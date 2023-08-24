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Российские военнослужащие рассказали о захваченных позициях ВСУ на Купянском направлении

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Российские военнослужащие рассказали о захваченных позициях ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении положение украинских формирований становится все более сложным. Ежедневно штурмовые подразделения российских войск оттесняют противника, выбивая личный состав и освобождая позиции, ранее занимавшиеся украинскими формированиями.


Военнослужащие Западной группировки войск рассказали о том, как они захватили несколько блиндажей ВСУ. По словам российских бойцов, украинскими формированиями были созданы блиндажи с развитой системой сообщений.

Под ногами лежат неразорвавшиеся боеприпасы, вокруг – тела солдат ВСУ, которые так и не вышли из боя. Штурм продолжался несколько суток, после чего противник был отброшен

- рассказал один из военнослужащих.

По словам российских военных, противник перед отступлением минирует каждое укрепление. Кроме того, мины устанавливаются на дорогах и подходах к укреплениям. Но интересен еще и один момент – на захваченных позициях были обнаружены государственные флаги Польши и католические нательные кресты. Это свидетельствует лишь об одном – среди защитников этих укреплений значительную часть составляли польские наемники.


В последнее время присутствие иностранцев становится все более заметным. Не исключено, что под видом наемников Польша направляет на Украину «командированных» военнослужащих регулярной армии. Ранее ряд польских СМИ уже обращал внимание на появление большого количества «военных» захоронений на польских кладбищах.

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7 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 08:18
    +3
    Ежедневно штурмовые подразделения российских войск оттесняют противника, выбивая личный состав и освобождая позиции, ранее занимавшиеся украинскими формированиями.

    Молодцы ребята! Берегите себя.
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 08:24
    +4
    Возможно я слишком кровожадный, но мне нравится, что больше не берут в плен диких гусей.
    1. влад сваргин_2
      влад сваргин_2 Сегодня, 08:43
      0
      не берут в плен диких гусей.

      Наемникам нечего делать на нашей земле, пусть они знают что они здесь смертники!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    +3
    среди защитников этих укреплений значительную часть составляли польские наемники.
    Вот именно, что составляли до того, как. В Польше появятся новые некрологи.
    А наши молодцы, не спеша, но уверенно отвоевывают метр за метром.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 08:31
    -1
    Не удобно увязнуть во взятии Купянска, а окружить его и продолжить наступление.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:42
      +2
      Люди , весь вопрос для окружения люди нужны .Все упирается в численность ЛС и плотность войск.
  5. Msi
    Msi Сегодня, 08:58
    0
    Но интересен еще и один момент – на захваченных позициях были обнаружены государственные флаги Польши и католические нательные кресты
    потеряли около 10 тыс. поляки, так сколько ещё "неучтёнки" в полях валяются.