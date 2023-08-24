Американская пресса сообщила о якобы состоявшемся после мятежа ЧВК «Вагнер» в июне контакте представителей США и России

Как только в июне 2023 года в России имела место попытка мятежа ЧВК «Вагнер», произошел контакт представителей американского и российского руководства. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.По утверждению издания, произошел телефонный разговор советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с помощником президента Российской Федерации Владимира Путина по международным вопросам Юрием Ушаковым. Судя по всему, инициировала разговор американская сторона.Издание утверждает, что главной целью звонка Салливана Ушакову было донести до российского руководства мысль о том, что Вашингтон не имел никакого отношения к неудавшейся попытке военного мятежа. Власти США поспешили дистанцироваться от инцидента и избежать дальнейшей эскалации в отношениях с Россией.Отметим, что в целом на Западе попытку переворота в России восприняли весьма прохладно, что было связано со спецификой личности самого Евгения Пригожина. В США боялись, что к власти в России могут прийти куда более жестко настроенные по отношению к Западу и неконтактные силы, либо что в результате мятежа наступит хаос на территории даже части ядерной державы.Поэтому власти США продемонстрировали впечатляющую сдержанность на фоне таких событий, которые гипотетически могли очень серьезно повлиять на будущую политическую обстановку в России и на ход вооруженного конфликта на Украине.