил-18 сбитый ОПГ Уткин в ходе мятежа. Вчера два месяца было, это видео снова пошло по телегам. А бизнес джет лысого падал без огня.
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 07:37
    +6
    Зная на чём летает Пригожин можно загодя, что-то подложить и в эффективный момент реализовать.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 07:52
      +7
      Цитата: Irokez
      Зная на чём летает Пригожин можно загодя, что-то подложить и в эффективный момент реализовать.


      Вот только убрать решили, основной костяк ЧВК Вагнер, в канун известной даты.... почему они все оказались на одном самолете ? Судя по маршруту, рейс был Москва - Санкт Петербург... т.е. после совещания/дел в Москве, их всех и "приговорили" я понимаю это так.
      1. Всем_Добра
        Всем_Добра Сегодня, 08:00
        -10
        Россия страна третьего мира со всеми этими разборками . До цивилизации как до луны , на которую тоже не смогли приземлиться
      2. Krivobokoff
        Krivobokoff Сегодня, 08:21
        0
        А были сомнения, что их приговорят? Как по мне это стало очевидно ещё в прошлом году
      3. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 08:26
        -4
        Кстати ещё возник вопрос.... раз Пригожин с Уткиным, и Чекаловым (зам.командира ЧВК Вагнер), были в Москве, да ещё на одном рейсе то значит летали в столицу по работе, к кому они ходили на приём ? Кто создал/финансировал и курировал ЧВК Вагнер среди силовых структур/спец служб ? Получается, люди которые могли ответить на эти вопросы, погибли.... концы в воду).

        И сколько секретов, высший командирский состав ЧВК Вагнер утащил на свой свет.... помнится Пригожин, давал интервью, в котором много говорил о жадности наших элит, о том как растаскивали финансирование в ЛДНР... как Шойгу "обедает" и прочие вещи). Дядя Женя явно слишком много знал.... опасный был человек во всех смыслах, но настоящий Патриот своей страны.

        Жаль что его "приговорили".... нам конечно в будущем расскажут про происки Запада, украинских спецслужб, или вообще замнут дело, но факт в том, что такая фигура - после известных событии, явно была под присмотром спецслужб России, тем более маршрут Москва-Санкт Петербург... выводы, думаю каждый сделает сам.
      4. ТАНьКа
        ТАНьКа Сегодня, 08:34
        +1
        Все такие эксперты, а почему нет версии об инсценировки самим Пригоженым? Технически провернуть это, для него не проблема. Выгодно ли было исчезнуть, думаю да. А правду думаю не узнаем.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 08:47
          0
          Цитата: ТАНьКа
          Все такие эксперты, а почему нет версии об инсценировки самим Пригоженым? Технически провернуть это, для него не проблема.


          А смысл ? Изменит лицо, вместе с Уткиным и будет жить мирной жизнью где нибудь в Африки ? :)

          Таких людей везде найдут, они слишком много знают секретов.... и либо они работают на "контору" не важно какого государства, либо их убирают. Другого пути нет).

          Да и так, у Пригожина вроде неплохо все складывалось в последний месяц, в Африки новые контракты образовались, в Москве, "начальство" сменило гнев на милость, вроде как... даже на саммите Африка-Россия засветился). Но впечатление было обманчиво.... никто ничего не простил и не забыл. К тому же в 2024 году выборы, СВО закончится "договорняком" и многие этого не поймут и не примут.... если такую силу обуздать, то никто не выстоит, так что тут без вариантов.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:55
      -2
      Цитата: Irokez
      Зная на чём летает Пригожин можно загодя, что-то подложить и в эффективный момент реализовать.

