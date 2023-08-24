Показаны кадры уничтожения ВС РФ 2 пусковых установок С-300 ПВО ВСУ в районе Николаева

Вчера около 16:00 в районе г. Николаев были уничтожены 2 пусковые установки С-300 противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.По информации военкоров, удар по местам размещения средств противовоздушной обороны украинских формирований был нанесен двумя самолетами Су-34. Они запустили по месту размещения пусковых установок четыре ракеты Х-35.Сами пусковые установки были размещены примерно в 12 километрах к северо-востоку от Николаева. Вероятно, они выполняли задачи по прикрытию объектов Николаевской области от возможных российских ударов. Помимо пусковых установок С-300, были уничтожены радиолокационная станция и пункт боевого управления.Российские войска продолжают уничтожать и выводить из строя украинскую оборонную инфраструктуру, включая средства противовоздушной обороны. Если вчера днем в украинском информационном пространстве радовались, публикуя неподтвержденные российской стороной сообщения о якобы повреждении в результате удара средств ПВО ВС РФ в Крыму, то, как мы видим, теперь нанесен удар по позициям украинской ПВО.Для Украины потеря любых пусковых установок ПВО очень чувствительна, поскольку ВСУ, даже несмотря на активные западные поставки, испытывают очевидный дефицит в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, на чем украинское руководство регулярно останавливается во время различных встреч и мероприятий с покровителями из США и НАТО.