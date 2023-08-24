Директор сайта мониторинга полётов: самолёт Пригожина потерял почти 2,5 км высоты за 30 секунд

Различные эксперты, включая зарубежных, пытаются разобраться с тем, что накануне произошло с самолётом Евгения Пригожина. Напомним, что, по данным Росавиации, Пригожин был в числе пассажиров бизнес-джета, как и командир ЧВК «Вагнер» Уткин.
Позднее появились сообщения о том, что погибли и они, и все остальные пассажиры и члены экипажа самолёта.
На страницах агентства «Рейтер» вышел материал с интервью директора сервиса по отслеживанию полётов авиации Flightradar24 Яна Петченика.
По его словам, бизнес-джет Пригожина начал резкое снижение примерно в 18:19 мск. Примерно за 30 секунд борт потерял почти 2,5 км высоты, оказавшись на высоте около 6 км, хотя изначально он двигался в эшелоне высоты около 8,5 км.
Петченик:
Там что-то могло произойти. Возможно, экипаж Embraer боролся после того, как что-то произошло.
Петченик заявил, что до начала резкого падения высоты борт не подавал никаких признаков того, что с ним что-то не так.
Последний сигнал с борта Embraer был получен диспетчером в 18:20 мск. В тот момент самолёт находился на высоте примерно 6 тысяч метров.
Напомним, что ранее Евгений Пригожин записал обращение из Африки, призвав присоединяться к ЧВК «Вагнер» «богатырей», чтобы «гонять бандосов из ИГИЛ и «Аль-Каиды» (террористические организации, запрещённые в России).