      Вопросов сразу масса возникла.
      Было мельком сообщение в прессе что ЦРУ дано указание по устранению Пригожина.
      Вероятно в окружение его был внедрен крот с соответствующим заданием на ликвидацию.
      Момент для убийства выбран крайне удачно, Уткин и Пригожин две ключевые фигуры в одном самолёте.
      Похоже на подрыв ВУ.
      Как подложили взрывное устройство?
      Куда заложили?
      Какова мощность,химический состав, происхождение ВУ.
      Как привели в действие?
      Как отследили что именно Пригожин и Уткин оказались именно в этом самолёте, а не во втором?... Значит была слежка перед взрывом...момент подрыва выбран над малолюдным местом...что тоже очень интересно.
      Пока указать пальцем на кого либо конкретно трудно...мотивов уничтожить Пригожина, Уткина полно, желающих тоже.
      Но возможностей провести подобное оперативное мероприятие есть только у единичных организаций.
      Мелочь всякую можно отмести сразу...остаются крупные спецструктуры которые у всех на слуху.
      Надеюсь косвенные признаки выдадут конкретного заказчика и исполнителя... Вагнерам надо бы провести свое расследование и ответить по полной программе убийцам их командиров...пожелаю им удачи в этом.
  5. Ady66
    Ady66 Сегодня, 07:39
    +5
    После известных событий я не удивлён
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:41
    +1
    Гадай, не гадай... только следствие, специалисты, могут в этом разобраться... а могут и не разобраться. Будем посмотреть.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:48
      +5
      Цитата: rocket757
      только следствие, специалисты, могут в этом разобраться... а могут и не разобраться. Будем посмотреть.

      А если и разберутся, то нам не скажут. Будет выдана "красивая формулировка". Хотя уже есть намеки на то, что внутри самолета было два взрыва, после чего он начал падать.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 07:52
        +9
        Цитата: Егоза
        Цитата: rocket757
        только следствие, специалисты, могут в этом разобраться... а могут и не разобраться. Будем посмотреть.

        А если и разберутся, то нам не скажут. Будет выдана "красивая формулировка". Хотя уже есть намеки на то, что внутри самолета было два взрыва, после чего он начал падать.

        Ежели бы взрывы были внутри самолёта, то очевидцы на земле их вряд-ли бы услышали.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 08:06
          +4
          Цитата: Orange-Bigg
          Кстати вполне могли принять самолёт за вражеский БПЛА.

          Удобная версия.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 08:42
            +1
            Вражеские БПЛА ... а план полётов на что? а кто достанет на 8,5 км? А какой БПЛА летит со скоростью такого самолета?
            В общем, надо задавать правильные вопросы, искать на них ответы и ... ждать выводы расследования официальных органов. Так оно вернее будет.
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 08:45
          +1
          Взрыв внутри ... следы найдут, это не проблема, тогда возникает логичный вопрос - кому это выгодно??? Вариантов ответов не так много, но их не один, несколько больше.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:31
        +2
        Да ладно ... сейчас "намёков, догадок, версий" будет не меряно.
        Начался конкурс ... кто больше, кто заумнее версию выдвинет.
      3. beybender
        beybender Сегодня, 08:37
        0
        А чего не три , четыре взрыва ??? Коротко
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:42
    -1
    А как тогда крыло отвалилось? Слышали два хлопка которые в реале могли быть взрывами...а крыло отвалилось скорее всего от внешнего взрыва ЗУР ...которая и направляется именно на двигатель который прикреплен к основанию крыла. Да мне пофиг по какой причине сам самолет упал...от взрыва внутри или от драки внутри со стрельбой или от ЗУР. Мне важно кому выгодно на данный момент. Сейчас много..очень много людей сразу кидаются на Путина мол смотрите какой тиран и убийца показательно возле кремля убил предателя...сам ведь говорил что предателей не прощает...казалось бы все аргументы против Путина ...но Путин его не убивал. Это сработали или внутренние враги или внешние. Путин его сразу амнистировал и он был нужен для работы за пределами страны и интересы страны важнее чем убить предателя. Путин врагов страны жалеет и отпускает а тут вдруг решил Пригожина показательно убить..ага.....

