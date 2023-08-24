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В российской компании назвали высокую дальность запуска с вертолета главным преимуществом ракеты «Изделие 305»

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В российской компании назвали высокую дальность запуска с вертолета главным преимуществом ракеты «Изделие 305»

Благодаря высокой дальности применения новейшей управляемой ракеты «Изделие 305№, удается обезопасить вертолеты, ее запускающие, от ударов противовоздушной обороны противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей холдинга «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».


Главным преимуществом ракеты «Изделие 305» является дальность запуска. У противника просто нет таких средств противовоздушной обороны, которые могли бы сбивать цели на подобных дистанциях. Соответственно, вертолет, выпускающий ракету, остается в полной безопасности.

Ракета обладает большой эффективностью поражения широкой номенклатуры целей за счет применения мощной боевой части - массой 25 кг. Ее дальность - 14,5 км, что позволяет поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником

- сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы».

Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции ВС РФ, отзываются о применении данной ракеты крайне положительно. Напомним, что легкую многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305» официально приняли на вооружение ВС РФ в 2021 году.

В том же году она была презентована на Международном военно-техническом форуме «Армия 2021». По утверждению ряда источников, ранее ракета проходила испытание в боевых условиях в Сирии. Сейчас такая ракета активно применяется в зоне проведения спецоперации для нанесения ударов по скоплениям живой силы и военной техники противника.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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11 комментариев
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  1. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 08:34
    0
    Если эти ракеты уже в крупной серии, тогда новость ещё более замечательная.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:37
      0
      Это да. Помню давно как то ради интереса сравнивал стоимость хелфаера и нашей новой ракеты. Получалась конская разница, но то было давно в мирное время. Теперь, да какая хрен разница, инфляция всё равно скажет своё слово.
      1. Комментарий был удален.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:54
        0
        14,5 км это дальность поражения для экспортной Изделие-305Э.У Изделия 305 (иногда ещё обозначают как Изделие 306) для ВКС РФ реальная дальность поражения 25 км.

        МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305" с дальностью поражения целей свыше 25 км. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в авиастроительном комплексе.

        "Для Ми-28НМ создается новая ракета, "изделие 305", предназначенная для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений. Дальность применения ракеты составляет более 25 км", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что один вертолет сможет нести до восьми таких ракет (по четыре на каждом пилоне).

        https://tass.ru/armiya-i-opk/6236432
  2. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:39
    -6
    Радует безусловно! Однако вызывает улыбку название ракеты "Изделие" с номером....Мы же помним, что в СССР называли изделием №2. О чем думали авторы, неужели закончились насекомые или цветочки? lol laughing
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:46
      +1
      Изделие и работает по изделиям ВСУковским. Так что считать за тонкий троллинг .
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 08:59
      0
      Цитата: Сабуров_Александр53
      вызывает улыбку название ракеты "Изделие" с номером...

      Традиция Эзопова языка еще с Союза, из "ящиков".

      Цитата: Документальное
      ... отдела, где руководителем тов. Педь...
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:54
    +1
    Интересная ракета. Но инфы по ней практически ноль. Вернее о принципах ее наведения на цель. Тем не менее . Если это "изделие" даст возможность работать авиации по принципу "выстрелил- забыл " то только и можно сказать что: Снимаю шляпу hi Теперь дело за малым. Наладить крупносерийное производство, наработать боевой опыт ее применения. И ... и создавать кучу всевозможных носителей под неё.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:56
      0
      Изделие 305 по теленаведению работает.Видео применения по ссылке ниже.
      Кадры боевого применения тактических авиационных ракет "Изделие 305" с вертолётов Ка-52 ВКС. Благодаря теленаведению их можно "заводить" прямо в двери.

      https://m.vk.com/wall-69052778_72470
    2. keleg
      keleg Сегодня, 09:03
      0
      Телевизионное там наведение, есть же туча видео с этих ракет. Наводить, соответственно, не очень просто, но зато вертолет в относительной безопасности.
  4. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:07
    0
    Ее дальность - 14,5 км, что позволяет поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником

    - сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы».
    Как же так ? Было же интервью с глав.конструктором КБ,разработавшего это "изделие"...Так он заявлял,что дальность в 14,5 км ..."это гарантированная макс.дальность (!)...типа : ,,зуб даю!,, " Но при определённых условиях ( высота,скорость ,попутный ветер wink ...) дальность может быть и больше !
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:08
    0
    В российской компании назвали высокую дальность запуска с вертолета главным преимуществом ракеты «Изделие 305»
    Запускать издали, нормально ... точно попадать, совсем хорошо!