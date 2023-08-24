Военное обозрение
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Показаны кадры уничтожения ВС РФ 2 пусковых установок С-300 ПВО ВСУ в районе Николаева

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Показаны кадры уничтожения ВС РФ 2 пусковых установок С-300 ПВО ВСУ в районе Николаева

Вчера около 16:00 в районе г. Николаев были уничтожены 2 пусковые установки С-300 противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


По информации военкоров, удар по местам размещения средств противовоздушной обороны украинских формирований был нанесен двумя самолетами Су-34. Они запустили по месту размещения пусковых установок четыре ракеты Х-35.

Сами пусковые установки были размещены примерно в 12 километрах к северо-востоку от Николаева. Вероятно, они выполняли задачи по прикрытию объектов Николаевской области от возможных российских ударов. Помимо пусковых установок С-300, были уничтожены радиолокационная станция и пункт боевого управления.




Российские войска продолжают уничтожать и выводить из строя украинскую оборонную инфраструктуру, включая средства противовоздушной обороны. Если вчера днем в украинском информационном пространстве радовались, публикуя неподтвержденные российской стороной сообщения о якобы повреждении в результате удара средств ПВО ВС РФ в Крыму, то, как мы видим, теперь нанесен удар по позициям украинской ПВО.


Для Украины потеря любых пусковых установок ПВО очень чувствительна, поскольку ВСУ, даже несмотря на активные западные поставки, испытывают очевидный дефицит в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, на чем украинское руководство регулярно останавливается во время различных встреч и мероприятий с покровителями из США и НАТО.

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14 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:01
    0
    Опять удар "возмездия"? Или это новости так подбирают чтобы подсластить горькую пилюлю.
    .
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:05
      +1
      Время такое, когда инфоповоды важнее для общества сидящего на новостях 24/7. Я не припомню, чтобы при дедах, которые с нацистами воевали, было похожее. Ну там Геббельс на радио такой опа мы советам зенитки побили хаха и тут же ответ от Левитана типа да мы тоже можем чё.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 08:45
        +2
        Ежедневные сводки были. Как и агитфильмы. Заметки и статьи в периодике. С обоих сторон. Просто телекоммуникации тогда послабее были:)
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:08
      +3
      Это просто война. Вчера они у нас одну, сегодня мы у них две.


      Или вы думали, что война может быть без потерь?
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:17
      +3
      Сами пусковые установки были размещены примерно в 12 километрах к северо-востоку от Николаева. Вероятно, они выполняли задачи по прикрытию объектов Николаевской области от возможных российских ударов. Помимо пусковых установок С-300, были уничтожены радиолокационная станция и пункт боевого управления.


      Интересно почему против С-300 применяются ПКР Х-35У Уран,а не специализированные противорадиолокационные Х-31ПМ Тень и Х-58УШК?
    4. _Батя_
      _Батя_ Сегодня, 08:23
      0
      У hohлов в телеге зрада полная. С-400 уничтожили, наш самолёт с катера подбили, Пригожина убили, в н.п. Работино тряпку свою подняли, скоро революция в РФ. Пили и гуляли наверно всю ночь, говорят что только начало.....
      В инфо поле зрада полная.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:30
        -1
        Пили и гуляли наверно всю ночь, говорят что только начало.....
        ...ну у свинорылых жизнь такая...кто то пьёт и гуляет, а кого то зверь бродячий по опушкам растаскивает....да и пьют и гуляют по набережной Ялты...правда заткнув рты про неньку
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:33
        0
        Цитата: _Батя_
        У hohлов в телеге зрада полная. С-400 уничтожили, наш самолёт с катера подбили, Пригожина убили, в н.п. Работино тряпку свою подняли, скоро революция в РФ. Пили и гуляли наверно всю ночь, говорят что только начало.....
        В инфо поле зрада полная.


        Пригожин уже давно вывел Вагнер из зоны СВО. Подбили с катера самолёт и теперь ожидают революцию в России?Логика железобетонная.Ведут себя как дети малые.
        По Работино.
        Дошло до того, что спустя два с половиной месяца летней кампании ВСУ вся мировая пресса вынуждена писать о баталии за деревеньку Работино (Ореховское направление). В частности, американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что «российские войска в ночь с 21 на 22 августа успешно контратаковали украинские силы в центре Работино в западной части Запорожской области и отбили позиции «.
        Как водится в таких случаях, эксперты ISW ссылаются на наши источники, типа, «так себе сведения». Но западные аналитики прекрасно знают, что без независимой перепроверки российских новостей институтки предпочитают публиковать ложные заявления украинских говорящих голов.И в самом деле, наши военкоры сообщили, что «в ходе контратаки наших военных у н.п. Работино, враг был выбит из центральной части поселка. Сейчас идут бои за север населенного пункта».

        https://svpressa.ru/war21/article/384395/
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:54
      0
      Странно,почему сегодня ночью в Киеве не было праздничного "салюта",устроенногт МО РФ?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:03
    +2
    Прямо в во содочку С-300! Хоть бы садик пожалели, на школу поставили... request
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:19
    +3
    Для Украины потеря любых пусковых установок ПВО очень чувствительна
    Правильно замечено, что при дефиците Киев хватает все, что дают, а тут сразу 2 ПУ С-300 обнулили.
    1. DenVB
      DenVB Сегодня, 08:37
      0
      Цитата: rotmistr60
      Правильно замечено, что при дефиците Киев хватает все, что дают, а тут сразу 2 ПУ С-300 обнулили.

      Пусковые - не такая великая ценность, на самом деле. Просто ракеты на них эффектно взрываются, поэтому народ любит именно такие кадры.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:39
        +1
        DenVB
        Пусковые - не такая великая ценность, на самом деле.
        Если вы внимательно читали статью, то должны были прочитать, что
        Помимо пусковых установок С-300, были уничтожены радиолокационная станция и пункт боевого управления
        1. DenVB
          DenVB Сегодня, 08:48
          0
          Цитата: rotmistr60
          Помимо пусковых установок С-300, были уничтожены радиолокационная станция и пункт боевого управления

          Хорошо, если так.