    вот четкое видео где самолет как топорик вертикально падает без крыла
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 07:51
      +9
      Путин врагов страны жалеет и отпускает а тут вдруг решил Пригожина показательно убить..ага.....
      Вы хотите сказать что ВВП не контролирует ситуациию, а Пригожина убрали кто то из лампасников, драпавших 2 месяца назад из Ростова и Москвы?
    2. PN
      PN Сегодня, 07:58
      +4
      Вообще то на данной модели самолёта двигатели расположены не на крыле, а непосредственно на фюзеляже, в кормовой части.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:09
      +1
      Цитата: Землекоп
      А как тогда крыло отвалилось? Слышали два хлопка которые в реале могли быть взрывами...а крыло отвалилось скорее всего от внешнего взрыва ЗУР ...которая и направляется именно на двигатель который прикреплен к основанию крыла. Да мне пофиг по какой причине сам самолет упал...от взрыва внутри или от драки внутри со стрельбой или от ЗУР. Мне важно кому выгодно на данный момент. Сейчас много..очень много людей сразу кидаются на Путина мол смотрите какой тиран и убийца показательно возле кремля убил предателя...сам ведь говорил что предателей не прощает...казалось бы все аргументы против Путина ...но Путин его не убивал. Это сработали или внутренние враги или внешние. Путин его сразу амнистировал и он был нужен для работы за пределами страны и интересы страны важнее чем убить предателя. Путин врагов страны жалеет и отпускает а тут вдруг решил Пригожина показательно убить..ага.....

      вот четкое видео где самолет как топорик вертикально падает без крыла

      Ежели самолёт поражён ЗРК, то приказ о его применении супротив гражданского борта мог быть отдан только с самого верха.
      Ну и "амнистировал" его Путин а не Шойгу.
      1. qqqq
        qqqq Сегодня, 08:38
        0
        Цитата: Escariot
        Ну и "амнистировал" его Путин а не Шойгу.

        Вы что реально верите, что Шойгу что то может организовать, кроме показушек или усовершенствования парадной формы?
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:42
    0
    Дождёмся хоть всех фото, видео: в сеть, что нибудь да попадёт. Тогда и выводы можно делать.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:43
    +3
    Видео падения самолета Пригожина давно в интернете.
    Царствия небесного ему и его солдатам, павшим в боях за Родину!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:57
      -5
      Кстати вполне могли принять самолёт за вражеский БПЛА.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:03
        +5
        Цитата: Orange-Bigg
        Кстати вполне могли принять самолёт за вражеский БПЛА.

        На всех самолётах есть траспордеры , плюс вражеские БПЛА не летают по эшелонам пассажирских самолётов. Ведь эшелоны проходят по самым хорошо освещеным радарами местам, а у диспетчеров быстро появяться вопросы кто там такой умный летит и не общается, с последующей передачей инфы ПВО
      2. Всем_Добра
        Всем_Добра Сегодня, 08:37
        +1
        То есть хочешь сказать что все гражданские самолеты в такой же опасности и могут взорвать ? Тогда отменяйте рейсы раз не соображаете кто куда на чем летит . Хотя я в это не верю , падет тот кто должен упасть
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:44
    +1
    Как бы на авиационных форумах , есть чёткое понимание,флайрадар при авиационных катастрофах не помощник.А вот "мутить" на его данных можно что угодно.Хвост относительно цел может " чёрные" ящики не в "дрова".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:37
      0
      https://www.kp.ru/daily/27546/4813162/

      очевидец говорит в интервью что плоскость упала отдельно километрах в 15 от места падения.
      говорит что слышал два взрыва. третий от удара о землю.
  11. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 07:49
    +14
    «Тот, кто делает революцию наполовину, роет себе могилу»

    Луи Антуан Сен-Жюст
  12. Юрий Хучев
    Юрий Хучев Сегодня, 07:49
    0
    Все таки власть убрала невыгодного ей персонажа, хотя очень жаль, его армия навела шороху во всем мире.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:31
      -3
      армия никуда не делась только теперь будет под другим руководством
      1. Essex62
        Essex62 Сегодня, 08:49
        +1
        Не будет больше Вагнера. Растащат бойцов по другим частным олигарческим армиям и в ВС РФ.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: Юрий Хучев
      Все таки власть убрала невыгодного ей персонажа

