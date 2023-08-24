В российской компании назвали высокую дальность запуска с вертолета главным преимуществом ракеты «Изделие 305»

Благодаря высокой дальности применения новейшей управляемой ракеты «Изделие 305№, удается обезопасить вертолеты, ее запускающие, от ударов противовоздушной обороны противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей холдинга «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».
Главным преимуществом ракеты «Изделие 305» является дальность запуска. У противника просто нет таких средств противовоздушной обороны, которые могли бы сбивать цели на подобных дистанциях. Соответственно, вертолет, выпускающий ракету, остается в полной безопасности.
Ракета обладает большой эффективностью поражения широкой номенклатуры целей за счет применения мощной боевой части - массой 25 кг. Ее дальность - 14,5 км, что позволяет поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником
- сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы».
Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции ВС РФ, отзываются о применении данной ракеты крайне положительно. Напомним, что легкую многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305» официально приняли на вооружение ВС РФ в 2021 году.
В том же году она была презентована на Международном военно-техническом форуме «Армия 2021». По утверждению ряда источников, ранее ракета проходила испытание в боевых условиях в Сирии. Сейчас такая ракета активно применяется в зоне проведения спецоперации для нанесения ударов по скоплениям живой силы и военной техники противника.