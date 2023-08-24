Под ногами лежат неразорвавшиеся боеприпасы, вокруг – тела солдат ВСУ, которые так и не вышли из боя. Штурм продолжался несколько суток, после чего противник был отброшен

На Купянском направлении положение украинских формирований становится все более сложным. Ежедневно штурмовые подразделения российских войск оттесняют противника, выбивая личный состав и освобождая позиции, ранее занимавшиеся украинскими формированиями.Военнослужащие Западной группировки войск рассказали о том, как они захватили несколько блиндажей ВСУ. По словам российских бойцов, украинскими формированиями были созданы блиндажи с развитой системой сообщений.- рассказал один из военнослужащих.По словам российских военных, противник перед отступлением минирует каждое укрепление. Кроме того, мины устанавливаются на дорогах и подходах к укреплениям. Но интересен еще и один момент – на захваченных позициях были обнаружены государственные флаги Польши и католические нательные кресты. Это свидетельствует лишь об одном – среди защитников этих укреплений значительную часть составляли польские наемники.В последнее время присутствие иностранцев становится все более заметным. Не исключено, что под видом наемников Польша направляет на Украину «командированных» военнослужащих регулярной армии. Ранее ряд польских СМИ уже обращал внимание на появление большого количества «военных» захоронений на польских кладбищах.