      Шустро ты провел расследование. Спецы из Росавиации отдыхают.
  13. Roust
    Roust Сегодня, 07:57
    +5
    Что произошло на самом деле мы все-равно не узнаем об истинных причинах. Меня теперь больше интересует, что будет с Оркестром в дальнейшем. Пригожину и его сподвижникам - земля пухом и Царствие небесное.
  14. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 08:00
    0
    Если бы Богу было угодно, чтобы люди летали на самолетах, то Он не создавал бы железную дорогу.
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 08:53
      0
      если Он создал железную дорогу то лучше почётная смерть на деревянном кресте am
  15. Алт22
    Алт22 Сегодня, 08:00
    +4
    Наверное,Пригожин до последнего думал, что его простили и что ему ничего не угрожает. Поверил Путину, наивный...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:07
      +4
      Надо держаться подальше от власти, это вредно для здоровья.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:13
      +2
      Цитата: Алт22
      Наверное,Пригожин до последнего думал, что его простили и что ему ничего не угрожает. Поверил Путину, наивный...

      А что ежели Путин и в правду его простил? В конце концов у Президента есть разнообразные спецслужбы вплоть до Петрова и Баширова. А вот у военных подобных возможностей нет.
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:01
    +7
    Цитата: rocket757
    Гадай, не гадай... только следствие, специалисты, могут в этом разобраться... а могут и не разобраться. Будем посмотреть.

    what Вопрос спорный...уже сейчас у меня есть недоверие к этому следствию и специалистам... с учётом личности потерпевших и другой стороны не буду называть какой ...это заинтересованая сторона и она может подтасовать результаты экспертиз и следствия...возможности для этого у ней есть. request
    Тот кто убил Пригожина и Уткина внёс смуту в души наших людей...очень плохо.
  17. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 08:12
    +4
    Всё это спорно. Сейчас убирать такую фигуру на территории РФ не выгодно и даже опасно!
    Власти это понимают. Несчастный случай мог произойти например в Африке по вине "бандосов".
    "Британские парламентарии вынуждают правительство страны объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией в течение нескольких недель".
    Возможно Пригожин "лёг на дно" зная что за ним начнется большая охота.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:34
      +1
      Цитата: _Батя_
      Всё это спорно. Сейчас убирать такую фигуру на территории РФ не выгодно и даже опасно!

      это почему?
    2. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 08:40
      +1
      Его труп нашли, опознали? Пока что нет. Поэтому вполне правдоподобная версия.
  18. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:18
    +1
    Цитата: Silver99
    Надо держаться подальше от власти, это вредно для здоровья.

    Это точно...сколько людей на этом погорело...несчесть. request
  19. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:19
    +1
    Цитата: _Батя_
    Возможно Пригожин "лёг на дно" зная что за ним начнется большая охота.

    Тоже есть у меня такая надежда. hi
  20. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:19
    +2
    Вся власть Советам!

    Летать надо на своих самолётах.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:48
      +1
      Цитата: Boris55
      Вся власть Советам!

      Летать надо на своих самолётах.

      Господин Дворкович с вами не согласен. smile
    2. faiver
      faiver Сегодня, 08:49
      0
      в данном конкретном случае неважно на чем бы он летал, хоть на метле, итог один
    3. Essex62
      Essex62 Сегодня, 08:58
      0
      В смысле на персональных? Дык человеческий фактор ни отменишь. Сунуть пластид в нишу стоек шасси может и проверенный техник. Семья в заложниках,бабло и т.д. Предотвратить ликвидацию практически невозможно. Это надо иметь сталинскую систему охраны и ограничения передвижения самой охраняемой персоны.
  21. Злой Перец
    Злой Перец Сегодня, 08:28
    -1
    В рамках блатного феодализма это банальное убийство неугодных...
  22. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:52
    0
    Цитата: rocket757
    Начался конкурс ... кто больше, кто заумнее версию выдвинет.

    Что поделаешь большой человек погиб... request а народ наш мимо его смерти просто так не пройдёт.